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Ce salariu are un soldat profesionist în 2026. Cât câștigă subofițerii și ofițerii din Armata Română

Ce salariu are un soldat profesionist în 2026. Cât câștigă subofițerii și ofițerii din Armata Română
Cât câștigă militarii în funcție de grad (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Armata Română continuă recrutările pentru soldați profesioniști, iar unul dintre cele mai căutate subiecte este nivelul salariilor. Deși grila oficială arată că un soldat profesionist pornește de la o soldă de funcție cuprinsă între 3.523 și 4.689 de lei net, venitul încasat efectiv este, în cele mai multe cazuri, considerabil mai mare. La solda de bază se adaugă norma de hrană, solda de grad, sporurile specifice și, în anumite situații, compensația pentru chirie, ceea ce poate majora venitul lunar cu 30-50%.

Cuprins
  1. Cât câștigă militarii în funcție de grad
  2. Venitul real este mai mare decât solda de funcție
  3. Chiria poate adăuga încă câteva mii de lei
  4. Cine poate câștiga cele mai mari salarii
  5. Ce trebuie să știe cei care vor să se angajeze în Armată

Cât câștigă militarii în funcție de grad

Iată grila minimă a soldelor de funcție pentru principalele categorii de personal din Ministerul Apărării Naționale.

Categoria Soldă/Salariu net
Soldați și gradați profesioniști 3.523 – 4.689 lei
Subofițeri 4.577 – 6.834 lei
Maiștri militari 4.337 – 6.869 lei
Ofițeri – funcții de execuție 5.261 – 10.565 lei
Ofițeri – funcții de comandă 5.563 – 29.517 lei
Funcționari publici (execuție) 4.862 – 13.807 lei
Funcționari publici (conducere) 11.627 – 21.312 lei
Personal civil contractual (execuție) 2.685 – 8.784 lei
Personal civil contractual (conducere) 3.843 – 15.322 lei

Venitul real este mai mare decât solda de funcție

Sumele din grila oficială reprezintă doar solda de funcție minimă pentru program normal de lucru și includ exclusiv drepturile prevăzute de Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.

În realitate, majoritatea militarilor încasează lunar venituri mai mari deoarece beneficiază de mai multe drepturi salariale acordate aproape permanent. Printre cele mai importante se numără solda de grad, norma de hrană, sporurile pentru condiții de muncă, fidelitate sau clasă, precum și compensația pentru chirie, acordată militarilor care nu beneficiază de locuință de serviciu.

Potrivit datelor actuale, numai norma de hrană ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună.

Chiria poate adăuga încă câteva mii de lei

Un avantaj important pentru militarii care sunt mutați într-o altă localitate îl reprezintă compensația lunară pentru chirie. Dacă militarul nu primește locuință de serviciu și îndeplinește condițiile legale, statul poate deconta chiria. În marile orașe, această compensație poate ajunge la aproximativ 1.500-3.000 de lei lunar, în funcție de localitate și de plafonul aplicabil.

Astfel, un soldat profesionist care beneficiază de norma de hrană și de compensația pentru chirie poate încasa un venit semnificativ mai mare decât solda de funcție prezentată în grila oficială.

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Cine poate câștiga cele mai mari salarii

Cele mai ridicate venituri din sistem revin ofițerilor aflați în funcții de comandă. Potrivit grilei salariale, solda de funcție poate ajunge până la aproape 30.000 de lei net, fără a include drepturile cu caracter nepermanent.

Totodată, anumite categorii de personal beneficiază de drepturi salariale suplimentare care nu sunt incluse în această grilă. Este vorba despre piloții militari, personalul din Forțele pentru Operații Speciale, medicii militari, magistrații militari și profesorii universitari militari, ale căror venituri pot fi considerabil mai mari datorită specificului activității și sporurilor aferente.

Ce trebuie să știe cei care vor să se angajeze în Armată

Pe lângă salariu, cariera militară oferă și alte beneficii importante. Militarii beneficiază de asistență medicală în sistemul militar, echipament gratuit, posibilitatea de a urma cursuri de specializare și promovare în carieră, iar vechimea acumulată poate contribui la o pensie militară de serviciu, în condițiile prevăzute de lege.

În ultimii ani, Armata Română a intensificat campaniile de recrutare pentru soldați profesioniști și alte categorii de personal, pe fondul nevoii de completare a efectivelor și al modernizării forțelor armate. Pentru mulți tineri, pachetul salarial, stabilitatea locului de muncă și beneficiile oferite fac din cariera militară o alternativă atractivă la piața muncii din sectorul privat.

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