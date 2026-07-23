Val de concedieri la STB după aprobarea insolvenței. Cine poate pleca voluntar cu salarii compensatorii

Pentru persoanele ale căror cereri vor fi aprobate, pachetul compensatoriu constă în acordarea a 6 salarii medii brute la nivelul STB. Având în vedere incertitudinile financiare existente, s-a convenit ca aceste sume să fie achitate într-o singură tranșă sau în cel mult două tranșe, reprezentând un avantaj concret față de eșalonarea lunară. Totuși, conducerea companiei a precizat că acest program este strict opțional și că înscrierile nu garantează aprobarea automată. Înregistrările efectuate anterior lansării oficiale au fost anulate, fiind luate în considerare exclusiv cererile depuse în intervalul menționat, iar în situația în care numărul solicitărilor eligibile va depăși plafonul de 200 de locuri, departajarea se va efectua strict în ordinea înregistrării.

Totodată, cererile vor fi analizate individual pentru fiecare post în parte, conducerea având dreptul să respingă motivat solicitările venite din partea personalului care ocupă funcții critice sau posturi care nu se desființează, pentru a nu periclita continuitatea serviciului public.

„Programul de Plecări Voluntare este o opțiune, nu o obligație. Este o soluție prin care încercăm să reducem impactul social al reorganizării și să le oferim celor care aleg să plece posibilitatea de a face acest lucru în condiții financiare mai bune”, au transmis reprezentanții STB.

Câți oameni vor fi disponibilizați, cine rămâne neînsuflețit pe post și câte salarii primesc restul

Planul global de redresare și reorganizare al STB prevede reducerea numărului de salariați cu aproximativ 700-800 de persoane dintr-un total actual de 9.504 angajați (sau circa 9.700 raportați în structurile generale). Măsurile de disponibilizare vizează exclusiv personalul auxiliar și TESA, fără a atinge conducătorii de vehicule (șoferi și vatmani) sau muncitorii din întreținere.

Primarul general Ciprian Ciucu a subliniat încă de la începutul ședinței de Consiliu General natura acestor restructurări:

„Avem un proiect pe ordinea de zi inițiat de STB, prin care STB ne cere un vot pentru a putea demara procedura de reorganizare. Din câte am fost informat, a fost discutat și în cadrul dialogului social, vor urma și noi discuții cu angajații, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care în urma restructurării inițiate de STB vor fi disponibilizați. Va urma un proces de reorganizare care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta e ce mi-a comunicat și am agreat cu STB”.

Din punct de vedere financiar, acordarea salariilor compensatorii a generat discuții aprinse legate de cadrul legal aplicabil. În timp ce Contractul Colectiv de Muncă (CCM nr. 333/18.09.2024, valabil până la 30.09.2026) prevedea la articolul 62 alineatul 1 acordarea a 16, 18 sau 20 de salarii medii brute în funcție de vechime, legislația generală (articolul 132 alineatul 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii) stabilește un plafon de maximum 12 salarii. În baza principiului ierarhiei normelor juridice, prevederile legii prevalează asupra contractului colectiv.

Cu toate acestea, fondul de 32 de milioane de lei aprobat anterior de CGMB în bugetul STB acoperă plata a doar 4 salarii medii brute (valoarea unui salariu mediu brut fiind de 9.837 lei, respectiv în jur de 9.800 de lei). Grila stabilită pentru persoanele disponibilizate care nu intră în schema plecărilor voluntare este următoarea:

Angajații cu o vechime de până la 15 ani vor primi 2 salarii compensatorii;

Angajații cu vechime între 15 și 20 de ani vor primi 3 salarii compensatorii;

Angajații cu o vechime de peste 20 de ani vor beneficia de 4 salarii compensatorii.

Pe lângă cele 200 de plecări voluntare, liderul Sindicatului Transportatorilor STB, Vasile Petrariu, a precizat că aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare, iar restul disponibilizărilor se vor efectua pe baza criteriilor prevăzute în planul social.

Frica de procese și limita bugetară stabilită de conducerea STB

Directorul general al STB, Andrei Bighea, a explicat în cadrul ședinței CGMB rațiunea din spatele plafonului financiar de 32 de milioane de lei și posibilitatea apariției unor litigii de muncă: