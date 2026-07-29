Ce înseamnă noul conflict diplomatic dintre România și Rusia. Cronologia tensiunilor din ultimele zile și amenințările Moscovei
Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia s-au amplificat după incidentele în care Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizare în spațiul aerian național. La scurt timp după convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe și decizia autorităților române de a expulza un diplomat rus, Moscova a transmis un mesaj dur către București, respingând acuzațiile și susținând că incidentele ar fi fost „regizate”.
Declarația a fost publicată de Ambasada Federației Ruse la București și îi aparține purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a acuzat România că încearcă să ascundă efectele politicii sale de sprijin pentru Ucraina și a avertizat că măsurile luate de București „nu vor rămâne fără răspuns”.
Moscova respinge acuzațiile formulate de România
În reacția transmisă prin intermediul Ambasadei Rusiei, Maria Zaharova a calificat drept nefondate acuzațiile potrivit cărora drone rusești ar fi încălcat spațiul aerian românesc.
„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus. Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.
Oficialul rus a susținut că incidentele și reacțiile autorităților române fac parte dintr-o campanie de propagandă.
„Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțesc demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, a afirmat Maria Zaharova.
Acuzații privind politica României față de Ucraina
În aceeași declarație, reprezentanta diplomației ruse a criticat poziția Bucureștiului în raport cu războiul din Ucraina, susținând că sprijinul acordat Kievului ar afecta interesele României.
„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică”, a declarat Zaharova.
Afirmațiile reprezintă poziția oficială exprimată de Ministerul rus de Externe și nu sunt însoțite de dovezi prezentate public care să susțină aceste acuzații.
„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”
La finalul declarației, Moscova a transmis și un avertisment adresat autorităților române.
„Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, a afirmat Maria Zaharova.
Mesajul vine la doar o zi după ce ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a făcut o declarație similară, în contextul expulzării unui membru al misiunii diplomatice ruse.
De ce a luat România aceste măsuri
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse va fi declarat persona non grata, iar ambasadorul României la Moscova va fi rechemat pentru consultări.
Decizia a fost adoptată după seria incidentelor în care trei drone au pătruns fără autorizare în spațiul aerian românesc și au fost doborâte de Armata Română.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în cazul primei drone doborâte în județul Buzău, analiza fragmentelor recuperate de procurori din zona localității Padina a indicat că aparatul era de tip Shahed/Gheran-2, de proveniență rusească. Celelalte incidente sunt în continuare investigate de autoritățile române.
Un nou episod al tensiunilor diplomatice
Convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc după incidentul în care oficialului i-au fost prezentate inclusiv fragmente ale unei drone recuperate de pe teritoriul României, care purtau inscripții în limba rusă. Vladimir Lipaev a respins însă dovezile prezentate de partea română și a calificat expulzarea diplomatului drept nejustificată.
Schimbul de declarații dintre București și Moscova marchează o nouă etapă a tensiunilor diplomatice dintre cele două state, generate de incidentele recente de la granița României cu Ucraina. În timp ce autoritățile române susțin că au acționat pentru protejarea spațiului aerian național și au prezentat concluziile preliminare ale investigațiilor desfășurate de instituțiile competente, partea rusă respinge aceste acuzații și vorbește despre un scenariu fabricat, avertizând că măsurile adoptate de România vor avea consecințe.