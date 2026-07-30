Ce salariu are un soldat profesionist în 2026. Cât câștigă subofițerii și ofițerii din Armata Română

Categoria Soldă/Salariu net Soldați și gradați profesioniști 3.523 – 4.689 lei Subofițeri 4.577 – 6.834 lei Maiștri militari 4.337 – 6.869 lei Ofițeri – funcții de execuție 5.261 – 10.565 lei Ofițeri – funcții de comandă 5.563 – 29.517 lei Funcționari publici (execuție) 4.862 – 13.807 lei Funcționari publici (conducere) 11.627 – 21.312 lei Personal civil contractual (execuție) 2.685 – 8.784 lei Personal civil contractual (conducere) 3.843 – 15.322 lei

Venitul real este mai mare decât solda de funcție

Sumele din grila oficială reprezintă doar solda de funcție minimă pentru program normal de lucru și includ exclusiv drepturile prevăzute de Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.

În realitate, majoritatea militarilor încasează lunar venituri mai mari deoarece beneficiază de mai multe drepturi salariale acordate aproape permanent. Printre cele mai importante se numără solda de grad, norma de hrană, sporurile pentru condiții de muncă, fidelitate sau clasă, precum și compensația pentru chirie, acordată militarilor care nu beneficiază de locuință de serviciu.

Potrivit datelor actuale, numai norma de hrană ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună.

Chiria poate adăuga încă câteva mii de lei

Un avantaj important pentru militarii care sunt mutați într-o altă localitate îl reprezintă compensația lunară pentru chirie. Dacă militarul nu primește locuință de serviciu și îndeplinește condițiile legale, statul poate deconta chiria. În marile orașe, această compensație poate ajunge la aproximativ 1.500-3.000 de lei lunar, în funcție de localitate și de plafonul aplicabil.

Astfel, un soldat profesionist care beneficiază de norma de hrană și de compensația pentru chirie poate încasa un venit semnificativ mai mare decât solda de funcție prezentată în grila oficială.

Cine poate câștiga cele mai mari salarii

Cele mai ridicate venituri din sistem revin ofițerilor aflați în funcții de comandă. Potrivit grilei salariale, solda de funcție poate ajunge până la aproape 30.000 de lei net, fără a include drepturile cu caracter nepermanent.

Totodată, anumite categorii de personal beneficiază de drepturi salariale suplimentare care nu sunt incluse în această grilă. Este vorba despre piloții militari, personalul din Forțele pentru Operații Speciale, medicii militari, magistrații militari și profesorii universitari militari, ale căror venituri pot fi considerabil mai mari datorită specificului activității și sporurilor aferente.