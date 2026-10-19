Chinezii au schimbat aproape 1,2 milioane de baterii auto într-o săptămână. Soluția Nio care elimină așteptarea la stațiile de încărcare
În timp ce majoritatea constructorilor auto investesc în baterii mai mari și stații de încărcare tot mai puternice, compania chineză Nio continuă să dezvolte o soluție diferită: înlocuirea completă a acumulatorului descărcat cu unul încărcat. Tehnologia poate părea complicată, dar rezultatele încep să demonstreze că sistemul poate funcționa la scară foarte mare.
În numai șapte zile, între 1 și 7 octombrie 2026, rețeaua Nio din China a realizat 1.192.221 de schimburi de baterii. Performanța a fost înregistrată în perioada sărbătorii naționale chineze, când milioane de persoane au călătorit pe distanțe lungi. Pentru șoferii români obișnuiți cu opriri de 20-40 de minute la încărcătoarele rapide, posibilitatea de a pleca mai departe după câteva minute reprezintă o perspectivă interesantă.
Peste 4.100 de stații automate schimbă bateria în câteva minute
Nio operează o rețea de 4.168 de stații de schimbare a bateriilor în China. Acestea sunt concepute pentru a înlocui automat acumulatorul descărcat al unui automobil compatibil cu o baterie încărcată, fără intervenția fizică a șoferului asupra componentelor electrice.
Procesul presupune poziționarea automobilului într-o stație specială, unde sistemele automatizate identifică vehiculul și execută operațiunea de demontare și montare a bateriei. În funcție de generația stației și de condițiile de operare, schimbul poate dura aproximativ trei-cinci minute.
În perioada sărbătorilor din octombrie, numărul schimburilor efectuate zilnic a fost cu aproximativ 22% mai mare decât în intervalul corespunzător al anului precedent. Pe 5 octombrie, când traficul de întoarcere a atins valori ridicate, Nio a înregistrat 183.664 de schimburi într-o singură zi.
Dacă sunt incluse și serviciile de încărcare convențională, infrastructura companiei a furnizat peste două milioane de operațiuni în perioada analizată. Rețeaua combinată include 9.567 de puncte de infrastructură dedicate alimentării automobilelor electrice. CnEVPost
Cantitatea de energie asociată operațiunilor de schimbare a bateriilor a depășit 24,83 milioane kWh. Volumul demonstrează că tehnologia nu mai reprezintă exclusiv o demonstrație experimentală, ci o componentă importantă a infrastructurii de mobilitate electrică din China.
De ce schimbarea bateriei poate fi mai practică decât încărcarea ultrarapidă
Principalul avantaj pentru șofer este timpul de așteptare foarte redus. În loc să conecteze mașina la un încărcător și să aștepte atingerea nivelului dorit, utilizatorul primește o baterie deja încărcată, iar stația gestionează întregul proces.
Tehnologia oferă beneficii inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă sau șoferilor care preferă să nu manipuleze cabluri grele. În condiții de ploaie, zăpadă sau temperaturi extreme, automatizarea poate îmbunătăți confortul utilizării.
Un alt avantaj este posibilitatea gestionării centralizate a acumulatorilor. Bateriile pot fi încărcate și monitorizate în stație, iar operatorul poate controla condițiile de încărcare și starea tehnică a acestora.
Există însă și dezavantaje importante. Stațiile necesită investiții considerabile, spații special amenajate și stocuri de baterii. În plus, automobilele trebuie proiectate special pentru utilizarea unui sistem compatibil de schimbare.
Această condiție limitează extinderea tehnologiei la nivelul întregii industrii. Spre deosebire de un conector standardizat pentru încărcare, acumulatorii automobilelor diferă considerabil prin dimensiuni, structură și sisteme de fixare.
În România, infrastructura de schimbare a bateriilor nu reprezintă în prezent o alternativă comparabilă cu rețeaua convențională de încărcare. Implementarea unui sistem asemănător ar necesita investiții importante și o bază suficient de mare de automobile compatibile.
Pentru utilizatorii care circulă frecvent pe distanțe lungi, însă, avantajele sunt ușor de înțeles. O oprire de câteva minute poate transforma experiența unui automobil electric într-una foarte apropiată de alimentarea tradițională cu combustibil.
Nio demonstrează că viitorul mobilității electrice nu trebuie să depindă exclusiv de baterii cu autonomie extremă sau de încărcătoare de peste 500 kW. O infrastructură proiectată corespunzător poate rezolva aceeași problemă printr-o abordare diferită.
Rezultatul de aproape 1,2 milioane de schimburi într-o săptămână arată că soluția funcționează la scară mare în China. Rămâne de văzut dacă modelul economic și cerințele tehnice vor permite o dezvoltare similară în Europa.