Cum va funcționa admiterea la liceu din 2027. Ce se întâmplă cu repartizarea computerizată și cum se vor desfășura concursurile la colegiile naționale

Evaluarea Națională rămâne obligatorie pentru toți absolvenții de gimnaziu, însă candidații care își doresc un loc la un colegiu național ce optează pentru această procedură vor putea susține și un examen suplimentar.

Cine va putea susține concursul de admitere

Noile prevederi se aplică elevilor care au început clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 și care vor termina gimnaziul în vara anului 2027.

Pentru a participa la concursul organizat de un colegiu național, candidații vor trebui să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. Participarea la concurs nu este obligatorie, ci reprezintă o opțiune pentru elevii care doresc să obțină un loc prin această procedură.

Cel mult jumătate dintre locuri pot fi ocupate prin concurs

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, colegiile naționale care aleg să organizeze concurs de admitere îl vor putea susține pentru una sau mai multe specializări, dar nu pentru mai mult de 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare.

Restul locurilor vor continua să fie ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza mediei de la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate de elevi.

Cum vor fi ocupate celelalte locuri

Legea prevede că până la 10% din totalul locurilor sunt rezervate, prin repartizare computerizată, elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), precum și elevilor de etnie romă, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

După finalizarea concursului și repartizarea acestor locuri, toate pozițiile rămase disponibile vor fi ocupate prin procedura obișnuită de repartizare computerizată.