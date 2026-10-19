Chinezii au schimbat aproape 1,2 milioane de baterii auto într-o săptămână. Soluția Nio care elimină așteptarea la stațiile de încărcare

Peste 4.100 de stații automate schimbă bateria în câteva minute

Nio operează o rețea de 4.168 de stații de schimbare a bateriilor în China. Acestea sunt concepute pentru a înlocui automat acumulatorul descărcat al unui automobil compatibil cu o baterie încărcată, fără intervenția fizică a șoferului asupra componentelor electrice.

Procesul presupune poziționarea automobilului într-o stație specială, unde sistemele automatizate identifică vehiculul și execută operațiunea de demontare și montare a bateriei. În funcție de generația stației și de condițiile de operare, schimbul poate dura aproximativ trei-cinci minute.

În perioada sărbătorilor din octombrie, numărul schimburilor efectuate zilnic a fost cu aproximativ 22% mai mare decât în intervalul corespunzător al anului precedent. Pe 5 octombrie, când traficul de întoarcere a atins valori ridicate, Nio a înregistrat 183.664 de schimburi într-o singură zi.

Dacă sunt incluse și serviciile de încărcare convențională, infrastructura companiei a furnizat peste două milioane de operațiuni în perioada analizată. Rețeaua combinată include 9.567 de puncte de infrastructură dedicate alimentării automobilelor electrice. CnEVPost

Cantitatea de energie asociată operațiunilor de schimbare a bateriilor a depășit 24,83 milioane kWh. Volumul demonstrează că tehnologia nu mai reprezintă exclusiv o demonstrație experimentală, ci o componentă importantă a infrastructurii de mobilitate electrică din China.

De ce schimbarea bateriei poate fi mai practică decât încărcarea ultrarapidă

Principalul avantaj pentru șofer este timpul de așteptare foarte redus. În loc să conecteze mașina la un încărcător și să aștepte atingerea nivelului dorit, utilizatorul primește o baterie deja încărcată, iar stația gestionează întregul proces.

Tehnologia oferă beneficii inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă sau șoferilor care preferă să nu manipuleze cabluri grele. În condiții de ploaie, zăpadă sau temperaturi extreme, automatizarea poate îmbunătăți confortul utilizării.