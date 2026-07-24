Ce înseamnă insolvența STB pentru bucureșteni. Cum sunt afectați călătorii, explicațiile Primăriei Capitalei

Prin deschiderea procedurii de insolvență, compania beneficiază de protecția oferită de lege, ceea ce înseamnă că executările silite și poprirea conturilor sunt suspendate, iar penalitățile nu mai cresc în același ritm. Scopul este ca societatea să își poată reorganiza activitatea și să își achite treptat obligațiile către creditori.

Ce se întâmplă cu transportul public

Pentru călători, mesajul transmis de Primăria Capitalei este unul clar: autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula în continuare. Primarul general, Ciprian Ciucu, a precizat că unul dintre principalele motive pentru care a fost solicitată insolvența este tocmai asigurarea continuității serviciului public de transport, obligație prevăzută și de legislația în vigoare.

Subvenția acordată de Primăria Municipiului București va continua să fie folosită pentru plata salariilor angajaților, achiziția de combustibil și cumpărarea pieselor de schimb necesare funcționării flotei.

Ce urmează după deschiderea procedurii

După ce instanța va admite cererea de insolvență, judecătorul sindic va desemna un administrator judiciar, specialist în gestionarea unor astfel de proceduri.

Acesta va întocmi un plan de reorganizare care va trebui aprobat de creditori și care va stabili modul în care STB își va reduce cheltuielile și va achita datoriile acumulate.

Pentru plata creanțelor va fi deschis un cont de tip escrow, în care compania va vira lunar sumele prevăzute în planul de reorganizare, astfel încât creditorii să își poată recupera treptat banii.

Ar putea exista modificări ale traseelor?

Primăria admite că reorganizarea ar putea aduce unele schimbări în rețeaua de transport, însă acestea nu vizează reducerea serviciilor pentru călători. Edilul Capitalei a solicitat ca planul de reorganizare să includă eficientizarea traseelor, astfel încât liniile care se suprapun între ele sau cu magistralele de metrou să fie analizate și optimizate.