Cum urmărești automat o persoană sau un obiect cu Motion Tracking în CapCut. Trucul care face textele și efectele să se miște odată cu subiectul

Aplicația CapCut include o funcție numită Motion Tracking, care analizează mișcarea unui subiect și permite sincronizarea automată a textelor, imaginilor sau efectelor cu acesta. Potrivit documentației oficiale CapCut, instrumentul poate urmări persoane, fețe și obiecte, reducând considerabil timpul necesar editării.

Funcția este utilă pentru videoclipuri explicative, prezentări de produse, conținut sportiv sau clipuri amuzante destinate rețelelor sociale.

Ce este Motion Tracking și cum funcționează în CapCut

Motion Tracking este o tehnologie de urmărire a mișcării care identifică un subiect într-un videoclip și analizează modul în care acesta își schimbă poziția de la un cadru la altul.

De exemplu, dacă filmezi o persoană care merge printr-o încăpere, poți adăuga un text cu numele ei. În loc să muți manual textul de fiecare dată când persoana se deplasează, CapCut poate calcula traiectoria și poate face ca eticheta să o urmărească automat.

Același principiu funcționează pentru obiecte precum telefoane, automobile sau mingi. Poți adăuga săgeți, emojiuri, etichete și alte elemente grafice care rămân asociate subiectului urmărit.

Spre deosebire de animațiile realizate cu keyframes în CapCut, unde stabilești manual poziția elementelor în diferite momente, Motion Tracking automatizează o mare parte din proces.

Totuși, precizia depinde de calitatea filmării, de contrastul dintre subiect și fundal și de cât de vizibil rămâne obiectul pe parcursul videoclipului.

Cum activezi Motion Tracking în CapCut, pas cu pas

Pentru un control mai precis, poți utiliza versiunea CapCut pentru Windows sau macOS. Interfața și denumirile opțiunilor pot varia în funcție de versiunea instalată.

Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi:

Deschide CapCut și selectează New Project pentru a crea un proiect nou. Apasă Import și încarcă videoclipul în care apare persoana sau obiectul pe care vrei să îl urmărești. Trage videoclipul pe timeline, în partea inferioară a editorului. Selectează clipul și caută secțiunea Tracking sau Motion Tracking. În anumite versiuni, opțiunea apare în meniul contextual, accesibil prin clic dreapta. Activează Motion Tracking și poziționează cadrul de selecție peste persoana sau obiectul dorit. Alege direcția urmăririi, dacă aplicația îți oferă această posibilitate: înainte, înapoi sau în ambele direcții. Activează opțiunile pentru adaptarea dimensiunii și distanței, dacă sunt disponibile și potrivite filmării. Apasă Start și așteaptă ca aplicația să analizeze mișcarea. Adaugă sau asociază un text, sticker ori element grafic cu rezultatul urmăririi, folosind comenzile disponibile în versiunea ta.

După finalizarea analizei, redă videoclipul pentru a verifica dacă elementul grafic urmărește corect subiectul. Unele versiuni CapCut includ și funcția Camera Tracking, care permite selectarea feței, corpului, mâinii sau unei zone personalizate.

Dacă lucrezi pe telefon, verifică opțiunile de urmărire disponibile pentru text sau stickere. Funcțiile și pașii pot fi diferiți față de versiunea desktop, iar anumite instrumente pot necesita un abonament Pro.

Cum obții rezultate mai precise și ce faci dacă urmărirea nu funcționează

Deși Motion Tracking automatizează procesul, rezultatul nu este întotdeauna perfect. Dacă subiectul se mișcă foarte repede, dispare temporar din imagine sau trece prin fața altor obiecte, aplicația poate pierde punctul de referință.

Pentru rezultate mai bune, alege un videoclip în care persoana sau obiectul urmărit este bine luminat și se distinge clar de fundal. Evită, pe cât posibil, filmările foarte tremurate sau secvențele cu schimbări bruște de perspectivă.

Dacă urmărirea devine imprecisă, poți împărți videoclipul în segmente mai scurte și poți aplica Motion Tracking separat. De asemenea, poți corecta anumite mișcări folosind cadre-cheie, dacă elementul respectiv permite acest lucru.

În cazul în care filmarea este instabilă, poți încerca mai întâi să stabilizezi videoclipul în CapCut. O imagine mai stabilă poate facilita identificarea subiectului, deși nu garantează o urmărire perfectă.

După ce ai terminat editarea, apasă Export, alege rezoluția și rata de cadre dorite, apoi salvează videoclipul. Pentru TikTok, Instagram Reels sau YouTube Shorts, formatul vertical 9:16 este, în general, cel mai potrivit.

Motion Tracking este una dintre funcțiile care transformă CapCut dintr-un editor video simplu într-un instrument util pentru efecte vizuale mai elaborate. Cu puțină atenție la alegerea filmării și la poziționarea elementelor, poți obține videoclipuri dinamice fără să petreci ore întregi ajustând manual fiecare mișcare.