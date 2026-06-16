Cum recuperezi fișiere șterse din Coșul de reciclare în Windows. Soluția simplă pe care mulți utilizatori o ignoră

Cum recuperezi rapid un fișier din Coșul de reciclare

Atunci când ștergi un fișier folosind comanda obișnuită Delete, Windows îl mută de regulă în Coșul de reciclare (Recycle Bin), în loc să îl elimine definitiv de pe dispozitiv.

Pentru recuperare, este suficient să deschizi pictograma Recycle Bin de pe desktop și să cauți fișierul dorit. Dacă îl găsești, dă click dreapta pe acesta și selectează opțiunea „Restore”. În acel moment, documentul va fi mutat automat în locația din care a fost șters.

Dacă ai multe fișiere în Coșul de reciclare, poți utiliza funcția de căutare din partea dreaptă sus a ferestrei pentru a găsi mai rapid elementul dorit.

Această metodă funcționează pentru documente Office, fotografii, videoclipuri, arhive și majoritatea tipurilor de fișiere utilizate în Windows.

Ce poți face dacă ai golit deja Coșul de reciclare

Situația devine mai complicată atunci când Coșul de reciclare a fost golit sau atunci când fișierul a fost șters folosind combinația Shift + Delete. În aceste cazuri, datele nu mai sunt vizibile în sistem, însă există șanse de recuperare.

Windows include funcții precum File History și versiunile anterioare ale fișierelor, care pot fi utile dacă au fost activate înainte de incident. De asemenea, utilizatorii pot verifica serviciile de stocare în cloud, precum OneDrive, unde unele documente sunt salvate automat și pot fi restaurate din istoricul contului.

Este important să eviți instalarea de programe noi sau copierea unor fișiere mari pe unitatea afectată imediat după ștergere. Aceste acțiuni pot suprascrie spațiul ocupat anterior de datele pierdute și pot reduce considerabil șansele de recuperare.