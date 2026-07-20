Dacia cu senzori de parcare montați din fabrică: de ce dau erori și cum îi cureți corect
Senzorii de parcare pot începe să emită un semnal continuu imediat după selectarea marșarierului, deși nu există niciun obstacol în spatele mașinii. În alte cazuri, sistemul nu mai reacționează deloc, detectează obiectele cu întârziere sau funcționează numai pe vreme uscată. La o Dacia echipată din fabrică, cauza poate fi banală, precum noroiul depus pe un senzor, dar și electrică.
Sistemul folosește senzori ultrasonici montați în bara de protecție. Fiecare emite unde sonore și măsoară timpul în care acestea se întorc după lovirea unui obstacol. Dacă suprafața senzorului este acoperită de gheață, noroi gros, ceară sau apă, semnalul poate fi reflectat incorect.
Forma barei, poziția senzorilor și calibrarea sunt stabilite pentru echiparea originală. Un cârlig de remorcare, un suport de biciclete, o protecție suplimentară sau o reparație a barei poate schimba comportamentul. Chiar și un strat prea gros de vopsea aplicat peste senzor poate reduce sensibilitatea.
Murdăria, apa și temperatura pot produce alarme false
Începe prin curățarea tuturor senzorilor, nu doar a celui care pare murdar. Folosește apă, o lavetă moale și o soluție neagresivă. Nu răzui gheața cu șurubelnița, cardul sau alte obiecte dure, deoarece suprafața sensibilă se poate zgâria sau fisura.
Jetul de presiune nu trebuie ținut foarte aproape și orientat direct în marginea senzorului. Apa poate fi împinsă în mufă sau în spatele elementului. După spălare, șterge senzorii și verifică dacă eroarea dispare după uscarea completă.
Iarna, un strat subțire de gheață poate declanșa un ton continuu. Zăpada compactată pe bară produce același efect. Nu turna apă fierbinte, deoarece diferența de temperatură poate afecta vopseaua și plasticul, iar apa poate îngheța din nou în jurul senzorului.
Ploaia puternică poate provoca temporar detecții false, mai ales dacă picăturile formează o peliculă pe suprafață. Dacă sistemul își revine după uscare, nu înseamnă neapărat că există o defecțiune permanentă. Dacă aceeași zonă produce constant erori la umezeală, mufa sau senzorul poate avea probleme de etanșare.
Ceara de la spălătoriile automate și produsele de lustruire pot lăsa un strat peste senzor. Acesta trebuie îndepărtat fără solvenți agresivi. Nu aplica protecții groase, folie sau autocolante în zona elementelor ultrasonice.
Cum identifici senzorul defect și când este nevoie de diagnoză
La multe sisteme, un senzor funcțional produce o vibrație sau un clic foarte fin când este activ. Cu motorul pornit, frâna de parcare aplicată și cutia în marșarier, poți apropia ușor degetul sau urechea de fiecare element, fără să stai în spatele unei mașini care se poate mișca. Este mai sigur ca testul să fie realizat de două persoane, cu pedala de frână apăsată.
Un senzor complet tăcut, în timp ce ceilalți pulsează, poate fi defect sau poate să nu primească alimentare. Totuși, anumite sisteme dezactivează întregul ansamblu când detectează o singură eroare, astfel că testul nu este decisiv în toate cazurile.
Diagnoza electronică poate indica poziția senzorului care nu comunică sau tipul problemei. Codul trebuie interpretat atent. Un mesaj referitor la senzorul stânga-spate poate fi produs de elementul în sine, de cablaj, de o mufă oxidată sau de modulul de comandă.
Firele și conectorii aflați în spatele barei sunt expuși la apă, sare și noroi. După o lovitură ușoară sau o reparație, mufa poate rămâne slăbită. Cablajul poate fi prins între bară și suport, iar conductorul se întrerupe numai la vibrații.
Un senzor poate fi și împins în interiorul barei. Dacă suportul s-a rupt, unghiul se schimbă, iar elementul „vede” asfaltul sau marginea propriei bare. Din exterior, diferența poate fi foarte mică, dar suficientă pentru un semnal permanent.
După revopsirea barei, senzorii trebuie tratați conform procedurii producătorului. Prea multe straturi de vopsea și lac atenuează ultrasunetele. Șlefuirea agresivă poate deteriora membrana, iar înlocuirea cu un senzor de alt tip poate produce incompatibilități.
Sistemul nu trebuie folosit ca unic reper la parcare. Un stâlp subțire, un obiect foarte jos, zăpada pufoasă sau o suprafață înclinată poate fi detectată târziu. Verifică oglinzile și privește în jurul mașinii, chiar dacă semnalul nu indică niciun obstacol.
Curățarea corectă rezolvă multe alarme temporare, însă o eroare care revine pe vreme uscată necesită verificarea senzorilor, mufelor și cablajului. Înlocuirea tuturor elementelor fără diagnoză este inutilă și poate costa mult mai mult decât repararea unui singur fir oxidat.