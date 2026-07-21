Cum vezi filme și seriale pe SkyShowtime în 4K. Setările de care ai nevoie pentru imagine UHD
SkyShowtime permite vizionarea anumitor filme și seriale la rezoluție 4K UHD, însă simplul fapt că ai un televizor 4K nu este suficient. Potrivit ghidului oficial SkyShowtime pentru conținutul 4K UHD, ai nevoie de abonamentul Premium, de un televizor sau dispozitiv de streaming compatibil și de aplicația platformei instalată direct pe acesta. Serviciul recomandă o conexiune la internet de minimum 8 Mbps, deși o viteză mai mare și stabilă este preferabilă pentru a evita scăderea automată a calității.
Nu toate titlurile din catalog sunt disponibile în 4K. Rezoluția maximă depinde de filmul sau serialul ales, iar aplicația adaptează automat imaginea în funcție de dispozitiv și de viteza conexiunii. Nu există, așadar, un buton universal prin care să transformi orice producție Full HD în 4K real.
Verifică dacă ai abonamentul Premium
Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este planul activ. SkyShowtime oferă mai multe variante de abonament, însă Standard cu reclame și Standard sunt limitate la rezoluție Full HD. Conținutul 4K UHD și sunetul Dolby Atmos sunt incluse doar în planul Premium.
Intră în contul SkyShowtime din browser, deschide secțiunea „Abonamente și plăți” și verifică denumirea planului. Dacă apare Standard sau Standard cu reclame, selectează „Modificare abonament” și alege Premium. Ai grijă înainte să confirmi schimbarea, deoarece trecerea la alt plan poate elimina anumite reduceri sau promoții existente.
Dacă încă nu folosești serviciul, poți urma ghidul despre cum creezi cont SkyShowtime în câteva minute. Alege direct planul Premium în timpul înscrierii dacă principalul tău obiectiv este redarea pe un televizor 4K.
Folosește un televizor sau player compatibil
Televizorul trebuie să aibă o rezoluție de 3.840 × 2.160 pixeli și să fie inclus între dispozitivele acceptate pentru redare UHD. SkyShowtime menționează televizoarele Samsung cu suport UHD HDR, anumite modele Android TV și televizoarele LG OLED cu versiuni compatibile de WebOS.
În cazul Apple, ai nevoie de Apple TV 4K din generația a doua sau a treia. Sunt acceptate și Chromecast Ultra, Chromecast cu Google TV și anumite dispozitive Android TV, precum NVIDIA Shield sau unele modele Sony Bravia și Mi Box.
Un Apple TV HD obișnuit poate rula aplicația, dar nu poate afișa imagine 4K. La fel, un Chromecast vechi limitat la Full HD nu va reda rezoluția UHD, chiar dacă televizorul conectat este 4K. Verifică modelul exact al dispozitivului în setări sau pe eticheta acestuia.
Dacă televizorul tău nu are funcții inteligente, poți folosi un player extern compatibil. Găsești soluțiile disponibile în ghidul despre cum vezi SkyShowtime pe televizor dacă nu ai Smart TV.
Instalează aplicația direct pe dispozitiv
Pentru cele mai mari șanse să obții 4K, instalează aplicația SkyShowtime direct pe televizor sau pe dispozitivul de streaming. Deschide magazinul de aplicații, caută „SkyShowtime”, apasă „Instalare”, apoi conectează-te cu adresa de e-mail și parola contului Premium.
Actualizează aplicația dacă era deja instalată. O versiune veche poate cauza erori, blocări sau limitarea calității. Verifică și dacă televizorul are cea mai recentă versiune de software disponibilă, deoarece compatibilitatea cu formatele video și protecțiile digitale poate depinde de actualizările sistemului.
Evită să trimiți imaginea prin metode neoficiale de oglindire a întregului ecran al telefonului. Screen Mirroring poate limita rezoluția, poate produce sacadări și, în anumite situații, poate afișa un ecran negru din cauza protecției conținutului.
Nici conectarea unui laptop prin HDMI nu garantează automat 4K în SkyShowtime. Browserul, cablul, portul HDMI, placa video și sistemul de protecție HDCP trebuie să fie compatibile. Aplicația instalată direct pe televizor sau pe un player acceptat rămâne varianta mai simplă.
Caută filmele disponibile în 4K UHD
Intră în aplicație și caută secțiunea dedicată producțiilor 4K UHD. SkyShowtime spune că a creat o zonă specială pentru titlurile disponibile la această calitate, astfel încât nu trebuie să verifici manual fiecare film din întregul catalog.
Poți deschide și pagina unui titlu pentru a vedea informațiile tehnice disponibile. Dacă producția este oferită în 4K și contul tău îndeplinește toate condițiile, aplicația va selecta automat rezoluția maximă permisă de dispozitiv și conexiune.
Nu te aștepta ca imaginea să devină instantaneu foarte clară după ce apeși Play. Platformele de streaming pornesc uneori la o rezoluție mai mică, apoi măresc treptat calitatea după ce analizează stabilitatea internetului. Așteaptă câteva zeci de secunde înainte să verifici rezultatul.
Verifică internetul și setările televizorului
SkyShowtime indică minimum 8 Mbps pentru redarea 4K, dar este mai sigur să ai cel puțin 20–25 Mbps disponibili constant pentru televizor. Nu contează doar viteza maximă din abonament, ci și câtă bandă rămâne liberă atunci când alte dispozitive descarcă fișiere, fac actualizări sau redau simultan conținut video.
Folosește un cablu Ethernet atunci când televizorul și routerul permit acest lucru. Dacă rămâi pe Wi-Fi, conectează dispozitivul la rețeaua de 5 GHz și evită distanțele mari sau pereții groși dintre router și televizor.
Pentru mai multe ajustări, consultă ghidul despre cum îmbunătățești calitatea imaginii pe televizor și scapi de întreruperi. Selectează pe televizor modul Cinema, Movie sau Filmmaker, în locul modurilor Dynamic și Vivid, care pot exagera artificial luminozitatea și culorile.
Dacă filmul continuă să se vadă neclar, repornește aplicația, televizorul și routerul. Verifică apoi planul, compatibilitatea dispozitivului și existența unei versiuni 4K a titlului. Când una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, SkyShowtime va reda automat varianta Full HD.