Dacia cu Android Auto care se întrerupe: cablu, telefon sau port USB, ce testezi rapid

Cablul și porturile trebuie testate înaintea sistemului multimedia

Un cablu poate încărca telefonul și totuși să nu mai transmită stabil date. Firele dedicate alimentării sunt diferite de cele folosite pentru comunicație, iar îndoirea repetată poate deteriora doar o parte dintre conductoare. De aceea, faptul că procentul bateriei crește nu demonstrează că acel cablu este bun pentru Android Auto.

Testează un cablu scurt, de calitate, certificat pentru transfer de date. Evită adaptoarele, prelungitoarele și cablurile foarte lungi. Dacă telefonul are USB-C, verifică ambele orientări ale conectorului numai după ce ai confirmat că portul nu conține murdărie. Un strat compact de scame poate împiedica introducerea completă a mufei și poate provoca deconectări la vibrații.

Curățarea portului telefonului trebuie făcută cu dispozitivul oprit, fără obiecte metalice și fără lichide turnate direct în conector. Dacă mufa se mișcă mult lateral sau iese prea ușor, portul poate fi uzat. Testează telefonul și la un computer: dacă transferul de fișiere se întrerupe când miști cablul, problema nu se află neapărat în Dacia.

Verifică și portul USB al mașinii. Dacă Android Auto se întrerupe când atingi mufa din bord, contactele pot fi slăbite. Un alt indiciu este încărcarea care pornește și se oprește. La unele modele există mai multe porturi USB, dar numai unul acceptă transferul de date către sistemul multimedia, celelalte fiind destinate exclusiv încărcării.

Dacia recomandă folosirea unui cablu aprobat și de bună calitate pentru sistemele care realizează conexiunea prin USB. În același timp, generațiile mai noi pot oferi conectare wireless, în timp ce Media Nav Evolution și anumite versiuni Media Display se bazează pe conexiunea prin cablu. Echiparea exactă trebuie verificată înainte să presupui că toate sistemele funcționează identic. Dacia

Telefonul și Media Nav pot întrerupe conexiunea chiar dacă mufa este bună

După ce ai exclus cablul, șterge asocierea dintre telefon și mașină. Elimină Dacia din lista Android Auto și Bluetooth, șterge telefonul din memoria sistemului multimedia, repornește ambele dispozitive și efectuează din nou configurarea. Asocierile vechi pot rămâne corupte după actualizări ale telefonului sau ale sistemului multimedia.

Verifică permisiunile aplicației Android Auto, accesul la telefon, contacte, notificări și localizare. Unele versiuni Android limitează agresiv activitatea aplicațiilor pentru economisirea bateriei. Dacă Android Auto este restricționat sau aplicația de navigație este oprită în fundal, interfața se poate bloca ori poate pierde anumite funcții.