Ce se întâmplă dacă refuzi să arăţi biletul sau abonamentul controlorilor STB. Legea de care puţini au habar
Un incident petrecut într-un autobuz STB din București readuce în atenție obligațiile pe care le au călătorii în timpul unui control. O femeie este cercetată penal după ce ar fi agresat o controloare care i-a solicitat prezentarea unui card de călătorie valabil, iar cazul scoate în evidență ce prevede legislația în astfel de situații și de ce refuzul de a coopera poate avea consecințe serioase.
O controloare STB a fost agresată în timpul unui control de rutină
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au anunțat că au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.
Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în data de 22 iulie 2026, în jurul orei 13:30, într-un autobuz STB de pe linia 331, care circula între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, în Sectorul 1 al Capitalei.
Conform comunicatului transmis de Parchet, femeia călătorea cu autobuzul în momentul în care o controloare aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu i-a solicitat să prezinte un card de călătorie valabil.
Anchetatorii susțin că, în urma acestei solicitări, femeia ar fi devenit violentă și ar fi agresat-o pe controloare.
„La data de 22.07.2026 prin ordonanța procurorului s-a pus în mișcare acțiunea penală față de o inculpată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1) C.pen. raportat la art. 193 alin. (1) şi alin. (21) lit. c) C.pen., reținându-se în esență în sarcina acesteia faptul că la data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din sector 1, București, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimații călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței și a părții superioare a corpului (umeri, brațe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deținerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”, se arată în comunicatul Parchetului.
Ce prevede legea dacă refuzi să prezinți biletul sau abonamentul
Controlorii STB au dreptul să verifice existența unui titlu de călătorie valabil. Dacă un călător refuză să prezinte biletul, abonamentul sau cardul de transport, acesta poate fi considerat că circulă fără un titlu de călătorie valabil și poate fi sancționat conform regulamentelor aplicabile transportului public din București.
În practică, persoana poate achita suprataxa de călătorie sau, dacă refuză acest lucru, controlorii pot solicita sprijinul poliției ori al jandarmeriei pentru stabilirea identității în vederea întocmirii procesului-verbal de contravenție. Controlorii nu au dreptul să legitimeze forțat o persoană și nici să o percheziționeze, însă pot cere intervenția autorităților competente atunci când călătorul refuză să se legitimeze sau situația degenerează.
În cazul prezentat de Parchet, ancheta nu privește simplul refuz de a prezenta cardul de călătorie, ci presupusa agresare a unei controloare aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Tocmai acest comportament a dus la deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ultraj și la dispunerea măsurii controlului judiciar.
Astfel, este importantă diferența dintre cele două situații:
- Refuzul de a prezenta biletul/abonamentul poate atrage sancțiuni contravenționale și verificarea identității cu sprijinul Poliției.
- Agresarea unui controlor poate constitui infracțiune și poate atrage răspunderea penală, așa cum s-a întâmplat în acest caz.
Inculpata a fost plasată sub control judiciar
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în data de 23 iulie 2026 a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Măsura este valabilă în intervalul 23 iulie – 20 septembrie 2026, inclusiv.
Totodată, femeia are obligația de a nu depăși limita teritorială a României fără încuviințarea prealabilă a procurorului competent.
„Ulterior, prin ordonanța procurorului de caz din data de 23.07.2026 s-a dispus luarea față de inculpată a măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând de la data de 23.07.2026 și până la data de 20.09.2026 inclusiv. Totodată în sarcina inculpatei s-a instituit și obligația să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent”, au mai transmis procurorii.
Cazul este în curs de cercetare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, beneficiind de toate garanțiile prevăzute de lege.