Dacia cu volan tocit: uzură normală sau indiciu de kilometraj mai mare decât cel afișat

Ce tip de uzură poate fi considerat normal

Volanele îmbrăcate în piele sau material sintetic încep frecvent să devină lucioase în zonele ținute cel mai des, în special la pozițiile aproximative de ora 9 și ora 3. Acest luciu poate proveni din grăsime, murdărie și produse de îngrijire, nu neapărat din pierderea materialului.

O curățare corectă poate reda aspectul mat al suprafeței. Dacă volanul rămâne neted după curățare, stratul exterior este probabil uzat. Crăpăturile, descuamarea și diferențele clare de textură indică o folosire mai intensă decât simpla murdărire.

Stilul de conducere influențează puternic aspectul. Un șofer care ține volanul cu o singură mână în partea superioară poate uza o zonă restrânsă. Conducerea urbană presupune multe rotații complete, parcări și manevre, ceea ce accelerează tocirea.

Inelele, brățările și unghiile pot zgâria materialul. Cremele de mâini, dezinfectantul și transpirația atacă finisajul. O mașină folosită pentru livrări sau taxi poate arăta uzură severă chiar dacă nu a acumulat un kilometraj extrem.

Volanele din plastic simplu pot deveni lucioase fără să prezinte fisuri. Pe modelele echipate cu piele, cusăturile desfăcute sau materialul subțiat până la suport indică o utilizare îndelungată. Totuși, calitatea materialului și expunerea la soare pot grăbi procesul.

Compară volanul cu restul interiorului înainte să suspectezi kilometrajul

Un singur indiciu nu este suficient pentru a acuza o modificare a kilometrajului. Compară volanul cu pedalele, schimbătorul, scaunul șoferului, centura, butoanele și mânerul portierei. Uzura reală ar trebui să fie relativ coerentă.

Dacă volanul este foarte tocit, dar pedalele par noi și scaunul nu are urme, unele componente pot fi fost înlocuite sau cosmetizate. La fel, un volan impecabil pe o mașină declarată cu peste 200.000 de kilometri poate fi retapițat. Intervenția nu este o problemă în sine, dar trebuie luată în calcul când evaluezi aspectul.