Dacia cu Android Auto care se întrerupe: cablu, telefon sau port USB, ce testezi rapid
Android Auto poate funcționa fără probleme luni întregi, pentru ca apoi să înceapă să se deconecteze la fiecare denivelare, să rămână blocat într-un ecran negru sau să revină repetat la meniul sistemului multimedia. Simptomul poate părea o defecțiune a Media Nav, însă de cele mai multe ori trebuie eliminate mai întâi cauzele simple: cablul, conectorul telefonului, portul USB și setările software.
Cel mai eficient diagnostic nu începe cu demontarea bordului, ci prin schimbarea unei singure variabile la fiecare test. Dacă înlocuiești simultan cablul, telefonul și setările, Android Auto poate reveni la normal, dar nu vei ști ce componentă a provocat problema și ce trebuie schimbat definitiv.
Cablul și porturile trebuie testate înaintea sistemului multimedia
Un cablu poate încărca telefonul și totuși să nu mai transmită stabil date. Firele dedicate alimentării sunt diferite de cele folosite pentru comunicație, iar îndoirea repetată poate deteriora doar o parte dintre conductoare. De aceea, faptul că procentul bateriei crește nu demonstrează că acel cablu este bun pentru Android Auto.
Testează un cablu scurt, de calitate, certificat pentru transfer de date. Evită adaptoarele, prelungitoarele și cablurile foarte lungi. Dacă telefonul are USB-C, verifică ambele orientări ale conectorului numai după ce ai confirmat că portul nu conține murdărie. Un strat compact de scame poate împiedica introducerea completă a mufei și poate provoca deconectări la vibrații.
Curățarea portului telefonului trebuie făcută cu dispozitivul oprit, fără obiecte metalice și fără lichide turnate direct în conector. Dacă mufa se mișcă mult lateral sau iese prea ușor, portul poate fi uzat. Testează telefonul și la un computer: dacă transferul de fișiere se întrerupe când miști cablul, problema nu se află neapărat în Dacia.
Verifică și portul USB al mașinii. Dacă Android Auto se întrerupe când atingi mufa din bord, contactele pot fi slăbite. Un alt indiciu este încărcarea care pornește și se oprește. La unele modele există mai multe porturi USB, dar numai unul acceptă transferul de date către sistemul multimedia, celelalte fiind destinate exclusiv încărcării.
Dacia recomandă folosirea unui cablu aprobat și de bună calitate pentru sistemele care realizează conexiunea prin USB. În același timp, generațiile mai noi pot oferi conectare wireless, în timp ce Media Nav Evolution și anumite versiuni Media Display se bazează pe conexiunea prin cablu. Echiparea exactă trebuie verificată înainte să presupui că toate sistemele funcționează identic. Dacia
Telefonul și Media Nav pot întrerupe conexiunea chiar dacă mufa este bună
După ce ai exclus cablul, șterge asocierea dintre telefon și mașină. Elimină Dacia din lista Android Auto și Bluetooth, șterge telefonul din memoria sistemului multimedia, repornește ambele dispozitive și efectuează din nou configurarea. Asocierile vechi pot rămâne corupte după actualizări ale telefonului sau ale sistemului multimedia.
Verifică permisiunile aplicației Android Auto, accesul la telefon, contacte, notificări și localizare. Unele versiuni Android limitează agresiv activitatea aplicațiilor pentru economisirea bateriei. Dacă Android Auto este restricționat sau aplicația de navigație este oprită în fundal, interfața se poate bloca ori poate pierde anumite funcții.
Supraîncălzirea telefonului este o altă cauză frecventă. Navigația, datele mobile, ecranul, încărcarea și redarea muzicii funcționează simultan, iar vara temperatura din habitaclu poate fi foarte ridicată. Telefonul poate reduce performanța, poate opri încărcarea sau poate închide aplicații. Scoate husa groasă, mută dispozitivul din lumina directă a soarelui și verifică dacă problema dispare după răcire.
Pentru izolarea rapidă a defecțiunii, conectează un alt telefon Android compatibil folosind același cablu. Dacă și al doilea telefon se întrerupe, schimbă apoi cablul. Dacă două telefoane și două cabluri diferite produc același simptom, portul USB, cablajul sau unitatea multimedia devin suspecți mai serioși.
Observă și momentul apariției. Dacă Android Auto cade doar la denivelări, problema este probabil mecanică. Dacă se întrerupe după 20-30 de minute, suspectează temperatura, alimentarea sau software-ul. Dacă eșuează în aceleași zone din oraș, iar conexiunea este wireless, pot exista interferențe radio, însă navigația nu ar trebui să se închidă doar pentru că semnalul mobil este slab.
Ultimii pași sunt verificarea actualizărilor pentru telefon și sistemul multimedia, testarea tensiunii bateriei și diagnoza unității. Nu instala pachete software provenite din surse neoficiale și nu reseta sistemul înainte să salvezi setările importante. De cele mai multe ori, un cablu bun și curățarea porturilor rezolvă problema, dar testarea metodică este cea care te împiedică să înlocuiești inutil Media Nav.