Dacia Sandero cu zgomote după schimbarea roților: prezoane, centrare sau echilibrare incorectă

De ce trebuie verificată prinderea înaintea echilibrării

La Sandero, elementele numite adesea „prezoane” sunt, în configurațiile obișnuite, șuruburile de fixare ale roții. Forma suprafeței pe care se așază capul șurubului, lungimea și filetul trebuie să corespundă jantei și vehiculului. Un șurub care se potrivește la filet poate avea o formă nepotrivită în zona de contact cu janta. Problema merită luată în calcul mai ales când ai trecut de la jantele originale la un set aftermarket sau ai folosit șuruburile de la alt set.

Atelierul trebuie să vadă și dacă janta se așază complet pe butuc. Rugina, murdăria sau un inel de centrare rămas de la setul anterior pot împiedica așezarea. Unele jante aftermarket au nevoie de un inel care adaptează alezajul central la butuc. Dacă inelul lipsește sau are dimensiunea greșită, poziționarea poate fi incorectă, chiar dacă roata a ieșit bine la aparatul de echilibrat. La o jantă originală nu se adaugă din reflex un inel, fiindcă piesele sunt dimensionate să se potrivească între ele.

Cere verificarea suprafețelor de contact, a șuruburilor și a cuplului prescris pentru configurația ta. O cheie de impact folosită la montaj nu dovedește că strângerea a fost corectă. Dacă s-a circulat cu o roată slăbită, simpla strângere poate ascunde urme de uzură la prinderi sau la jantă, care trebuie inspectate.

Cum diferențiezi o vibrație de un zgomot de contact

Un dezechilibru se manifestă adesea prin vibrații care devin mai vizibile într-un interval de viteză. Dacă provin din față, le poți simți în volan; dacă provin din spate, le poți percepe mai mult în scaun sau caroserie. Un sunet metalic ritmic cere însă o privire și la greutățile de echilibrare, la distanța dintre jantă și etrier, precum și la eventualele urme de frecare. Un capac de roată prins incomplet poate face zgomot, iar un set de anvelope cu profil diferit poate schimba huruitul pe asfalt.

Abia după ce prinderea și spațiul din jurul roții au fost confirmate, are sens să revii la echilibrare și să verifici dacă janta sau anvelopa are abatere la rotație. Spune-i mecanicului dacă zgomotul apare la frânare, în viraj sau indiferent de poziția volanului. Cu aceste indicii, o problemă apărută imediat după schimbul de roți poate fi urmărită fără a schimba la întâmplare rulmenți sau alte piese.