Ce se întâmplă cu banii arși într-un incendiu. Când îi mai poți recupera și când BNR îi consideră pierduți definitiv
O bancnotă ruptă, pătată ori deteriorată nu înseamnă neapărat că și-a pierdut valoarea. Chiar dacă a fost spălată accidental în mașina de spălat, s-a ars parțial sau s-a rupt, aceasta poate fi înlocuită gratuit, dacă îndeplinește anumite condiții stabilite de Banca Națională a României (BNR).
Românii pot solicita schimbarea bancnotelor deteriorate atât la BNR, cât și la băncile comerciale, fără să plătească vreun comision.
În ce condiții poate fi schimbată o bancnotă deteriorată
Pentru ca o bancnotă să fie înlocuită la valoarea integrală, trebuie să existe suficiente elemente care să permită identificarea acesteia.
Regula principală este ca bancnota să păstreze cel puțin 60% din suprafața sa într-o singură bucată, iar elementele de siguranță să fie încă vizibile. Printre acestea se numără seria, numărul sau alte caracteristici care confirmă autenticitatea bancnotei.
În funcție de starea în care se află, pot exista mai multe situații:
- dacă bancnota păstrează peste 60% din suprafața originală, aceasta poate fi schimbată integral;
- dacă este formată din mai multe fragmente ori lipsește o parte importantă din ea, schimbarea poate fi refuzată;
- dacă elementele de siguranță nu mai pot fi identificate, bancnota poate fi trimisă la BNR pentru o expertiză.
Unde poți merge pentru schimbarea banilor deteriorați
Există două variante prin care poți înlocui bancnotele deteriorate.
Prima este prezentarea la una dintre sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României, unde bancnotele sunt analizate și, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament, sunt schimbate fără costuri.
Sucursalele regionale ale BNR se află în:
- București;
- Cluj-Napoca;
- Iași;
- Timișoara;
- Craiova;
- Constanța.
A doua variantă este să mergi la o bancă comercială. Instituțiile bancare din România au obligația de a primi bancnotele deteriorate în lei și de a le înlocui fără a percepe comisioane. De asemenea, schimbarea nu poate fi condiționată de existența unui cont deschis la banca respectivă.
În cazul bancnotelor foarte grav deteriorate, unele sucursale pot trimite exemplarele către BNR pentru verificări suplimentare înainte ca suma să fie restituită.
Ce tipuri de deteriorări sunt acceptate
În general, pot fi schimbate bancnotele care au fost:
- rupte, dacă partea rămasă reprezintă cel puțin 60% din suprafața inițială;
- spălate accidental sau decolorate;
- pătate cu cerneală, vopsea ori alte substanțe;
- arse parțial;
- lipite cu bandă adezivă, cu condiția ca fragmentele să provină din aceeași bancnotă.
Fiecare caz este analizat individual, iar autenticitatea bancnotei trebuie să poată fi stabilită.
Ce faci dacă bancnotele au fost distruse într-un incendiu
Dacă banii au fost afectați de un incendiu sau de un alt accident casnic, este recomandat ca resturile să fie păstrate cu grijă și să nu fie manipulate excesiv, pentru a evita deteriorarea suplimentară.
Acestea pot fi prezentate la o sucursală a BNR împreună cu o cerere de expertiză. Specialiștii analizează fragmentele pentru a stabili dacă provin dintr-o bancnotă autentică și dacă suprafața rămasă este suficientă pentru acordarea contravalorii.
Pentru schimbarea banilor uzați sau deteriorați există însă câteva condiții:
– bancnotele să conțină seria și numărul;
– să nu lipsească mai mult de 40% din suprafața bancnotelor.
Ce trebuie să mai știi
Și monedele deteriorate pot fi schimbate dacă sunt suficient de bine conservate pentru a putea fi identificate.
În schimb, BNR nu înlocuiește bancnote străine deteriorate. Pentru euro, dolari sau alte valute, trebuie să te adresezi unei bănci comerciale sau unei case de schimb valutar autorizate, iar în unele situații pot exista comisioane pentru procesarea acestora.
În cazul bancnotelor românești deteriorate care îndeplinesc condițiile legale, schimbarea se face la valoarea nominală, fără reținerea vreunui procent din sumă.