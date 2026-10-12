Cutie CVT care huruie la accelerație: sunet de funcționare normal sau început de defect

Cutiile CVT sunt întâlnite pe numeroase automobile Nissan, Toyota, Honda, Subaru și alte mărci, dar construcția lor nu este identică. Unele utilizează curele sau lanțuri metalice și fulii cu diametru variabil, altele folosesc soluții hibride cu mecanisme planetare. Prin urmare, nu toate zgomotele și simptomele descrise pentru o transmisie CVT convențională sunt aplicabile automatelor hibride de tip e-CVT.

Ce zgomote pot fi normale și când huruitul indică o problemă mecanică

La o transmisie CVT convențională, raportul de transmitere este modificat continuu prin ajustarea diametrelor efective ale fuliilor. Acestea sunt conectate printr-o curea sau un lanț metalic, iar funcționarea corectă depinde de controlul precis al presiunilor și de lubrifierea componentelor.

În timpul accelerării, sistemul poate menține motorul într-un interval de turații favorabil puterii sau eficienței. Din acest motiv, zgomotul motorului poate crește și rămâne relativ constant, chiar dacă automobilul continuă să accelereze.

Această senzație nu reprezintă obligatoriu o defecțiune. Unele transmisii moderne simulează trepte de viteză pentru a reproduce comportamentul unei cutii convenționale, însă principiul de funcționare rămâne diferit.

Un anumit șuierat mecanic poate proveni din funcționarea pompei de ulei sau a altor componente și poate fi considerat normal pentru anumite modele. Intensitatea acceptabilă trebuie evaluată în raport cu specificațiile constructorului și cu comportamentul unui exemplar similar.

În schimb, un huruit nou, care crește progresiv sau este însoțit de vibrații, poate indica deteriorarea rulmenților, probleme ale fuliilor ori condiții necorespunzătoare de lubrifiere.

Zgomotele care apar numai la accelerare pot avea și alte cauze, inclusiv rulmenții roților sau componentele transmisiei finale. De aceea, identificarea sursei sonore este esențială.