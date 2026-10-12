Cum setezi laptopul să nu intre în Sleep când închizi capacul
Închiderea capacului laptopului oprește de obicei activitatea dispozitivului sau îl trece automat în modul Sleep. Setarea este utilă pentru a economisi bateria atunci când nu folosești computerul, dar poate deveni incomodă dacă vrei să continui un transfer de fișiere, să lași o aplicație să funcționeze sau să folosești laptopul conectat la un monitor extern.
În Windows 11, comportamentul capacului poate fi modificat din setările de alimentare. Nu este nevoie de programe suplimentare, iar opțiunea poate fi configurată separat pentru momentele în care laptopul funcționează pe baterie și cele în care este conectat la priză.
Unde găsești setarea pentru închiderea capacului
Cea mai simplă metodă este să deschizi Panoul de control, unde Windows păstrează opțiunile clasice de gestionare a energiei. Apasă butonul Start și scrie „Panou de control” în bara de căutare. Deschide aplicația din rezultate, apoi intră în secțiunea „Hardware și sunet” și selectează „Opțiuni de alimentare”.
În meniul din partea stângă, caută opțiunea „Alegeți ce se întâmplă la închiderea capacului”. Aceasta deschide o pagină în care pot fi configurate acțiunile asociate capacului și butonului de pornire.
Dacă interfața Windows este în limba engleză, denumirile sunt „Control Panel”, „Hardware and Sound”, „Power Options” și „Choose what closing the lid does”. Pe unele laptopuri, anumite opțiuni pot fi diferite, în funcție de configurația dispozitivului și de producător.
Cum dezactivezi modul Sleep când închizi laptopul
În pagina cu setările de alimentare apare secțiunea „When I close the lid”, respectiv opțiunea referitoare la acțiunea executată la închiderea capacului. De regulă, există două coloane: una pentru funcționarea pe baterie și alta pentru situațiile în care laptopul este conectat la priză.
În dreptul fiecărei coloane, deschide meniul derulant și selectează „Do nothing”, adică „Nu se întâmplă nimic”. Dacă dorești ca laptopul să rămână activ indiferent de sursa de alimentare, aplică setarea în ambele coloane. Dacă ai nevoie de această funcție doar atunci când folosești un monitor extern și laptopul este conectat la priză, poți modifica numai opțiunea corespunzătoare alimentării de la rețea.
La final, apasă „Save changes” sau „Salvare modificări”. Din acel moment, închiderea capacului nu ar trebui să mai declanșeze automat modul Sleep pentru configurația aleasă.
Este important de reținut că această setare nu dezactivează toate mecanismele de economisire a energiei. Laptopul poate intra în Sleep după intervalul configurat în Windows, dacă rămâne inactiv suficient timp. Pentru a schimba și acest comportament, deschide Setări, apoi Sistem și Alimentare și baterie, unde poți ajusta separat opțiunile pentru ecran și modul Sleep.
Ce trebuie să ai în vedere înainte să închizi capacul
Dezactivarea modului Sleep poate fi practică atunci când folosești laptopul cu un monitor extern, o tastatură și un mouse. În acest scenariu, computerul poate continua să funcționeze cu capacul închis, în funcție de setările și de compatibilitatea dispozitivului.
Totuși, dacă laptopul rămâne activ într-o geantă sau într-un spațiu slab ventilat, căldura acumulată poate deveni o problemă. Unele modele au nevoie de capacul deschis pentru a elimina eficient căldura, iar funcționarea continuă consumă energie și poate descărca bateria. Din acest motiv, opțiunea „Do nothing” este mai potrivită atunci când laptopul stă pe birou și este folosit în mod controlat.
Dacă vrei să îl transporți, salvează documentele și selectează manual Sleep, Hibernare sau Închidere înainte să pui laptopul în geantă. Nu presupune că simpla închidere a capacului îl va opri după modificarea setării.
Dacă laptopul continuă să intre în Sleep chiar și după ce ai ales „Do nothing”, verifică dacă modificarea a fost salvată și dacă ai schimbat coloana potrivită. Poți consulta și documentația producătorului, deoarece unele dispozitive au funcții suplimentare de gestionare a energiei.