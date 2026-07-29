Cum citești corect recenziile unui hotel. Semnele care arată că unele comentarii sunt false

Nu te uita doar la nota finală

Mulți turiști aleg un hotel doar pentru că are un scor de 9 sau peste pe platformele de rezervări. Totuși, diferența dintre un hotel cu nota 8,8 și unul cu 9,2 poate fi dată de câteva recenzii în plus, nu neapărat de calitatea serviciilor.

Mai important este să citești comentariile publicate în ultimele luni. Acestea oferă o imagine mai fidelă asupra condițiilor actuale, deoarece un hotel se poate schimba în timp, fie în bine, fie în rău.

Comentariile foarte generale pot ridica semne de întrebare

Recenziile care conțin doar câteva cuvinte, precum „Perfect!”, „Excelent!”, „Cel mai bun hotel!” sau „Nu mi-a plăcut deloc”, fără alte explicații, sunt mai puțin utile și pot ridica suspiciuni.

Comentariile autentice descriu, de regulă, detalii concrete, cum ar fi:

curățenia camerei;

confortul patului;

calitatea micului dejun;

timpul de așteptare la recepție;

zgomotul din timpul nopții;

distanța reală până la plajă sau principalele atracții turistice.

Fii atent la recenziile publicate în aceeași perioadă

Dacă observi că într-un interval foarte scurt apar zeci de comentarii aproape identice, toate cu calificativ maxim și formulări asemănătoare, este posibil ca acestea să nu fie complet autentice.

Același lucru este valabil și în cazul unui val de recenzii extrem de negative apărute într-o singură zi, mai ales dacă acestea nu oferă detalii clare despre experiența avută.

Fotografiile încărcate de turiști spun mai mult decât descrierea hotelului

Imaginile realizate de oaspeți sunt, în general, mai relevante decât fotografiile oficiale publicate de hotel.