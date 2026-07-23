Ultima ora
Zona din România care a crescut economic cu 33% în cinci ani şi ce înseamnă asta pentru locuitori. Două regiuni au pierdut peste 10%
Legislație

Ce se întâmplă dacă refuzi să arăţi biletul sau abonamentul controlorilor STB. Legea de care puţini au habar

Ce se întâmplă dacă refuzi să arăţi biletul sau abonamentul controlorilor STB. Legea de care puţini au habar
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Un incident petrecut într-un autobuz STB din București readuce în atenție obligațiile pe care le au călătorii în timpul unui control. O femeie este cercetată penal după ce ar fi agresat o controloare care i-a solicitat prezentarea unui card de călătorie valabil, iar cazul scoate în evidență ce prevede legislația în astfel de situații și de ce refuzul de a coopera poate avea consecințe serioase.

Cuprins
  1. O controloare STB a fost agresată în timpul unui control de rutină
  2. Ce prevede legea dacă refuzi să prezinți biletul sau abonamentul
  3. Inculpata a fost plasată sub control judiciar

O controloare STB a fost agresată în timpul unui control de rutină

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au anunțat că au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în data de 22 iulie 2026, în jurul orei 13:30, într-un autobuz STB de pe linia 331, care circula între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, în Sectorul 1 al Capitalei.

Conform comunicatului transmis de Parchet, femeia călătorea cu autobuzul în momentul în care o controloare aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu i-a solicitat să prezinte un card de călătorie valabil.

Anchetatorii susțin că, în urma acestei solicitări, femeia ar fi devenit violentă și ar fi agresat-o pe controloare.

„La data de 22.07.2026 prin ordonanța procurorului s-a pus în mișcare acțiunea penală față de o inculpată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1) C.pen. raportat la art. 193 alin. (1) şi alin. (21) lit. c) C.pen., reținându-se în esență în sarcina acesteia faptul că la data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din sector 1, București, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimații călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței și a părții superioare a corpului (umeri, brațe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deținerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”, se arată în comunicatul Parchetului.

Ce prevede legea dacă refuzi să prezinți biletul sau abonamentul

Controlorii STB au dreptul să verifice existența unui titlu de călătorie valabil. Dacă un călător refuză să prezinte biletul, abonamentul sau cardul de transport, acesta poate fi considerat că circulă fără un titlu de călătorie valabil și poate fi sancționat conform regulamentelor aplicabile transportului public din București.

În practică, persoana poate achita suprataxa de călătorie sau, dacă refuză acest lucru, controlorii pot solicita sprijinul poliției ori al jandarmeriei pentru stabilirea identității în vederea întocmirii procesului-verbal de contravenție. Controlorii nu au dreptul să legitimeze forțat o persoană și nici să o percheziționeze, însă pot cere intervenția autorităților competente atunci când călătorul refuză să se legitimeze sau situația degenerează.

Vezi și:
Ce faci în București în weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Festivaluri de Halloween, concerte, spectacole și târguri pentru toate gusturile
Orașul din România care bate Bucureștiul la calitatea vieții. Este mai curat și mai liniștit, dar are şi un mare dezavantaj

În cazul prezentat de Parchet, ancheta nu privește simplul refuz de a prezenta cardul de călătorie, ci presupusa agresare a unei controloare aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Tocmai acest comportament a dus la deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ultraj și la dispunerea măsurii controlului judiciar.

Astfel, este importantă diferența dintre cele două situații:

  • Refuzul de a prezenta biletul/abonamentul poate atrage sancțiuni contravenționale și verificarea identității cu sprijinul Poliției.
  • Agresarea unui controlor poate constitui infracțiune și poate atrage răspunderea penală, așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Inculpata a fost plasată sub control judiciar

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în data de 23 iulie 2026 a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Măsura este valabilă în intervalul 23 iulie – 20 septembrie 2026, inclusiv.

Totodată, femeia are obligația de a nu depăși limita teritorială a României fără încuviințarea prealabilă a procurorului competent.

„Ulterior, prin ordonanța procurorului de caz din data de 23.07.2026 s-a dispus luarea față de inculpată a măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând de la data de 23.07.2026 și până la data de 20.09.2026 inclusiv. Totodată în sarcina inculpatei s-a instituit și obligația să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent”, au mai transmis procurorii.

Cazul este în curs de cercetare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, beneficiind de toate garanțiile prevăzute de lege.

INTERVIU EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA „Dexter: Resurrection” | Actorul Dan Stevens, față în față cu mintea întunecată a criminalului pe care îl interpretează în „Renașterea”
Revista presei
Femeia.ro
Diana Buzoianu a dezvăluit ce a luat acasă după plecarea de la Ministerul Mediului. „Nu m-am putut despărți de ea”
Hit.ro
Cinci aplicații gratuite care te ajută să descoperi cărți noi și să ții evidența lecturilor. Unele îți recomandă ce să citești cu ajutorul AI
Romania TV
Magicianul Robert Tudor și-a închis terasa și își mută dormitorul aici. Cum arată acum locuința / GALERIE FOTO
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
Gafă a ministrului Transporturilor: a botezat un tunel de pe Autostrada Sibiu-Pitești cu numele unui actor celebru
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Cum alergăm iarna fără să ne punem sănătatea în pericol. Ce haine alegem și la ce semnale ale corpului să fim atenți. Ionuț Zincă, medaliat mondial și european la alergare montană: „Încălzirea este critică la frig” EXCLUSIV
Zooland.ro
Zonele din România cu cei mai mulți urși. Ce recomandă Salvamont pentru turiștii care întâlnesc animale sălbatice în timpul drumețiilor EXCLUSIV