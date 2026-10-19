Dacia Duster cu scaunul șoferului prea înalt sau prea jos: ergonomie, vizibilitate și oboseală

Scaunul prea înalt sau prea coborât poate afecta vizibilitatea și controlul

Una dintre particularitățile Dacia Duster este poziția de conducere specifică unui SUV, cu o perspectivă mai ridicată asupra drumului decât în cazul unui automobil convențional. Această caracteristică poate îmbunătăți anticiparea traficului, dar numai dacă înălțimea scaunului este adaptată corespunzător.

Un scaun reglat prea sus poate apropia excesiv capul șoferului de plafon și poate reduce câmpul vizual în partea superioară a parbrizului. În anumite situații, rama superioară a acestuia sau oglinda retrovizoare pot deveni obstacole pentru observarea semafoarelor și indicatoarelor amplasate la înălțime.

Poziția prea înaltă poate modifica și unghiul dintre coapse și trunchi. Dacă șezutul nu oferă susținere corespunzătoare, șoferul poate resimți presiune suplimentară în anumite zone, mai ales după perioade lungi de conducere.

La extrema opusă, un scaun prea coborât poate reduce vizibilitatea asupra zonelor apropiate de partea frontală a automobilului. Deși nu elimină unghiurile moarte caracteristice unui SUV, poziția corectă poate ajuta la aprecierea mai bună a dimensiunilor mașinii în timpul parcărilor și manevrelor efectuate în spații înguste.

Distanța față de pedale reprezintă un alt element esențial. Dacă scaunul este poziționat prea departe, șoferul poate ajunge să întindă excesiv piciorul pentru apăsarea completă a ambreiajului sau a frânei. În schimb, o poziție prea apropiată poate limita libertatea de mișcare și poate crea un unghi incomod al genunchilor.

Manualul Dacia recomandă reglarea distanței scaunului astfel încât pedalele să poată fi apăsate complet, menținând în același timp o poziție corectă a spatelui și brațele ușor îndoite. Înălțimea șezutului trebuie aleasă pentru obținerea unui câmp vizual optim. (user-manual.dacia.com)

Reglarea corectă a scaunului poate reduce oboseala la drum lung

O poziție ergonomică trebuie stabilită înainte de pornirea automobilului, nu prin modificări repetate în timpul deplasării. Primul pas este poziționarea spatelui cât mai bine pe spătar, fără înclinarea excesivă a acestuia.