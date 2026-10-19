Dacia Logan cu instalație electrică modificată pentru taxi: ce cabluri și improvizații pot rămâne ascunse
Dacia Logan a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai răspândite automobile utilizate pentru transportul de persoane în România. Prețul accesibil, spațiul interior generos și costurile relativ mici de întreținere au făcut ca modelul să fie preferat de numeroși taximetriști și operatori de transport. După încheierea perioadei de exploatare comercială, o parte dintre aceste automobile ajung pe piața second-hand, unde pot fi vândute cumpărătorilor obișnuiți.
Un Logan utilizat anterior ca taxi nu este neapărat o achiziție proastă. Totuși, pe lângă kilometrajul ridicat și uzura mecanică, există un aspect frecvent ignorat: instalația electrică modificată pentru montarea echipamentelor specifice activității. Chiar și după demontarea taximetrului, a aparatului fiscal sau a lămpii de pe plafon, unele intervenții pot rămâne ascunse sub bord, în consola centrală sau în spatele ornamentelor.
Cablurile adăugate pentru taximetru și alte echipamente pot crea probleme
Un automobil utilizat legal în regim taxi poate necesita alimentarea unor echipamente suplimentare, în funcție de configurație și de cerințele aplicabile. Printre acestea se pot număra taximetrul, aparatul fiscal, lampa luminoasă, sistemele de comunicații sau dispozitivele de plată.
Montarea acestor echipamente implică trasee electrice care nu făceau parte din configurația originală a automobilului. Dacă instalarea a fost realizată profesional, intervențiile pot fi sigure și bine documentate. Problemele apar atunci când cablurile sunt conectate prin improvizații, fără protecție corespunzătoare sau cu modificarea circuitelor existente.
Una dintre situațiile întâlnite la instalațiile modificate este realizarea unor derivații direct din cablajul original. Firele pot fi dezizolate și unite prin răsucire, bandă izolatoare sau conectori nepotriviți. În timp, vibrațiile, variațiile de temperatură și umezeala pot deteriora asemenea conexiuni.
Rezultatul poate însemna consum electric permanent, siguranțe arse, funcționarea intermitentă a unor echipamente sau încălzirea locală a cablurilor. În cazuri grave, improvizațiile electrice pot produce scurtcircuite și incendii.
Un indiciu îl reprezintă prezența unor fire care nu respectă traseele și culorile instalației originale. Colierele adăugate, conectorii neobișnuiți și urmele de bandă izolatoare sub bord justifică o verificare suplimentară. Totuși, identificarea cablurilor originale trebuie făcută folosind schema electrică a generației respective, deoarece configurațiile diferă.
De asemenea, un Logan care descarcă bateria după câteva zile de staționare poate avea un consumator electric rămas conectat. Problema nu trebuie atribuită automat fostei instalații de taxi, deoarece pot exista și alte cauze, dar măsurarea consumului în repaus poate identifica circuitul responsabil.
Ce trebuie verificat înainte de cumpărare și de ce demontarea echipamentelor nu este suficientă
Inspecția începe cu zonele în care au fost instalate echipamentele specifice transportului de persoane. Consola centrală, partea inferioară a bordului, cutia de siguranțe și traseele către plafon pot păstra urme ale intervențiilor anterioare.
Găurile rămase după montarea unor suporturi nu sunt neapărat periculoase, dar pot indica zone care merită examinate. Mai importantă este starea cablurilor din apropierea acestora și modul în care au fost izolate conexiunile după îndepărtarea echipamentelor.
Lampa taxi montată pe plafon poate avea un traseu electric dedicat. Dacă acesta a trecut printr-o perforație a caroseriei, trebuie verificată etanșarea. Apa infiltrată poate favoriza coroziunea și deteriorarea componentelor electrice, inclusiv în zone greu accesibile.
O atenție specială trebuie acordată circuitelor care au legătură cu sistemele de siguranță. Instalația airbagurilor, senzorii de impact și componentele electronice ale sistemelor de asistență nu trebuie modificate pentru alimentarea unor accesorii. Dacă există indicii de intervenție în asemenea circuite, verificarea într-un service calificat este obligatorie.
O diagnoză electronică poate identifica anumite erori memorate, însă nu garantează descoperirea tuturor improvizațiilor fizice. Din acest motiv, verificarea vizuală și măsurătorile electrice completează informațiile oferite de tester.
Merită analizate și documentele de service. Dacă automobilul a fost utilizat comercial, istoricul de întreținere, eventualele reparații ale instalației electrice și documentele de montaj ale echipamentelor pot oferi indicii despre calitatea intervențiilor.
După cumpărare, este preferabilă eliminarea profesională a conexiunilor abandonate, nu simpla tăiere a firelor vizibile. Circuitul original trebuie readus la o configurație sigură, folosind soluții compatibile cu instalația producătorului.
În cele din urmă, un fost Logan de taxi poate avea încă mulți kilometri de parcurs fără probleme majore, dar prețul atractiv nu ar trebui să înlocuiască inspecția tehnică. O instalație electrică aparent funcțională poate ascunde intervenții care devin problematice abia după luni de utilizare.