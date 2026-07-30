Cum vor fi notați elevii din 2026. Ministerul Educației explică noile reguli de evaluare

Standardele nu înlocuiesc notele

Potrivit explicațiilor transmise de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), standardele naționale reprezintă un reper pentru profesori și nu o nouă scară de notare.

Acestea descriu ce trebuie să știe și ce trebuie să poată face un elev pentru fiecare competență prevăzută în programa școlară și sunt împărțite în trei niveluri: de bază, consolidat și avansat.

Ministerul subliniază că aceste niveluri nu se transformă automat în note. Profesorul va continua să decidă nota finală, folosindu-și experiența profesională și ținând cont de criteriile stabilite prin standardele naționale.

Cum se va stabili nota

Una dintre cele mai frecvente întrebări ridicate de profesori a fost legată de diferențierea între note apropiate, precum 5 și 6 sau 7 și 8.

CNCE precizează că nu va exista o formulă matematică prin care descriptorii de performanță să fie convertiți în note. Evaluarea va rămâne o decizie profesională a cadrului didactic, care va analiza nivelul competențelor demonstrate de elev, contextul învățării și progresul acestuia.

De asemenea, dacă un elev obține niveluri diferite de performanță la competențe din aceeași disciplină, profesorul nu va calcula automat o medie a descriptorilor, ci va aprecia rezultatul final pe baza ansamblului informațiilor disponibile.

Profesorii vor fi obligați să respecte standardele

Aplicarea standardelor naționale de evaluare va deveni obligatorie pentru învățământul primar, gimnazial și pentru clasa a IX-a, începând cu anul școlar 2026-2027.