Cum vezi parolele salvate în Google Chrome fără să le cauți una câte una
Google Chrome poate salva parolele folosite pentru autentificarea pe site-uri, astfel încât acestea să nu trebuiască introduse de fiecare dată. Funcția este utilă mai ales atunci când o parolă a fost uitată, dar poate fi dificil de găsit dacă nu este cunoscut locul în care Chrome păstrează aceste informații.
Parolele salvate pot fi verificate direct din browser, fără instalarea unei aplicații suplimentare. Google solicită însă autentificarea dispozitivului înainte ca parola propriu-zisă să fie afișată, tocmai pentru a împiedica accesul neautorizat la datele salvate.
Unde găsești parolele salvate în Chrome
Pe un computer cu Google Chrome, lista parolelor poate fi accesată din meniul browserului. Este suficient să fie deschis Chrome și să fie selectată pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus.
Din meniul care apare trebuie aleasă secțiunea „Parole și completare automată”, iar apoi „Managerul de parole Google”. Chrome va deschide pagina în care sunt centralizate conturile pentru care au fost salvate date de autentificare.
O altă variantă este accesarea directă a managerului de parole prin bara de adrese, folosind pagina dedicată parolelor Google. Acolo apare lista site-urilor pentru care există parole memorate în cont.
Dacă este activată sincronizarea Chrome, informațiile salvate pot fi disponibile și pe alte dispozitive conectate la același cont Google, în funcție de setările de sincronizare.
Cum afișezi efectiv o parolă salvată
După deschiderea managerului de parole, site-urile și conturile salvate sunt afișate într-o listă. Pentru a vedea o anumită parolă, trebuie selectat site-ul dorit.
Pe pagina respectivă apar informațiile contului, inclusiv numele de utilizator sau adresa de e-mail și parola salvată. Parola este ascunsă inițial, sub forma unor puncte sau simboluri.
Pentru afișarea ei trebuie apăsată pictograma în formă de ochi. Înainte de a o arăta, Chrome poate solicita parola contului de Windows, PIN-ul dispozitivului sau o altă metodă de autentificare configurată pe computer.
După confirmarea identității, parola salvată poate fi văzută și, dacă este nevoie, copiată pentru autentificarea pe site-ul respectiv.
Această verificare este importantă mai ales pe un laptop folosit de mai multe persoane. Faptul că o parolă este salvată în Chrome nu înseamnă că poate fi afișată instant oricui deschide browserul.
Ce faci dacă parola nu apare în lista Chrome
Dacă un site nu apare în Managerul de parole Google, este posibil ca parola să nu fi fost salvată în Chrome. O altă posibilitate este ca datele de autentificare să fi fost salvate într-un alt manager de parole sau într-un alt browser.
Merită verificat și contul Google conectat la Chrome. Dacă sunt folosite mai multe conturi Google, parolele sincronizate pot fi asociate contului diferit de cel care este activ în acel moment.
Chrome poate salva parolele local sau le poate sincroniza prin contul Google, în funcție de configurația aleasă. Din acest motiv, schimbarea dispozitivului nu înseamnă automat că toate parolele vor dispărea, dacă sincronizarea a fost activată.
În același manager pot fi verificate și alte informații legate de securitatea parolelor. Chrome poate semnala parolele despre care există motive să se creadă că au fost compromise sau care sunt folosite în mai multe locuri.
Cum ștergi sau modifici o parolă salvată
Managerul de parole Google nu este folosit doar pentru afișarea parolelor. Din aceeași zonă poate fi modificată sau eliminată o parolă memorată.
După selectarea unui site din listă, pot fi accesate opțiunile pentru modificarea datelor salvate sau pentru ștergerea acestora. Dacă parola a fost schimbată direct pe site, informația memorată în Chrome poate fi actualizată cu noua parolă.
Este recomandat ca parolele importante să fie unice și suficient de complexe, mai ales pentru conturile de e-mail, servicii bancare și alte platforme care conțin informații personale. Managerul de parole poate fi folosit tocmai pentru a păstra parole diferite fără ca acestea să trebuiască memorate manual.