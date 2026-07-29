Ce salariu are un ospătar în 2026. Cât câștigă, de fapt, angajații din hoteluri și restaurante

Mai bine plătiți sunt agenții de turism, care încasează aproximativ 5.200 de lei net, iar în topul veniturilor se află ghizii turistici și administratorii de pensiuni, cu un salariu mediu de 5.500 de lei net pe lună.

De ce salariul final poate fi mai mare decât cel din contract

Venitul încasat de angajații din turism nu este format întotdeauna doar din salariul de bază. În special pentru posturile operative, precum ospătarii, barmanii sau personalul hotelier, salariul poate fi completat de bacșișuri, bonusuri de performanță sau beneficii oferite de angajator, precum cazarea și masa, mai ales în cazul locurilor de muncă sezoniere de pe litoral sau din stațiunile montane.

„Pentru pozițiile operaționale din hoteluri și agenții de turism, veniturile sunt în general apropiate de media pieței, însă pot fi completate de bonusuri, bacșiș sau beneficii precum masa și cazarea, în special pentru joburile sezoniere. În cazul managerilor de hotel, specialiștilor în vânzări și al profesioniștilor care gestionează relația cu clienții sau cu partenerii internaționali, veniturile cresc odată cu experiența și nivelul de responsabilitate”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Turismul trece printr-o perioadă dificilă

Deși cererea de angajați rămâne ridicată, anul 2026 aduce provocări importante pentru operatorii din turism.

Potrivit Roxanei Drăghici, românii sunt mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii, iar acest lucru se vede în special în destinațiile care depind de turiștii de weekend sau de sezon.

„Turiștii români sunt mai atenți la buget, iar scăderea consumului intern se resimte în special în destinațiile care depind de turismul de weekend și de sezon. În același timp, operatorii trebuie să gestioneze costuri mai mari cu forța de muncă și cu funcționarea unităților de cazare. Acest context pune presiune pe profitabilitate și face ca angajatorii să fie mai atenți la productivitate și la retenția oamenilor buni”, afirmă reprezentanta eJobs.

Cu alte cuvinte, hotelurile, pensiunile și restaurantele trebuie să găsească un echilibru între menținerea unor prețuri atractive pentru turiști și plata unor salarii suficient de competitive pentru a păstra angajații.

Experiența și limbile străine pot aduce salarii mai mari

Un alt factor care influențează veniturile este nivelul de pregătire al angajaților. Industria ospitalității se confruntă de mai mulți ani cu o lipsă de personal calificat, iar angajatorii sunt dispuși să ofere salarii mai bune celor care au experiență, vorbesc limbi străine sau au competențe în organizare, vânzări și relația cu clienții.

„Experiența în relația cu turiștii, cunoașterea limbilor străine și competențele de organizare și vânzări pot face diferența la angajare și influențează nivelul salarial. În ansamblu, turismul oferă oportunități variate de carieră, dar și un nivel de venit care poate varia în funcție de sezon și de performanța companiei”, mai spune Roxana Drăghici.

În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile peste 16.300 de locuri de muncă în România, iar pe iajob.ro sunt publicate peste 8.200 de posturi. Datele privind salariile provin din comparatorul Salario, unde peste 850.000 de specialiști și-au introdus până acum veniturile.