Moscova respinge acuzațiile formulate de România

În reacția transmisă prin intermediul Ambasadei Rusiei, Maria Zaharova a calificat drept nefondate acuzațiile potrivit cărora drone rusești ar fi încălcat spațiul aerian românesc.

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus. Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Oficialul rus a susținut că incidentele și reacțiile autorităților române fac parte dintr-o campanie de propagandă.

„Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțesc demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, a afirmat Maria Zaharova.

Acuzații privind politica României față de Ucraina

În aceeași declarație, reprezentanta diplomației ruse a criticat poziția Bucureștiului în raport cu războiul din Ucraina, susținând că sprijinul acordat Kievului ar afecta interesele României.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică”, a declarat Zaharova.

Afirmațiile reprezintă poziția oficială exprimată de Ministerul rus de Externe și nu sunt însoțite de dovezi prezentate public care să susțină aceste acuzații.

„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”

La finalul declarației, Moscova a transmis și un avertisment adresat autorităților române.

„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, a afirmat Maria Zaharova.

Mesajul vine la doar o zi după ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a făcut o declarație similară, în contextul expulzării unui membru al misiunii diplomatice ruse.

De ce a luat România aceste măsuri

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse va fi declarat persona non grata, iar ambasadorul României la Moscova va fi rechemat pentru consultări.