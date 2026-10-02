Cum vezi parolele salvate în Google Chrome fără să le cauți una câte una

Unde găsești parolele salvate în Chrome

Pe un computer cu Google Chrome, lista parolelor poate fi accesată din meniul browserului. Este suficient să fie deschis Chrome și să fie selectată pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus.

Din meniul care apare trebuie aleasă secțiunea „Parole și completare automată”, iar apoi „Managerul de parole Google”. Chrome va deschide pagina în care sunt centralizate conturile pentru care au fost salvate date de autentificare.

O altă variantă este accesarea directă a managerului de parole prin bara de adrese, folosind pagina dedicată parolelor Google. Acolo apare lista site-urilor pentru care există parole memorate în cont.

Dacă este activată sincronizarea Chrome, informațiile salvate pot fi disponibile și pe alte dispozitive conectate la același cont Google, în funcție de setările de sincronizare.

Cum afișezi efectiv o parolă salvată

După deschiderea managerului de parole, site-urile și conturile salvate sunt afișate într-o listă. Pentru a vedea o anumită parolă, trebuie selectat site-ul dorit.

Pe pagina respectivă apar informațiile contului, inclusiv numele de utilizator sau adresa de e-mail și parola salvată. Parola este ascunsă inițial, sub forma unor puncte sau simboluri.

Pentru afișarea ei trebuie apăsată pictograma în formă de ochi. Înainte de a o arăta, Chrome poate solicita parola contului de Windows, PIN-ul dispozitivului sau o altă metodă de autentificare configurată pe computer.