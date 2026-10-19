Dacia Logan cu instalație electrică modificată pentru taxi: ce cabluri și improvizații pot rămâne ascunse

Cablurile adăugate pentru taximetru și alte echipamente pot crea probleme

Un automobil utilizat legal în regim taxi poate necesita alimentarea unor echipamente suplimentare, în funcție de configurație și de cerințele aplicabile. Printre acestea se pot număra taximetrul, aparatul fiscal, lampa luminoasă, sistemele de comunicații sau dispozitivele de plată.

Montarea acestor echipamente implică trasee electrice care nu făceau parte din configurația originală a automobilului. Dacă instalarea a fost realizată profesional, intervențiile pot fi sigure și bine documentate. Problemele apar atunci când cablurile sunt conectate prin improvizații, fără protecție corespunzătoare sau cu modificarea circuitelor existente.

Una dintre situațiile întâlnite la instalațiile modificate este realizarea unor derivații direct din cablajul original. Firele pot fi dezizolate și unite prin răsucire, bandă izolatoare sau conectori nepotriviți. În timp, vibrațiile, variațiile de temperatură și umezeala pot deteriora asemenea conexiuni.

Rezultatul poate însemna consum electric permanent, siguranțe arse, funcționarea intermitentă a unor echipamente sau încălzirea locală a cablurilor. În cazuri grave, improvizațiile electrice pot produce scurtcircuite și incendii.

Un indiciu îl reprezintă prezența unor fire care nu respectă traseele și culorile instalației originale. Colierele adăugate, conectorii neobișnuiți și urmele de bandă izolatoare sub bord justifică o verificare suplimentară. Totuși, identificarea cablurilor originale trebuie făcută folosind schema electrică a generației respective, deoarece configurațiile diferă.

De asemenea, un Logan care descarcă bateria după câteva zile de staționare poate avea un consumator electric rămas conectat. Problema nu trebuie atribuită automat fostei instalații de taxi, deoarece pot exista și alte cauze, dar măsurarea consumului în repaus poate identifica circuitul responsabil.

Ce trebuie verificat înainte de cumpărare și de ce demontarea echipamentelor nu este suficientă

Inspecția începe cu zonele în care au fost instalate echipamentele specifice transportului de persoane. Consola centrală, partea inferioară a bordului, cutia de siguranțe și traseele către plafon pot păstra urme ale intervențiilor anterioare.