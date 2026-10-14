Cum faci fundalul transparent în Photoshop și salvezi imaginea corect. Greșeala care poate readuce fundalul la export

Cum verifici dacă fundalul este într-adevăr transparent

După ce ai eliminat fundalul, în spatele obiectului ar trebui să vezi modelul specific Photoshop format din pătrățele gri și albe. Acesta indică transparență, nu un fundal imprimat în imagine. Dacă vezi alb uniform, verifică panoul Layers: este posibil să existe încă un strat alb activ sub subiect.

Pentru fotografiile simple poți folosi Remove Background. Dacă marginile sunt dificile, în special în jurul părului, blănii sau obiectelor semi-transparente, merită să rafinezi selecția. Există separat metoda prin care poți decupa corect părul și marginile dificile în Photoshop cu Select and Mask.

Este preferabil să păstrezi fundalul eliminat printr-o mască, nu să ștergi definitiv pixelii. Dacă observi ulterior că lipsește o porțiune din subiect, masca îți permite să o recuperezi fără să refaci decupajul de la zero.

Cum salvezi imaginea fără să pierzi transparența

Pentru fișierul pe care vrei să îl folosești pe un site, într-un design sau peste alt fundal, una dintre cele mai sigure alegeri este PNG. În Photoshop poți intra la File – Save As și selecta PNG sau poți folosi File – Export – Export As și verifica setările disponibile pentru PNG.

Nu salva în JPEG dacă ai nevoie de transparență. JPEG nu include un canal de transparență de tipul celui folosit de PNG, astfel că zona goală va fi înlocuită cu un fundal solid. De aici apare situația în care imaginea pare transparentă în Photoshop, dar este albă după export.

În paralel, păstrează și o copie PSD. Aceasta îți conservă layerele, măștile și alte elemente editabile. PNG este fișierul final de folosit, iar PSD rămâne proiectul de lucru.

Dacă obiectivul nu este transparența, ci înlocuirea fundalului cu altul, există și metode prin care poți schimba fundalul unei fotografii în Photoshop fără ca montajul să pară artificial. Pentru alte reparații, Content-Aware Fill poate reconstrui automat anumite zone ale fotografiei.