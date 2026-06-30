China depășește SUA în cursa supercomputerelor. LineShine devine cea mai puternică mașină de calcul din lume

LineShine schimbă regulile jocului: cel mai puternic supercomputer nu folosește cipuri dedicate AI

Spre deosebire de multe dintre cele mai noi sisteme de calcul de mare performanță, LineShine nu se bazează pe procesoare grafice (GPU-uri), componente folosite intens în dezvoltarea inteligenței artificiale moderne. Sistemul funcționează exclusiv cu procesoare convenționale (CPU-uri).

Potrivit datelor din clasamentul Top500, supercomputerul poate atinge o performanță de 2,198 exaflopi, ceea ce înseamnă peste două cvintilioane de operațiuni matematice efectuate în fiecare secundă.

Pentru funcționare, LineShine consumă aproximativ 42,2 megawați de energie, o cantitate uriașă care arată cât de mari au devenit cerințele infrastructurii moderne de calcul.

Supercomputerele sunt de peste 1.000 de ori mai rapide decât un calculator obișnuit și sunt folosite în domenii unde sunt necesare simulări extrem de complexe. Acestea ajută la cercetarea medicală, analiza schimbărilor climatice, simularea exploziilor nucleare, testarea virtuală a armelor și modelarea unor comportamente umane sau economice.

Performanța LineShine este cu atât mai interesantă cu cât industria actuală a inteligenței artificiale este dominată de sisteme construite în jurul procesoarelor specializate. Multe dintre cele mai avansate modele AI sunt dezvoltate pe infrastructuri bazate pe cipuri produse de companii precum Nvidia.

SUA pierde poziția de lider, iar Europa încearcă să recupereze decalajul

După succesul Chinei, sistemul american El Capitan, aflat la laboratorul național Lawrence Livermore National Laboratory din California, a coborât pe locul doi în clasamentul Top500.

Pe următoarele poziții se află alte supercomputere americane instalate în centre naționale de cercetare din Tennessee și Illinois. Singurele alte sisteme confirmate public ca fiind de nivel exascale sunt Jupiter din Germania și alte mașini aflate în top 10, inclusiv din Italia, Elveția și Japonia.