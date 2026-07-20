Dacia cu senzori de parcare montați din fabrică: de ce dau erori și cum îi cureți corect

Forma barei, poziția senzorilor și calibrarea sunt stabilite pentru echiparea originală. Un cârlig de remorcare, un suport de biciclete, o protecție suplimentară sau o reparație a barei poate schimba comportamentul. Chiar și un strat prea gros de vopsea aplicat peste senzor poate reduce sensibilitatea.

Murdăria, apa și temperatura pot produce alarme false

Începe prin curățarea tuturor senzorilor, nu doar a celui care pare murdar. Folosește apă, o lavetă moale și o soluție neagresivă. Nu răzui gheața cu șurubelnița, cardul sau alte obiecte dure, deoarece suprafața sensibilă se poate zgâria sau fisura.

Jetul de presiune nu trebuie ținut foarte aproape și orientat direct în marginea senzorului. Apa poate fi împinsă în mufă sau în spatele elementului. După spălare, șterge senzorii și verifică dacă eroarea dispare după uscarea completă.

Iarna, un strat subțire de gheață poate declanșa un ton continuu. Zăpada compactată pe bară produce același efect. Nu turna apă fierbinte, deoarece diferența de temperatură poate afecta vopseaua și plasticul, iar apa poate îngheța din nou în jurul senzorului.

Ploaia puternică poate provoca temporar detecții false, mai ales dacă picăturile formează o peliculă pe suprafață. Dacă sistemul își revine după uscare, nu înseamnă neapărat că există o defecțiune permanentă. Dacă aceeași zonă produce constant erori la umezeală, mufa sau senzorul poate avea probleme de etanșare.

Ceara de la spălătoriile automate și produsele de lustruire pot lăsa un strat peste senzor. Acesta trebuie îndepărtat fără solvenți agresivi. Nu aplica protecții groase, folie sau autocolante în zona elementelor ultrasonice.

Cum identifici senzorul defect și când este nevoie de diagnoză

La multe sisteme, un senzor funcțional produce o vibrație sau un clic foarte fin când este activ. Cu motorul pornit, frâna de parcare aplicată și cutia în marșarier, poți apropia ușor degetul sau urechea de fiecare element, fără să stai în spatele unei mașini care se poate mișca. Este mai sigur ca testul să fie realizat de două persoane, cu pedala de frână apăsată.