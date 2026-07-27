Dacia cu volan tocit: uzură normală sau indiciu de kilometraj mai mare decât cel afișat
Volanul este una dintre componentele care păstrează cel mai bine urmele utilizării zilnice. Este atins la fiecare drum, suportă transpirația, produsele aplicate pe mâini, variațiile de temperatură și frecarea constantă. La o Dacia second hand, un volan lucios, decojit sau netezit poate ridica suspiciuni privind kilometrajul, dar nu trebuie interpretat izolat.
Uzura diferă mult în funcție de material, stilul de conducere și modul în care a fost întreținut interiorul. O mașină condusă mai ales în oraș poate avea un volan mai tocit la 80.000 de kilometri decât una folosită pe autostradă la 160.000 de kilometri. Numărul de manevre și frecvența urcărilor contează uneori mai mult decât distanța totală.
Ce tip de uzură poate fi considerat normal
Volanele îmbrăcate în piele sau material sintetic încep frecvent să devină lucioase în zonele ținute cel mai des, în special la pozițiile aproximative de ora 9 și ora 3. Acest luciu poate proveni din grăsime, murdărie și produse de îngrijire, nu neapărat din pierderea materialului.
O curățare corectă poate reda aspectul mat al suprafeței. Dacă volanul rămâne neted după curățare, stratul exterior este probabil uzat. Crăpăturile, descuamarea și diferențele clare de textură indică o folosire mai intensă decât simpla murdărire.
Stilul de conducere influențează puternic aspectul. Un șofer care ține volanul cu o singură mână în partea superioară poate uza o zonă restrânsă. Conducerea urbană presupune multe rotații complete, parcări și manevre, ceea ce accelerează tocirea.
Inelele, brățările și unghiile pot zgâria materialul. Cremele de mâini, dezinfectantul și transpirația atacă finisajul. O mașină folosită pentru livrări sau taxi poate arăta uzură severă chiar dacă nu a acumulat un kilometraj extrem.
Volanele din plastic simplu pot deveni lucioase fără să prezinte fisuri. Pe modelele echipate cu piele, cusăturile desfăcute sau materialul subțiat până la suport indică o utilizare îndelungată. Totuși, calitatea materialului și expunerea la soare pot grăbi procesul.
Compară volanul cu restul interiorului înainte să suspectezi kilometrajul
Un singur indiciu nu este suficient pentru a acuza o modificare a kilometrajului. Compară volanul cu pedalele, schimbătorul, scaunul șoferului, centura, butoanele și mânerul portierei. Uzura reală ar trebui să fie relativ coerentă.
Dacă volanul este foarte tocit, dar pedalele par noi și scaunul nu are urme, unele componente pot fi fost înlocuite sau cosmetizate. La fel, un volan impecabil pe o mașină declarată cu peste 200.000 de kilometri poate fi retapițat. Intervenția nu este o problemă în sine, dar trebuie luată în calcul când evaluezi aspectul.
Privește cusăturile și îmbinările. O retapițare de calitate poate arăta excelent, însă forma materialului și grosimea volanului pot diferi de fabricație. Un volan revopsit rapid poate avea suprafață lipicioasă, culoare neuniformă sau vopsea pe butoane și cusături.
Verifică istoricul de service, inspecțiile periodice și documentele de întreținere. Kilometrajul trebuie confirmat prin mai multe surse, nu estimat doar după interior. Uzura volanului este un semnal care te îndeamnă să cercetezi mai atent, nu o dovadă definitivă.
Și utilizarea anterioară contează. O Dacia folosită în oraș, la școală de șoferi, curierat sau transport de persoane poate avea un interior mult mai uzat decât o mașină personală cu un kilometraj similar. Întreabă proprietarul despre traseele obișnuite și compară răspunsul cu starea generală.
Volanul tocit poate reduce valoarea mașinii și poate indica o întreținere neglijentă, dar nu trebuie să anuleze automat achiziția. Important este ca aspectul să fie compatibil cu istoricul, kilometrajul și uzura celorlalte componente. Când toate indiciile se contrazic, o verificare tehnică și documentară devine esențială.