Dacia Sandero cu cruise control: cât ajută la consum și când devine incomod pe drumurile din România

Totuși, regulatorul de viteză nu reprezintă o tehnologie destinată exclusiv economisirii carburantului. Consumul poate fi influențat pozitiv de menținerea unei viteze constante, dar rezultatul depinde de relief, trafic și de modul în care sistemul reacționează la schimbările condițiilor de drum.

În România, unde autostrăzile alternează cu drumuri naționale aglomerate, localități și porțiuni cu numeroase diferențe de nivel, eficiența cruise controlului poate varia considerabil de la un traseu la altul.

Când ajută cruise controlul la reducerea consumului de carburant

Pe un drum relativ drept, cu trafic redus și fără variații importante de altitudine, menținerea unei viteze constante poate contribui la stabilizarea consumului. Accelerațiile inutile și schimbările frecvente de viteză sunt eliminate, iar automobilul poate funcționa într-un regim relativ uniform.

Pentru un Sandero echipat cu motor pe benzină sau GPL, acest comportament poate fi avantajos în comparație cu un stil de conducere caracterizat prin accelerări repetate și corecții frecvente ale pedalei.

Totuși, economia nu este garantată. Un șofer experimentat, care anticipează relieful și traficul, poate obține uneori un consum mai bun prin gestionarea manuală a accelerației.

Pe o urcare, regulatorul de viteză încearcă să mențină valoarea stabilită, ceea ce poate determina creșterea solicitării motorului. În funcție de motorizare și transmisie, acest comportament poate duce la un consum instantaneu ridicat.

În anumite situații, o reducere moderată și controlată a vitezei la urcare poate fi mai eficientă decât încercarea de a menține constantă o valoare prestabilită. Desigur, orice ajustare trebuie făcută fără compromiterea siguranței și fără perturbarea traficului.