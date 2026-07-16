Cum recuperezi fotografiile șterse accidental de pe Android
O atingere greșită este suficientă pentru a șterge fotografii importante de pe telefon. Fie că este vorba despre imagini din vacanță, fotografii de familie sau documente salvate în galerie, primul impuls este adesea panica. Vestea bună este că, în multe cazuri, fișierele pot fi recuperate dacă acționezi suficient de repede.
Sistemul Android include mai multe metode prin care poți restaura fotografiile șterse accidental. Totul depinde de aplicația folosită pentru galerie, de existența unui backup și de cât timp a trecut de la ștergerea imaginilor.
Primul loc în care trebuie să cauți este Coșul de reciclare
Majoritatea telefoanelor Android nu șterg definitiv fotografiile imediat după ce apeși pe butonul de ștergere. În schimb, acestea sunt mutate într-un dosar special, denumit Coș de reciclare, Recycle Bin sau Șterse recent, în funcție de producătorul telefonului.
Deschide aplicația Galerie sau Google Photos și caută această secțiune. Dacă imaginile se află încă acolo, selectează fotografiile dorite și apasă pe opțiunea Restabilește.
În funcție de modelul telefonului, fotografiile rămân în coș între 30 și 60 de zile înainte de a fi eliminate definitiv.
Verifică dacă ai backup activ în Google Photos
Dacă folosești Google Photos și ai activată sincronizarea automată, există șanse mari ca imaginile să fie salvate în contul tău Google chiar dacă au dispărut din memoria telefonului.
Deschide aplicația Google Photos și verifică dacă fotografiile apar în bibliotecă sau în secțiunea Coș. Dacă sunt disponibile, le poți restaura în doar câteva secunde.
În cazul în care ai schimbat recent telefonul sau ai efectuat o resetare, conectarea cu același cont Google poate readuce automat fotografiile sincronizate anterior.
Ce faci dacă pozele au fost șterse definitiv
Dacă imaginile nu mai sunt nici în coș și nici în backup, recuperarea devine mai dificilă, dar nu este întotdeauna imposibilă.
Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să eviți folosirea telefonului pentru fotografii noi, instalarea de aplicații sau copierea de fișiere. Noile date pot suprascrie spațiul ocupat anterior de fotografiile șterse, reducând considerabil șansele de recuperare.
Există aplicații și programe specializate în recuperarea datelor, însă rezultatele diferă în funcție de modelul telefonului, versiunea Android și timpul scurs de la ștergerea fișierelor. De asemenea, unele dintre aceste aplicații solicită acces extins la sistem sau chiar drepturi speciale, motiv pentru care este recomandat să alegi doar soluții cunoscute și de încredere.
Cum poți evita pierderea fotografiilor în viitor
Cea mai eficientă metodă este activarea backup-ului automat în Google Photos sau într-un alt serviciu de stocare în cloud. Astfel, imaginile sunt salvate periodic și pot fi restaurate chiar dacă telefonul este pierdut, furat sau resetat.
De asemenea, este o idee bună să copiezi din când în când fotografiile importante pe un calculator sau pe un hard disk extern. Acest obicei simplu poate preveni pierderea unor amintiri care nu mai pot fi refăcute.
În cele mai multe situații, fotografiile șterse accidental nu dispar imediat pentru totdeauna. Verificarea coșului de reciclare, a contului Google Photos și a copiilor de siguranță sunt primele lucruri pe care ar trebui să le faci înainte să consideri imaginile pierdute definitiv.