Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie să dovedești proveniența banilor

Ce tipuri de transferuri pot ridica semne de întrebare

Unul dintre cele mai importante criterii analizate este existența unor rulaje mari în conturi care nu pot fi corelate cu veniturile declarate la ANAF. De exemplu, dacă o persoană încasează în mod repetat sume importante de bani, fără să existe un salariu, venituri din activități independente sau alte surse declarate, autoritățile pot decide verificarea situației fiscale.

De asemenea, depunerile frecvente de numerar, în special cele realizate la bancomate sau la ghișeele băncilor, pot atrage atenția dacă sunt consistente și nu există documente care să justifice proveniența banilor.

O altă categorie o reprezintă transferurile repetate între persoane fizice. Tranzacțiile ocazionale între rude sau prieteni nu sunt, în sine, o problemă. Însă sumele mari transferate fără un contract de împrumut, un act de donație sau alte documente justificative pot fi analizate în cadrul unei verificări fiscale.

În cazul câștigurilor din jocuri de noroc și pariuri online, operatorii autorizați rețin, în general, impozitul la sursă pentru retragerile impozabile, conform legislației fiscale. Totuși, dacă în cont apar încasări repetate sau transferuri care nu pot fi explicate ori care sugerează desfășurarea unor activități nedeclarate, acestea pot face obiectul unor verificări suplimentare.

Când poate ANAF să ceară explicații

Explicațiile sunt solicitate, de regulă, în cadrul unei verificări fiscale personale sau atunci când există indicii că situația financiară a unei persoane nu corespunde cu veniturile declarate.

Inspectorii pot compara veniturile declarate cu bunurile deținute, investițiile realizate sau sumele existente în conturile bancare. Dacă apar diferențe semnificative, contribuabilul poate fi invitat să prezinte documente care să demonstreze proveniența banilor.

Printre actele care pot justifica legal încasările se numără: