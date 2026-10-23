Copiii învață pentru note, nu din curiozitate. De ce se pierde plăcerea de a învăța și ce poate face școala

Consultantul consideră că presiunea apare atât prin comparațiile din clasă, cât și prin discuțiile de acasă. Nota poate deveni un verdict asupra copilului, în loc să fie punctul de plecare pentru a înțelege ce știe și unde are nevoie de sprijin.

„În momentul în care un elev este notat cu 5, 7, 9, se întâmplă în clasă ierarhizarea, și atunci unii elevi fie se ambiționează, fie se frustrează. Doi – acasă: «Cât ai luat? 8. Cine a luat 10?»; ultrapresiune care se pune pe elev și asta va crea sentimentul «nu ești suficient de bun»”, spune Manolescu.

Alternativa propusă este o conversație despre rezultat și despre următorul pas.

„Lipsește partea asta la noi, internalizarea. Ai luat 6. Cum te simți că ai luat 6? Ce părere ai de 6-le ăsta? Sau ai luat 10? De ce crezi că ai luat 10? Ce poți să faci data viitoare?”, explică acesta.

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Ce poate schimba profesorul în relația cu elevii

Manolescu propune o abordare în care profesorul explică regulile, adresează întrebări și îi implică pe copii în propriul proces de învățare. Elevii pot primi posibilitatea de a alege între variante de lucru și de a discuta consecințele deciziilor lor.

„Cel mai simplu mod de lucru pentru un profesor este să-l trateze pe elev de la egal la egal ca atitudine, chiar dacă nu sunt competenți încă, pentru că învață. Ca atitudine. Adică să abordeze într-un mod facilitativ, într-un mod care le dă libertate în limite, nu libertate fără limite”, afirmă consultantul.

În această abordare, profesorul păstrează responsabilitatea organizării lecției. Dialogul îi oferă însă copilului ocazia să spună ce a înțeles, unde s-a blocat și ce legătură vede între conținutul predat și lumea din jur.

Manolescu remarcă faptul că unii elevi nu înțeleg de ce studiază anumite discipline. Explicarea rostului unei sarcini și folosirea unor situații care le stârnesc întrebări pot ajuta la construirea unui motiv propriu pentru învățare.

Joaca și sprijinul pentru profesori, parte din schimbare

Consultantul susține folosirea elementelor de joc pentru implicarea copiilor în activități. „Cel mai puternic motivator intern este joaca, nu seriozitatea”, spune acesta, precizând și cum privește raportul dintre joc și efort.