Ce se întâmplă cu banii arși într-un incendiu. Când îi mai poți recupera și când BNR îi consideră pierduți definitiv

În ce condiții poate fi schimbată o bancnotă deteriorată

Pentru ca o bancnotă să fie înlocuită la valoarea integrală, trebuie să existe suficiente elemente care să permită identificarea acesteia.

Regula principală este ca bancnota să păstreze cel puțin 60% din suprafața sa într-o singură bucată, iar elementele de siguranță să fie încă vizibile. Printre acestea se numără seria, numărul sau alte caracteristici care confirmă autenticitatea bancnotei.

În funcție de starea în care se află, pot exista mai multe situații:

dacă bancnota păstrează peste 60% din suprafața originală, aceasta poate fi schimbată integral;

dacă este formată din mai multe fragmente ori lipsește o parte importantă din ea, schimbarea poate fi refuzată;

dacă elementele de siguranță nu mai pot fi identificate, bancnota poate fi trimisă la BNR pentru o expertiză.

Unde poți merge pentru schimbarea banilor deteriorați

Există două variante prin care poți înlocui bancnotele deteriorate.

Prima este prezentarea la una dintre sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României, unde bancnotele sunt analizate și, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament, sunt schimbate fără costuri.

Sucursalele regionale ale BNR se află în:

București;

Cluj-Napoca;

Iași;

Timișoara;

Craiova;

Constanța.

A doua variantă este să mergi la o bancă comercială. Instituțiile bancare din România au obligația de a primi bancnotele deteriorate în lei și de a le înlocui fără a percepe comisioane. De asemenea, schimbarea nu poate fi condiționată de existența unui cont deschis la banca respectivă.