Cum vezi filme și seriale pe SkyShowtime în 4K. Setările de care ai nevoie pentru imagine UHD

Verifică dacă ai abonamentul Premium

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este planul activ. SkyShowtime oferă mai multe variante de abonament, însă Standard cu reclame și Standard sunt limitate la rezoluție Full HD. Conținutul 4K UHD și sunetul Dolby Atmos sunt incluse doar în planul Premium.

Intră în contul SkyShowtime din browser, deschide secțiunea „Abonamente și plăți” și verifică denumirea planului. Dacă apare Standard sau Standard cu reclame, selectează „Modificare abonament” și alege Premium. Ai grijă înainte să confirmi schimbarea, deoarece trecerea la alt plan poate elimina anumite reduceri sau promoții existente.

Dacă încă nu folosești serviciul, poți urma ghidul despre cum creezi cont SkyShowtime în câteva minute. Alege direct planul Premium în timpul înscrierii dacă principalul tău obiectiv este redarea pe un televizor 4K.

Folosește un televizor sau player compatibil

Televizorul trebuie să aibă o rezoluție de 3.840 × 2.160 pixeli și să fie inclus între dispozitivele acceptate pentru redare UHD. SkyShowtime menționează televizoarele Samsung cu suport UHD HDR, anumite modele Android TV și televizoarele LG OLED cu versiuni compatibile de WebOS.

În cazul Apple, ai nevoie de Apple TV 4K din generația a doua sau a treia. Sunt acceptate și Chromecast Ultra, Chromecast cu Google TV și anumite dispozitive Android TV, precum NVIDIA Shield sau unele modele Sony Bravia și Mi Box.

Un Apple TV HD obișnuit poate rula aplicația, dar nu poate afișa imagine 4K. La fel, un Chromecast vechi limitat la Full HD nu va reda rezoluția UHD, chiar dacă televizorul conectat este 4K. Verifică modelul exact al dispozitivului în setări sau pe eticheta acestuia.

Dacă televizorul tău nu are funcții inteligente, poți folosi un player extern compatibil. Găsești soluțiile disponibile în ghidul despre cum vezi SkyShowtime pe televizor dacă nu ai Smart TV.