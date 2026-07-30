Cine poate fi încorporat în România în caz de război. Ce spune legea despre serviciul militar obligatoriu, explicația pe înțelesul tuturor

Suspendarea înseamnă însă că obligația poate redeveni activă în cazul declarării stării de război, al mobilizării sau al stării de asediu, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

De ce sunt chemați tinerii de 18 ani la centrele militare

În fiecare an, numeroși absolvenți de liceu primesc notificări prin care sunt invitați să se prezinte la centrul militar din județul de domiciliu. Pentru mulți, acest lucru provoacă îngrijorare, însă procedura este una administrativă.

Legea obligă cetățenii români de sex masculin ca, în termen de șase luni de la împlinirea vârstei de 18 ani, să se prezinte pentru luarea în evidență militară, consemnarea opțiunilor privind obligațiile militare și primirea adeverinței de recrutare. Acest demers nu înseamnă încorporare și nici începerea pregătirii militare. Statul își actualizează doar baza de date privind persoanele care ar putea avea obligații militare în situații excepționale. Neprezentarea în termenul legal constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă între 100 și 300 de lei.

Cine poate fi încorporat în caz de mobilizare

Potrivit legislației citate în documentele oficiale, în cazul instituirii stării de război, al mobilizării sau al stării de asediu pot fi încorporați bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, după evaluarea medicală și parcurgerea procedurilor prevăzute de lege. Certificatul medical trebuie prezentat comisiei locale de recrutare-încorporare.

În același timp, România dispune și de rezerviști militari și de personal activ, iar orice măsură privind mobilizarea populației poate fi luată doar în condițiile expres prevăzute de lege.

Cine decide instituirea stării de război sau a mobilizării

Activarea obligațiilor militare nu se produce automat. Potrivit legislației, starea de asediu sau starea de urgență este instituită prin decret al Președintelui României, contrasemnat de prim-ministru și publicat în Monitorul Oficial. Decretul trebuie adus imediat la cunoștința populației prin radio, televiziune și celelalte mijloace de informare, iar în cel mult cinci zile măsura trebuie supusă aprobării Parlamentului.

Cu alte cuvinte, nu poate exista o mobilizare „pe ascuns”, fără acte oficiale și fără informarea populației.