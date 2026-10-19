Dacă Europa pune piedici Starlink-ului lui Musk, vor urma represalii „devastatoare”, amenință administrația Trump

Ce vrea să rezerve UE pentru companiile europene

Disputa privește accesul la banda de frecvențe de 2 GHz pentru servicii mobile prin satelit. Aceasta poate fi folosită pentru conectarea directă a telefoanelor la sateliți, o tehnologie cunoscută drept Direct-to-Device. Scopul este completarea acoperirii în locurile unde rețelele terestre nu ajung.

Potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană, o treime din această bandă ar fi rezervată comunicațiilor guvernamentale, de securitate și apărare, printr-un operator european. Celelalte două treimi ar avea destinație comercială: o parte pentru operatori din UE care intră pe piață, iar cealaltă deschisă atât companiilor europene, cât și celor din afara Uniunii.

Prin urmare, proiectul nu înseamnă interzicerea generală a Starlink în România sau în restul UE. Este vorba despre regulile de acces la anumite frecvențe și despre poziția pe care furnizorii o vor avea pe această piață. Din propunere nu rezultă că abonaților actuali le-ar fi oprit internetul.

Bruxelles-ul urmărește diversificarea furnizorilor și protejarea comunicațiilor importante. Aceeași preocupare se regăsește în proiectul european IRIS², gândit pentru comunicații sigure prin satelit, cu care componenta guvernamentală a viitorului sistem ar trebui integrată.

Orange și Vodafone pregătesc o ofertă comună cu alți doi mari operatori

În paralel cu disputa diplomatică, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica și Vodafone au anunțat că explorează posibilitatea unei oferte comune pentru viitoarea alocare a frecvențelor. Cele patru grupuri au semnat o scrisoare de intenție, potrivit comunicatului oficial.

Planul presupune infrastructură la sol și centre de coordonare în Europa. Operatorii nu intenționează să investească direct într-o constelație proprie, ci să lucreze cu un partener de sateliți care urmează să fie ales. Inițiativa nu înlocuiește colaborările lor existente și nu reprezintă încă lansarea unui serviciu pentru public.

De ce subiectul contează și pentru utilizatorii din România

Conectarea telefonului direct la satelit ar putea fi utilă în zone izolate, pe trasee montane sau acolo unde infrastructura obișnuită este indisponibilă. Pentru utilizatori, miza este să poată comunica și dincolo de acoperirea antenelor terestre, în condițiile tehnice și comerciale ale fiecărui serviciu.