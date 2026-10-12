Cum setezi laptopul să nu intre în Sleep când închizi capacul

Unde găsești setarea pentru închiderea capacului

Cea mai simplă metodă este să deschizi Panoul de control, unde Windows păstrează opțiunile clasice de gestionare a energiei. Apasă butonul Start și scrie „Panou de control” în bara de căutare. Deschide aplicația din rezultate, apoi intră în secțiunea „Hardware și sunet” și selectează „Opțiuni de alimentare”.

În meniul din partea stângă, caută opțiunea „Alegeți ce se întâmplă la închiderea capacului”. Aceasta deschide o pagină în care pot fi configurate acțiunile asociate capacului și butonului de pornire.

Dacă interfața Windows este în limba engleză, denumirile sunt „Control Panel”, „Hardware and Sound”, „Power Options” și „Choose what closing the lid does”. Pe unele laptopuri, anumite opțiuni pot fi diferite, în funcție de configurația dispozitivului și de producător.

Cum dezactivezi modul Sleep când închizi laptopul

În pagina cu setările de alimentare apare secțiunea „When I close the lid”, respectiv opțiunea referitoare la acțiunea executată la închiderea capacului. De regulă, există două coloane: una pentru funcționarea pe baterie și alta pentru situațiile în care laptopul este conectat la priză.

În dreptul fiecărei coloane, deschide meniul derulant și selectează „Do nothing”, adică „Nu se întâmplă nimic”. Dacă dorești ca laptopul să rămână activ indiferent de sursa de alimentare, aplică setarea în ambele coloane. Dacă ai nevoie de această funcție doar atunci când folosești un monitor extern și laptopul este conectat la priză, poți modifica numai opțiunea corespunzătoare alimentării de la rețea.

La final, apasă „Save changes” sau „Salvare modificări”. Din acel moment, închiderea capacului nu ar trebui să mai declanșeze automat modul Sleep pentru configurația aleasă.

Este important de reținut că această setare nu dezactivează toate mecanismele de economisire a energiei. Laptopul poate intra în Sleep după intervalul configurat în Windows, dacă rămâne inactiv suficient timp. Pentru a schimba și acest comportament, deschide Setări, apoi Sistem și Alimentare și baterie, unde poți ajusta separat opțiunile pentru ecran și modul Sleep.