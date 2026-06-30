China depășește SUA în cursa supercomputerelor. LineShine devine cea mai puternică mașină de calcul din lume
China a revenit în fruntea cursei globale pentru supercomputere după ce noul sistem LineShine a ocupat primul loc în clasamentul mondial Top500, depășind cele mai performante mașini americane. Este pentru prima dată din 2017 când un supercomputer chinez ajunge pe poziția de lider într-un clasament considerat de mulți un indicator al puterii tehnologice a unei țări.
Supercomputerul LineShine, instalat la Centrul Național de Supercalcul din Shenzhen, a urcat direct pe primul loc la prima sa apariție în Top500, scrie The Guardian. Acesta a detronat sistemul american El Capitan, aflat anterior pe poziția de lider, și a readus China în centrul atenției într-un domeniu esențial pentru cercetare, inteligență artificială și dezvoltare militară.
LineShine schimbă regulile jocului: cel mai puternic supercomputer nu folosește cipuri dedicate AI
Spre deosebire de multe dintre cele mai noi sisteme de calcul de mare performanță, LineShine nu se bazează pe procesoare grafice (GPU-uri), componente folosite intens în dezvoltarea inteligenței artificiale moderne. Sistemul funcționează exclusiv cu procesoare convenționale (CPU-uri).
Potrivit datelor din clasamentul Top500, supercomputerul poate atinge o performanță de 2,198 exaflopi, ceea ce înseamnă peste două cvintilioane de operațiuni matematice efectuate în fiecare secundă.
Pentru funcționare, LineShine consumă aproximativ 42,2 megawați de energie, o cantitate uriașă care arată cât de mari au devenit cerințele infrastructurii moderne de calcul.
Supercomputerele sunt de peste 1.000 de ori mai rapide decât un calculator obișnuit și sunt folosite în domenii unde sunt necesare simulări extrem de complexe. Acestea ajută la cercetarea medicală, analiza schimbărilor climatice, simularea exploziilor nucleare, testarea virtuală a armelor și modelarea unor comportamente umane sau economice.
Performanța LineShine este cu atât mai interesantă cu cât industria actuală a inteligenței artificiale este dominată de sisteme construite în jurul procesoarelor specializate. Multe dintre cele mai avansate modele AI sunt dezvoltate pe infrastructuri bazate pe cipuri produse de companii precum Nvidia.
SUA pierde poziția de lider, iar Europa încearcă să recupereze decalajul
După succesul Chinei, sistemul american El Capitan, aflat la laboratorul național Lawrence Livermore National Laboratory din California, a coborât pe locul doi în clasamentul Top500.
Pe următoarele poziții se află alte supercomputere americane instalate în centre naționale de cercetare din Tennessee și Illinois. Singurele alte sisteme confirmate public ca fiind de nivel exascale sunt Jupiter din Germania și alte mașini aflate în top 10, inclusiv din Italia, Elveția și Japonia.
Marea Britanie are 11 sisteme în clasament, cel mai performant fiind Isambard-AI de la Universitatea din Bristol, clasat pe locul 11. Sistemul include 5.400 de supercipuri Nvidia și este găzduit într-o structură specială de securitate.
Australia are, de asemenea, patru supercomputere în listă, cel mai performant fiind Setonix, aflat pe locul 86.
În paralel, Uniunea Europeană încearcă să reducă diferența față de Statele Unite și China prin investiții masive în infrastructura de calcul. Bruxelles-ul a anunțat un plan de aproximativ 20 de miliarde de euro pentru dezvoltarea unor centre de tip „AI gigafactory”, destinate creării următoarei generații de modele de inteligență artificială.
Aceste facilități ar urma să fie folosite pentru cercetări în domenii precum medicină, biotehnologie, robotică și industrie. Unele dintre cele mai avansate fabrici AI ar putea avea până la 25.000 de procesoare dedicate, în timp ce viitoarele centre europene ar putea depăși 100.000 de procesoare AI.
Totuși, această cursă are și un cost. Supercomputerele consumă cantități enorme de energie și necesită sisteme complexe de răcire, uneori cu un consum masiv de apă. Organizațiile de mediu avertizează că explozia centrelor de date ar putea pune presiune pe obiectivele climatice ale Europei.