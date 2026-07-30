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EDUCAȚIE

Cum vor fi notați elevii din 2026. Ministerul Educației explică noile reguli de evaluare

Cum vor fi notați elevii din 2026. Ministerul Educației explică noile reguli de evaluare
Profesorii vor fi obligați să respecte standardele
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Ministerul Educației pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în sistemul de învățământ. Începând cu anul școlar 2026-2027, profesorii vor evalua elevii folosind standarde naționale de performanță, însă notele de la 1 la 10 vor rămâne în continuare în catalog.

Proiectul aflat în dezbatere publică urmărește să reducă diferențele dintre modul în care sunt notați elevii în diferite școli și să ofere criterii comune pentru evaluare. Totuși, lipsa unei corespondențe clare între noile niveluri de performanță și notele numerice a generat numeroase întrebări în rândul cadrelor didactice.

Standardele nu înlocuiesc notele

Potrivit explicațiilor transmise de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), standardele naționale reprezintă un reper pentru profesori și nu o nouă scară de notare.

Acestea descriu ce trebuie să știe și ce trebuie să poată face un elev pentru fiecare competență prevăzută în programa școlară și sunt împărțite în trei niveluri: de bază, consolidat și avansat.

Ministerul subliniază că aceste niveluri nu se transformă automat în note. Profesorul va continua să decidă nota finală, folosindu-și experiența profesională și ținând cont de criteriile stabilite prin standardele naționale.

Cum se va stabili nota

Una dintre cele mai frecvente întrebări ridicate de profesori a fost legată de diferențierea între note apropiate, precum 5 și 6 sau 7 și 8.

CNCE precizează că nu va exista o formulă matematică prin care descriptorii de performanță să fie convertiți în note. Evaluarea va rămâne o decizie profesională a cadrului didactic, care va analiza nivelul competențelor demonstrate de elev, contextul învățării și progresul acestuia.

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De asemenea, dacă un elev obține niveluri diferite de performanță la competențe din aceeași disciplină, profesorul nu va calcula automat o medie a descriptorilor, ci va aprecia rezultatul final pe baza ansamblului informațiilor disponibile.

Profesorii vor fi obligați să respecte standardele

Aplicarea standardelor naționale de evaluare va deveni obligatorie pentru învățământul primar, gimnazial și pentru clasa a IX-a, începând cu anul școlar 2026-2027.

Respectarea acestora va fi verificată prin inspecțiile școlare, iar nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni disciplinare, potrivit cadrului legal.

De ce introduce Ministerul această reformă

Ministerul Educației susține că scopul principal este reducerea diferențelor de evaluare dintre școli și dintre profesori. În prezent, aceeași notă poate reflecta niveluri foarte diferite de pregătire, în funcție de exigența fiecărui cadru didactic.

Prin introducerea standardelor naționale, autoritățile urmăresc ca evaluarea să fie mai predictibilă, mai transparentă și orientată spre competențele reale ale elevilor, nu doar spre reproducerea informațiilor memorate.

Noul sistem va sta și la baza dezvoltării unor teste standardizate și a unei bănci naționale de itemi, proiecte care fac parte din procesul de modernizare și digitalizare a evaluării în învățământul preuniversitar.

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