Cutie CVT care huruie la accelerație: sunet de funcționare normal sau început de defect
O cutie de viteze CVT poate avea un comportament acustic diferit de cel al unei transmisii automate convenționale, iar pentru șoferii care folosesc pentru prima dată un asemenea automobil, zgomotul produs la accelerare poate părea neobișnuit. Motorul își poate menține turația relativ constantă în timp ce viteza crește, iar sunetul rezultat poate crea impresia că transmisia patinează sau funcționează sub o solicitare excesivă.
În realitate, această particularitate este legată de modul în care funcționează o transmisie cu variație continuă. Totuși, există o diferență importantă între zgomotul normal al motorului și un huruit mecanic provenit din interiorul cutiei. Identificarea acestei diferențe poate preveni atât reparațiile inutile, cât și deteriorarea unei transmisii care începe să prezinte probleme.
Cutiile CVT sunt întâlnite pe numeroase automobile Nissan, Toyota, Honda, Subaru și alte mărci, dar construcția lor nu este identică. Unele utilizează curele sau lanțuri metalice și fulii cu diametru variabil, altele folosesc soluții hibride cu mecanisme planetare. Prin urmare, nu toate zgomotele și simptomele descrise pentru o transmisie CVT convențională sunt aplicabile automatelor hibride de tip e-CVT.
Ce zgomote pot fi normale și când huruitul indică o problemă mecanică
La o transmisie CVT convențională, raportul de transmitere este modificat continuu prin ajustarea diametrelor efective ale fuliilor. Acestea sunt conectate printr-o curea sau un lanț metalic, iar funcționarea corectă depinde de controlul precis al presiunilor și de lubrifierea componentelor.
În timpul accelerării, sistemul poate menține motorul într-un interval de turații favorabil puterii sau eficienței. Din acest motiv, zgomotul motorului poate crește și rămâne relativ constant, chiar dacă automobilul continuă să accelereze.
Această senzație nu reprezintă obligatoriu o defecțiune. Unele transmisii moderne simulează trepte de viteză pentru a reproduce comportamentul unei cutii convenționale, însă principiul de funcționare rămâne diferit.
Un anumit șuierat mecanic poate proveni din funcționarea pompei de ulei sau a altor componente și poate fi considerat normal pentru anumite modele. Intensitatea acceptabilă trebuie evaluată în raport cu specificațiile constructorului și cu comportamentul unui exemplar similar.
În schimb, un huruit nou, care crește progresiv sau este însoțit de vibrații, poate indica deteriorarea rulmenților, probleme ale fuliilor ori condiții necorespunzătoare de lubrifiere.
Zgomotele care apar numai la accelerare pot avea și alte cauze, inclusiv rulmenții roților sau componentele transmisiei finale. De aceea, identificarea sursei sonore este esențială.
Un indiciu relevant este relația dintre zgomot și turația motorului. Dacă sunetul se modifică odată cu turația, inclusiv atunci când automobilul nu se deplasează, trebuie investigate și componentele motorului sau accesoriile acestuia.
Dacă intensitatea depinde predominant de viteza vehiculului, verificările pot viza transmisia, rulmenții roților și alte componente care se rotesc proporțional cu deplasarea.
De ce uleiul CVT și temperatura sunt esențiale pentru durata transmisiei
Cutiile CVT convenționale folosesc lubrifianți cu proprietăți atent controlate. Fluidul trebuie să asigure protecția componentelor, transmiterea corespunzătoare a forțelor și funcționarea sistemelor hidraulice.
Utilizarea unui ulei incompatibil poate modifica comportamentul transmisiei și poate favoriza apariția vibrațiilor, a patinării sau a uzurii premature. Un fluid destinat unei automate convenționale nu trebuie considerat automat potrivit pentru CVT.
Nivelul incorect al uleiului poate provoca, la rândul său, probleme. O cantitate insuficientă poate afecta alimentarea hidraulică și lubrifierea, în timp ce excesul poate produce aerare sau alte anomalii, în funcție de construcția cutiei.
Temperatura este importantă deoarece transmisiile CVT pot funcționa sub solicitări ridicate la accelerări repetate, urcări prelungite sau tractare, acolo unde constructorul permite această utilizare.
În anumite condiții, supraîncălzirea poate determina sistemul electronic să limiteze performanțele pentru protejarea transmisiei. Dacă fenomenul apare frecvent, trebuie verificată cauza, nu doar așteptată răcirea.
Diagnosticul profesionist poate include citirea temperaturii fluidului, verificarea presiunilor, analiza erorilor memorate și localizarea zgomotului cu echipamente specializate.
Este important ca șoferul să nu presupună că orice huruit necesită înlocuirea completă a cutiei. Unele zgomote provin din componente externe, iar identificarea corectă poate evita cheltuieli considerabile.
Totuși, un zgomot metalic puternic, însoțit de pierderea tracțiunii, smucituri severe sau avertizări ale sistemului de transmisie, justifică oprirea automobilului și verificarea sa înaintea continuării drumului.
Pentru proprietarul unei mașini cu CVT, cel mai util reper este modificarea comportamentului în timp. Un sunet discret, prezent încă de la început și considerat normal de producător, nu are aceeași semnificație ca un huruit apărut brusc după zeci de mii de kilometri.
Întreținerea conform specificațiilor și diagnosticarea timpurie rămân cele mai bune soluții pentru protejarea unei transmisii a cărei reparație poate deveni costisitoare.