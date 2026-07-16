Cum recuperezi fotografiile șterse accidental de pe Android

Primul loc în care trebuie să cauți este Coșul de reciclare

Majoritatea telefoanelor Android nu șterg definitiv fotografiile imediat după ce apeși pe butonul de ștergere. În schimb, acestea sunt mutate într-un dosar special, denumit Coș de reciclare, Recycle Bin sau Șterse recent, în funcție de producătorul telefonului.

Deschide aplicația Galerie sau Google Photos și caută această secțiune. Dacă imaginile se află încă acolo, selectează fotografiile dorite și apasă pe opțiunea Restabilește.

În funcție de modelul telefonului, fotografiile rămân în coș între 30 și 60 de zile înainte de a fi eliminate definitiv.

Verifică dacă ai backup activ în Google Photos

Dacă folosești Google Photos și ai activată sincronizarea automată, există șanse mari ca imaginile să fie salvate în contul tău Google chiar dacă au dispărut din memoria telefonului.

Deschide aplicația Google Photos și verifică dacă fotografiile apar în bibliotecă sau în secțiunea Coș. Dacă sunt disponibile, le poți restaura în doar câteva secunde.

În cazul în care ai schimbat recent telefonul sau ai efectuat o resetare, conectarea cu același cont Google poate readuce automat fotografiile sincronizate anterior.

Ce faci dacă pozele au fost șterse definitiv

Dacă imaginile nu mai sunt nici în coș și nici în backup, recuperarea devine mai dificilă, dar nu este întotdeauna imposibilă.