Ce sunt monitoarele OBD și de ce pot apărea ca nefinalizate

Sistemul de diagnoză la bord monitorizează funcționarea unor componente și strategii de control al emisiilor, precum senzorii de oxigen, catalizatorul, sistemul de alimentare sau, în cazul anumitor motoare diesel, elemente ale sistemelor de tratare a gazelor de evacuare. Unele verificări sunt efectuate permanent, în timp ce altele necesită condiții precise de temperatură, turație, sarcină și durată a funcționării. Calculatorul marchează un monitor ca finalizat numai după ce a reușit să execute verificarea corespunzătoare, indiferent dacă rezultatul acesteia duce sau nu la memorarea unei erori.

Atunci când codurile de defecțiune sunt șterse cu un aparat de diagnoză, numeroase sisteme OBD readuc monitoarele necontinue în starea nefinalizată. Același efect poate apărea pe unele automobile după întreruperea alimentării electrice sau după anumite operațiuni de service. Mașina poate porni și circula normal, fără să afișeze martorul Check Engine, însă sistemul de monitorizare nu a parcurs încă toate condițiile necesare pentru a confirma funcționarea componentelor urmărite. În aceste condiții, absența erorilor nu înseamnă neapărat că toate verificările s-au încheiat cu succes.

Trebuie făcută și distincția dintre monitoarele nefinalizate și cele nesuportate de automobil. Nu toate motorizările Dacia dispun de aceleași sisteme antipoluare, iar un monitor care nu se aplică unei anumite configurații poate apărea drept indisponibil, fără să indice vreo problemă. De asemenea, sistemele europene EOBD pot avea particularități diferite în funcție de anul fabricației și standardul de emisii, motiv pentru care interpretarea trebuie realizată cu un tester capabil să afișeze corect datele automobilului.

Cum poate o resetare recentă să influențeze evaluarea unei Dacia second-hand

Un cumpărător care descoperă mai multe monitoare OBD nefinalizate ar trebui să trateze informația drept un indiciu care necesită verificări suplimentare, nu drept dovada unei fraude. Este posibil ca vânzătorul să fi înlocuit recent bateria, să fi efectuat o reparație legitimă sau să fi solicitat ștergerea codurilor după rezolvarea unei probleme. În schimb, există și posibilitatea ca erorile să fi fost eliminate temporar înaintea vânzării, tocmai pentru ca o diagnoză superficială să nu identifice defecțiuni încă nerezolvate.

O verificare mai relevantă presupune citirea tuturor informațiilor disponibile, nu doar a codurilor active. În funcție de generația sistemului de diagnoză, pot exista erori în așteptare, coduri permanente care nu pot fi eliminate printr-o simplă comandă de ștergere, date despre condițiile în care au apărut defecțiunile și informații despre starea monitoarelor. Unele testere permit și examinarea parametrilor de funcționare în timp real, precum corecțiile amestecului, temperaturile, presiunile sau comportamentul senzorilor. Disponibilitatea acestor date diferă de la o motorizare la alta, iar un dispozitiv OBD generic nu oferă întotdeauna acces la informațiile specifice producătorului.

Dacă monitoarele relevante sunt nefinalizate, o soluție poate fi repetarea diagnozei după un interval de utilizare care permite sistemului să execute verificările automate. Nu există însă un număr universal de kilometri după care toate monitoarele trebuie să devină pregătite. Unele necesită porniri la rece, altele cer deplasări la viteze constante sau condiții precise de temperatură și sarcină. În cazul unei defecțiuni persistente, verificarea poate genera ulterior un cod de eroare, dar acest rezultat nu este garantat după o singură deplasare.

Pentru cumpărătorul unei Dacia second-hand, un raport de diagnoză fără erori trebuie interpretat împreună cu istoricul de service, testul de drum și inspecția mecanică. Un automobil poate avea probleme de suspensie, ambreiaj, transmisie sau uzură internă fără ca sistemul OBD să raporteze ceva. În același timp, un vehicul perfect funcțional poate prezenta temporar monitoare nefinalizate după o intervenție electrică legitimă.