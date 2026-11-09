Dacia Jogger cu șapte locuri cumpărată second hand: ce verifici la scaune, centuri și mecanisme

Ce urmărești la scaune și la accesul spre rândul al treilea

Începe cu mecanismul de acces de pe rândul al doilea. Rabatează și readu scaunul în poziție conform manualului versiunii respective, apoi verifică dacă spătarul și scaunul se blochează. O manetă care se mișcă fără să elibereze mecanismul, un cablu cu cursă ciudată sau un scaun care revine strâmb merită investigate. Când mecanismul nu funcționează ușor, urcarea și coborârea devin incomode, iar un scaun care rămâne deblocat este o problemă de siguranță.

La fiecare scaun din ultimul rând, urmărește cum intră în punctele de fixare și cum se închide blocarea după montare. Trage moderat de scaun și de spătar, după verificarea indicată în manual. Un clic este util, dar nu garantează că toate prinderile au intrat corect. Uită-te după deformări, rugină în jurul ancorajelor, șuruburi cu urme de intervenție și mocheta care împiedică așezarea. O prindere care funcționează doar dacă apeși scaunul într-o parte trebuie lămurită înainte să așezi pe cineva acolo.

Verifică și tetierele. Ele trebuie să se poată fixa și regla conform construcției scaunului. Dacă mașina a transportat marfă cu scaunele scoase, caută urme de lovituri în zonele unde picioarele scaunelor se prind de podea. O zgârietură superficială nu înseamnă același lucru cu o ancoră îndoită.

Cum verifici centurile și ce urme justifică o inspecție la service

Probează fiecare centură cu închizătoarea aferentă. Chinga trebuie să iasă și să se retragă fără să rămână prinsă sub scaun sau răsucită, iar catarama trebuie să fixeze limba metalică și să o elibereze normal când apeși butonul. Caută tăieturi, porțiuni destrămate și zone unde centura a fost strivită. O verificare la fața locului nu poate confirma comportamentul centurii într-un impact. Dacă mașina a fost avariată în spate, cere actele reparației și verificarea punctelor de ancorare de către un atelier.

Dacă vei monta un scaun pentru copil, consultă tabelele Dacia pentru fiecare poziție și instrucțiunile scaunului pe care îl folosești. Compatibilitatea unui loc din rândul al doilea nu înseamnă automat că montajul este permis și în al treilea. Înainte să pleci cu pasageri pe al treilea rând, readu scaunele din fața lor în poziția de mers indicată în manual. Un Jogger cu șapte locuri își justifică avantajul când fiecare loc poate fi folosit cu scaunul blocat, tetiera prezentă și centura care îi aparține.