Ce se întâmplă dacă refuzi să arăţi biletul sau abonamentul controlorilor STB. Legea de care puţini au habar

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în data de 22 iulie 2026, în jurul orei 13:30, într-un autobuz STB de pe linia 331, care circula între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, în Sectorul 1 al Capitalei.

Conform comunicatului transmis de Parchet, femeia călătorea cu autobuzul în momentul în care o controloare aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu i-a solicitat să prezinte un card de călătorie valabil.

Anchetatorii susțin că, în urma acestei solicitări, femeia ar fi devenit violentă și ar fi agresat-o pe controloare.

„La data de 22.07.2026 prin ordonanța procurorului s-a pus în mișcare acțiunea penală față de o inculpată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1) C.pen. raportat la art. 193 alin. (1) şi alin. (21) lit. c) C.pen., reținându-se în esență în sarcina acesteia faptul că la data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din sector 1, București, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimații călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței și a părții superioare a corpului (umeri, brațe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deținerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”, se arată în comunicatul Parchetului.

Ce prevede legea dacă refuzi să prezinți biletul sau abonamentul

Controlorii STB au dreptul să verifice existența unui titlu de călătorie valabil. Dacă un călător refuză să prezinte biletul, abonamentul sau cardul de transport, acesta poate fi considerat că circulă fără un titlu de călătorie valabil și poate fi sancționat conform regulamentelor aplicabile transportului public din București.

În practică, persoana poate achita suprataxa de călătorie sau, dacă refuză acest lucru, controlorii pot solicita sprijinul poliției ori al jandarmeriei pentru stabilirea identității în vederea întocmirii procesului-verbal de contravenție. Controlorii nu au dreptul să legitimeze forțat o persoană și nici să o percheziționeze, însă pot cere intervenția autorităților competente atunci când călătorul refuză să se legitimeze sau situația degenerează.

În cazul prezentat de Parchet, ancheta nu privește simplul refuz de a prezenta cardul de călătorie, ci presupusa agresare a unei controloare aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Tocmai acest comportament a dus la deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ultraj și la dispunerea măsurii controlului judiciar.

Astfel, este importantă diferența dintre cele două situații: