Val de concedieri la STB după aprobarea insolvenței. Cine poate pleca voluntar cu salarii compensatorii
Anularea riscului de sistare a transportului public din Capitală și reechilibrarea financiară a celei mai mari companii de transport din țară vin la pachet cu măsuri drastice de reorganizare, restructurări de personal și lansarea unui program de plecări voluntare în schimbul unor pachete financiare compensatorii. În urma aprobării de către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a propunerii înaintate de primarul general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență pentru Societatea de Transport București (STB), compania a demarat oficial procedurile interne de reducere a cheltuielilor, oferind angajaților din sectoarele vizate posibilitatea de a părăsi societatea în condiții amiabile.
- Cine poate pleca de bunăvoie din companie și cu ce bani la pachet
- Câți oameni vor fi disponibilizați, cine rămâne neînsuflețit pe post și câte salarii primesc restul
- Frica de procese și limita bugetară stabilită de conducerea STB
- Tăieri de la șefi, birouri cu program redus și mai puține posturi de conducere
- De ce a cerut primarul Ciucu insolvența și ce datorii sufocau transportul public
- Care este calendarul concedierilor și ce semnal de alarmă trag sindicatele
Cine poate pleca de bunăvoie din companie și cu ce bani la pachet
Procedura privind încetarea amiabilă a raporturilor de muncă le oferă angajaților din structurile vizate șansa de a părăsi compania beneficiind de o compensație financiară superioară celei oferite în cazul concedierilor colective standard. Potrivit reprezentanților societății și datelor din planul social, schema de plecări voluntare este deschisă pentru un număr limitat de persoane, mai exact un plafon maxim de 200 de salariați, iar perioada de înscriere a fost stabilită pentru un interval scurt, de doar patru zile lucrătoare, începând de miercuri, 22 iulie, și până luni, 27 iulie.
Pentru persoanele ale căror cereri vor fi aprobate, pachetul compensatoriu constă în acordarea a 6 salarii medii brute la nivelul STB. Având în vedere incertitudinile financiare existente, s-a convenit ca aceste sume să fie achitate într-o singură tranșă sau în cel mult două tranșe, reprezentând un avantaj concret față de eșalonarea lunară. Totuși, conducerea companiei a precizat că acest program este strict opțional și că înscrierile nu garantează aprobarea automată. Înregistrările efectuate anterior lansării oficiale au fost anulate, fiind luate în considerare exclusiv cererile depuse în intervalul menționat, iar în situația în care numărul solicitărilor eligibile va depăși plafonul de 200 de locuri, departajarea se va efectua strict în ordinea înregistrării.
Totodată, cererile vor fi analizate individual pentru fiecare post în parte, conducerea având dreptul să respingă motivat solicitările venite din partea personalului care ocupă funcții critice sau posturi care nu se desființează, pentru a nu periclita continuitatea serviciului public.
„Programul de Plecări Voluntare este o opțiune, nu o obligație. Este o soluție prin care încercăm să reducem impactul social al reorganizării și să le oferim celor care aleg să plece posibilitatea de a face acest lucru în condiții financiare mai bune”, au transmis reprezentanții STB.
Câți oameni vor fi disponibilizați, cine rămâne neînsuflețit pe post și câte salarii primesc restul
Planul global de redresare și reorganizare al STB prevede reducerea numărului de salariați cu aproximativ 700-800 de persoane dintr-un total actual de 9.504 angajați (sau circa 9.700 raportați în structurile generale). Măsurile de disponibilizare vizează exclusiv personalul auxiliar și TESA, fără a atinge conducătorii de vehicule (șoferi și vatmani) sau muncitorii din întreținere.
Primarul general Ciprian Ciucu a subliniat încă de la începutul ședinței de Consiliu General natura acestor restructurări:
„Avem un proiect pe ordinea de zi inițiat de STB, prin care STB ne cere un vot pentru a putea demara procedura de reorganizare. Din câte am fost informat, a fost discutat și în cadrul dialogului social, vor urma și noi discuții cu angajații, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care în urma restructurării inițiate de STB vor fi disponibilizați. Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta e ce mi-a comunicat și am agreat cu STB”.
Din punct de vedere financiar, acordarea salariilor compensatorii a generat discuții aprinse legate de cadrul legal aplicabil. În timp ce Contractul Colectiv de Muncă (CCM nr. 333/18.09.2024, valabil până la 30.09.2026) prevedea la articolul 62 alineatul 1 acordarea a 16, 18 sau 20 de salarii medii brute în funcție de vechime, legislația generală (articolul 132 alineatul 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii) stabilește un plafon de maximum 12 salarii. În baza principiului ierarhiei normelor juridice, prevederile legii prevalează asupra contractului colectiv.
Cu toate acestea, fondul de 32 de milioane de lei aprobat anterior de CGMB în bugetul STB acoperă plata a doar 4 salarii medii brute (valoarea unui salariu mediu brut fiind de 9.837 lei, respectiv în jur de 9.800 de lei). Grila stabilită pentru persoanele disponibilizate care nu intră în schema plecărilor voluntare este următoarea:
- Angajații cu o vechime de până la 15 ani vor primi 2 salarii compensatorii;
- Angajații cu vechime între 15 și 20 de ani vor primi 3 salarii compensatorii;
- Angajații cu o vechime de peste 20 de ani vor beneficia de 4 salarii compensatorii.
Pe lângă cele 200 de plecări voluntare, liderul Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu, a precizat că aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare, iar restul disponibilizărilor se vor efectua pe baza criteriilor prevăzute în planul social.
Frica de procese și limita bugetară stabilită de conducerea STB
Directorul general al STB, Andrei Bighea, a explicat în cadrul ședinței CGMB rațiunea din spatele plafonului financiar de 32 de milioane de lei și posibilitatea apariției unor litigii de muncă:
„Ne așteptăm la destul de multe procese și cu o valoare mare, nu ne permis riscul să nu fim reprezentați cum trebuie. Plafonul de 32 milioane lei a fost calculat aceea este o sumă pe care ne-am permite-o până la finalul anului, nu am dori să punem o presiune mult mai mare pe buget, am dori să ne încadrăm în acei bani”.
În acest sens, hotărârea aprobată permite STB achiziționarea de servicii de consultanță juridică pentru reprezentarea în instanță în litigiile cu angajații și sindicatele. Conform estimărilor conducerii, aplicarea disponibilizărilor și achitarea plăților compensatorii vor genera o economie de aproximativ 8,8 milioane lei pe lună.
Tăieri de la șefi, birouri cu program redus și mai puține posturi de conducere
Planul de eficientizare a activității STB cuprinde și alte pârghii de reducere a cheltuielilor de funcționare:
- Reducerea funcțiilor de conducere** cu cel puțin 30% și a posturilor de directori cu 50%, măsură ce va genera un impact financiar pozitiv de 400.000 de lei pe lună.
- Reducerea temporară a activității la 4 zile de lucru pe săptămână** pentru un număr de 4.540 de salariați din sectorul TESA (auxiliar), aplicabilă în perioada aprilie – iulie. Impactul financiar estimat al acestei măsuri este de 7,3 milioane lei pe lună. Sunt exceptați conducătorii de vehicule, personalul de întreținere, maiștrii, fochiștii și electricienii.
Prin aceste demersuri, conducerea urmărește rectificarea ponderii personalului administrativ și de conducere. În prezent, această categorie reprezintă 14% din totalul angajaților, iar prin reorganizare se dorește aducerea ei la aproximativ 8%, având ca țintă pe termen lung un nivel de 6-7% (față de nivelul optim de 5% indicat de audituri).
De ce a cerut primarul Ciucu insolvența și ce datorii sufocau transportul public
Hotărârea CGMB privind declanșarea procedurii de insolvență a fost votată cu 39 de voturi „pentru” și 7 abțineri. Pasul următor constă în depunerea cererii la Tribunalul București, procedura urmând a fi deschisă oficial doar prin decizia judecătorului-sindic.
Primarul general Ciprian Ciucu a motivat decizia prin gravitatea extremă a situației financiare:
„Cer Diectorului generalul STB și Consiliul de Administrație al STB să se întunească de îndată, mâine dimineață, și să ceară insolvența companiei. Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului. (..) Le cer ca mâine dimineață, vin și eu dacă vor, ca să prezin situația, pentru că e treaba mea ca să analizez, deși ei sunt plătiți și au responsabilitatea directă să-și asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”.
„Doar așa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvență, de acumularea altor penalități suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge și mai departe și mai departe și vor crește aceste penalități. Că nu avem bani ca să îi dăm. (..) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalități de peste 400 miliarde”.
Edilul a arătat că, încă de la începutul anului, a cerut conducerii STB o discuție cu sindicatele pentru restrângerea centrelor de cost, însă planul prezentat abia în săptămâna anterioară a venit prea târziu, anul fiind deja pierdut. Ciucu a adăugat că neintrarea în insolvență ar fi atras blocarea conturilor, incapacitatea de plată a Primăriei și, în final, falimentul direct al companiei. Intrarea în insolvență protejează societatea de poprirea conturilor, asigurând continuitatea serviciului public, și oferă posibilitatea ca o proporție semnificativă din datorii să fie ștearsă dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare.
În ceea ce privește alți creditori, datele arată că în primăvara acestui an companiile Neptun SA (creanță de 1.524.391,27 lei), Nimfa Com SRL (creanță de aproape 400.000 lei) și Chelfan Construct SRL (creanță de 229.000 lei) au cerut la rândul lor insolvența STB, însă Tribunalul București a constatat renunțarea la judecată după ce STB a achitat aceste debite restante.
Care este calendarul concedierilor și ce semnal de alarmă trag sindicatele
Președintele Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu, a oferit detalii despre calendarul restructurării:
- Luni, 27 iulie: Închiderea etapei de plecări voluntare și începerea analizelor pe unități.
- Finalul lunii iulie: Definitivarea listelor finale ale persoanelor afectate.
- Prima parte a lunii august: Emiterea deciziilor de preaviz (durată de 20 de zile).
- Finalul lunii august: Emiterea deciziilor finale de concediere.
- 1 septembrie: Începerea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă.
Liderul sindical și-a exprimat îngrijorarea cu privire la suprapunerea fără precedent a insolvenței, restructurării și negocierii noului CCM. Totodată, el a semnalat o neconcordanță gravă în grila de salarizare: salariul de încadrare minim în STB este de 3.700 de lei, în timp ce salariul minim pe economie a ajuns la 4.325 de lei (salariul mediu de încadrare în societate fiind de 5.804 lei).
Pe plan operațional, STB se confruntă cu o fluctuație lunară de peste 10 conducători de vehicule care părăsesc compania, existând un deficit continuu. În prezent, societatea dispune de aproximativ 4.700 de conducători auto (din care 4.349 menționați în datele de încadrare TESA/șoferi) la un parc de 1.286 de vehicule (tramvaie, troleibuze, autobuze). Ținta contractuală pentru acest an este de 93 de milioane de kilometri, iar nerealizarea indicatorilor reduce direct veniturile.
Totodată, Petrariu a subliniat lipsa de consultare din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) și a discutat despre posibilitatea ajustării tarifelor: biletul de călătorie costă în prezent 3 lei (preț stabilit în vara anului 2021, când a crescut de la 1,3 lei), deși costul real al unei călătorii depășește 10 lei. Încasările directe din bilete însumează 300 de milioane de lei anual, frauda este estimată la 10-20%, iar suprataxe de circa 5 milioane de lei sunt încasate anual. O eventuală majorare tarifară trebuie analizată atent pentru a nu duce la o scădere a numărului de călători.