Chinezii de la BYD sfidează Rolls-Royce cu o limuzină de aproape 300.000 de euro. Noul Yangwang Altior are dotări extravagante și peste 1.000 km autonomie

Prezentat oficial la Abu Dhabi, pe 7 noiembrie 2026, modelul reprezintă una dintre cele mai ambițioase încercări ale industriei auto chineze de a concura cu producătorii europeni de ultralux. Potrivit comunicatului oficial publicat de BYD, Altior combină elemente tradiționale chinezești, materiale exclusiviste și o platformă electrică avansată, într-o limuzină destinată celor mai pretențioși clienți.

Surpriza este prețul. Prima ediție limitată, denumită Shanhe Dingyun, are un preț estimat de 2,08 milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 280.000 de euro sau 311.500 de dolari. Astfel, noul model chinezesc se apropie periculos de mult de teritoriul financiar ocupat de Rolls-Royce Ghost.

BYD atacă direct Rolls-Royce. Limuzina chinezească are 5,6 metri și un interior spectaculos

Yangwang Altior impresionează încă de la prima vedere prin dimensiunile sale. Limuzina măsoară 5.600 mm în lungime, 2.030 mm în lățime și 1.590 mm în înălțime, având un ampatament generos de 3.500 mm.

Proporțiile o plasează în categoria celor mai impunătoare automobile de lux, iar silueta sa amintește de modelele Rolls-Royce. Partea frontală este dominată de o grilă monumentală, decorată cu 137 de elemente inspirate de pietre prețioase, în timp ce caroseria poate avea o combinație de două culori.

Un detaliu care accentuează asemănarea cu marca britanică îl reprezintă portierele cu deschidere opusă, cunoscute și sub denumirea de „coach doors”. Cele din față se pot deschide până la 80 de grade, iar cele din spate până la 90 de grade. În plus, portierele integrează compartimente speciale pentru umbrele, o caracteristică asociată de multă vreme cu automobilele Rolls-Royce.

La interior, BYD a mers pe o combinație de opulență și tehnologie. Habitaclul folosește piele naturală semi-anilină, lemn autentic, elemente metalice și decorațiuni din jad Hetian, un material apreciat în cultura chineză.

Versiunea de prezentare are patru locuri individuale, iar cele două fotolii din spate sunt concepute pentru pasagerii care preferă să fie conduși de un șofer personal. Scaunele oferă funcții de masaj, suporturi pentru picioare și poziții de relaxare inspirate de fotoliile de avion.

Pasagerii din spate beneficiază de un ecran rabatabil de 21,4 inchi, montat în plafon, care poate fi utilizat pentru divertisment sau videoconferințe. Sistemul audio Dynaudio Platinum Evidence are nu mai puțin de 39 de difuzoare, inclusiv tweetere care se ridică și se rotesc la pornirea automobilului.

Lista dotărilor include două frigidere, unul în față și unul în spate, iar cel destinat pasagerilor din spate are o capacitate de 5,5 litri și poate atât să răcească, cât și să încălzească.

Nu este prima încercare a producătorului chinez de a intra în segmentul exclusivist. BYD a atras deja atenția cu SUV-ul Yangwang U8L, un model care rivalizează cu Mercedes-Maybach.

Patru motoare electrice, suspensie inteligentă și autonomie de peste 1.000 km

Dincolo de luxul interior, Yangwang Altior promite performanțe tehnologice remarcabile. Limuzina este complet electrică și utilizează platforma e⁴ dezvoltată de BYD, care integrează patru motoare electrice controlate independent, câte unul pentru fiecare roată.

Sistemul poate ajusta distribuția cuplului de peste 100 de ori pe secundă, ceea ce permite un control precis asupra comportamentului mașinii. Potrivit producătorului, tehnologia contribuie inclusiv la menținerea stabilității în cazul exploziei unui pneu la viteză mare.

Mașina beneficiază și de suspensia complet activă DiSus, care analizează suprafața drumului și ajustează permanent comportamentul caroseriei pentru a reduce denivelările resimțite de pasageri.

Printre funcțiile neobișnuite se numără posibilitatea de rotire aproape pe loc, prin controlul independent al roților, dar și o capacitate de flotabilitate destinată situațiilor de urgență în care automobilul ajunge accidental în apă.

Aceste tehnologii amintesc de demonstrațiile spectaculoase realizate anterior de BYD, inclusiv cu mașinile electrice capabile să se întoarcă pe loc asemenea unui tanc.

În privința autonomiei, BYD anunță peste 1.000 de kilometri conform ciclului chinezesc CLTC. Trebuie precizat însă că această metodă de testare este mai permisivă decât standardul european WLTP, astfel că autonomia omologată pentru Europa ar putea fi considerabil mai mică.

Bateria este de tip Blade, de generația a doua, bazată pe tehnologie LFP, și beneficiază de sistemul de încărcare rapidă Flash Charging.

Puterea totală a celor patru motoare, capacitatea bateriei și toate specificațiile privind încărcarea nu au fost încă anunțate oficial. Prin urmare, cifrele vehiculate privind performanțele maxime rămân deocamdată estimări.

Preț apropiat de Rolls-Royce Ghost. Chinezii nu mai vor să vândă doar mașini ieftine

Poate cel mai important aspect al lansării Yangwang Altior este strategia comercială adoptată de BYD. Dacă în trecut producătorii chinezi încercau să câștige teren oferind mașini semnificativ mai ieftine decât rivalii occidentali, noul model demonstrează o schimbare fundamentală de abordare.

Ediția limitată Shanhe Dingyun are un preț estimat de 2.080.000 de yuani, aproximativ 311.500 de dolari. Prin comparație, Rolls-Royce Ghost pornește de la aproximativ 370.000 de dolari pe piața americană, diferența fiind de circa 16%. Comparația este orientativă, deoarece prețurile provin din piețe diferite, iar cel al ediției chinezești nu este încă definitiv.

Conform publicației internaționale CnEVPost, prima versiune va fi produsă într-o serie limitată de numai 399 de exemplare la nivel mondial. Clienții din China pot plasa deja precomenzi, achitând un avans de 300.000 de yuani.

BYD pregătește și alte variante ale modelului, inclusiv o configurație cu cinci locuri, însă prețurile și calendarul complet al livrărilor nu au fost anunțate.

Strategia producătorului este evidentă: Yangwang nu mai încearcă doar să ofere alternative mai accesibile la automobilele europene, ci să construiască o identitate proprie în segmentul ultraluxului.

Lansarea Altior vine într-un moment în care industria auto chineză demonstrează ambiții tot mai mari, atât în privința tehnologiilor electrice, cât și a performanțelor extreme. Recent, Yangwang U9 Xtreme a depășit pragul de 500 km/h, stabilind un record spectaculos pentru automobilele de serie.

Totuși, intrarea într-un segment dominat de Rolls-Royce, Bentley și Mercedes-Maybach presupune mai mult decât dotări extravagante și specificații impresionante. Prestigiul unei mărci, tradiția, exclusivitatea și experiența oferită clienților reprezintă avantaje construite de-a lungul multor decenii.

Rămâne de văzut dacă Yangwang Altior va reuși să convingă cumpărătorii dispuși să plătească sute de mii de euro pentru o limuzină de lux. Cert este că BYD transmite un mesaj puternic industriei auto: producătorii chinezi nu mai vor să concureze exclusiv prin preț, ci și prin prestigiu, tehnologie și exclusivitate.