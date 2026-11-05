Ce faci în București în weekendul 13–15 noiembrie 2026. Concerte aniversare, spectacole internaționale, festivaluri și evenimente care merită trecute în calendar

Printre atracțiile acestui sfârșit de săptămână se numără aniversarea a 20 de ani de activitate a trupei Niște Băieți, concertele MozART Group și Rondò Veneziano de la Ateneul Român, dar și confruntarea dintre România și Statele Unite la rugby. În plus, festivalul SoNoRo ajunge la finalul ediției din acest an, iar mai multe cluburi bucureștene pregătesc seri speciale.

Dacă vrei să descoperi și alte activități din Capitală, poți consulta și selecția de evenimente din București pentru luna noiembrie 2026.

Vineri, 13 noiembrie: ABBA, concerte live și o gală de lupte spectaculoasă

Unul dintre evenimentele serii de vineri este concertul ABBA Tribute Band REVIVAL (UK), programat pe 13 noiembrie, de la ora 21:30, la Hard Rock Cafe București. Spectacolul readuce în prim-plan atmosfera muzicii disco și hiturile care au transformat formația suedeză ABBA într-un fenomen internațional.

Publicul va putea asculta reinterpretări ale unor piese celebre precum „Dancing Queen”, „Mamma Mia” sau „Waterloo”, într-un show dedicat nostalgiei anilor ’70 și ’80. Evenimentul este potrivit pentru cei care preferă concertele interactive și serile în care muzica este completată de dans și distracție.

Tot vineri, Florin Ristei susține un concert la 14th Lane, într-un spațiu cunoscut pentru serile sale de muzică live. Artistul promite un spectacol energic, cu reinterpretări muzicale și momente care pun în valoare experiența sa scenică.

Pentru iubitorii sporturilor de contact, Sala Polivalentă găzduiește pe 13 noiembrie Empire Fighting Championship V, a cincea ediție a galei EFC. Evenimentul reunește confruntări spectaculoase și se adresează pasionaților de lupte și competiții sportive desfășurate în fața publicului.

Sâmbătă, 14 noiembrie: aniversări rock, Mozart cu umor și România – SUA la rugby

Sâmbăta este una dintre cele mai aglomerate zile ale weekendului, cu evenimente care acoperă aproape toate preferințele muzicale.

La Ateneul Român, de la ora 20:00, are loc spectacolul „Classical Therapy”, susținut de celebrul MozART Group. Cvartetul polonez este cunoscut pentru combinația neobișnuită dintre muzica clasică, teatrul fizic și umorul inteligent. Artiștii transformă compozițiile clasice în momente comice, fără să sacrifice calitatea interpretării. Concertul face parte din turneul aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate ai grupului.

În aceeași seară, de la ora 20:00, Niște Băieți sărbătoresc două decenii de activitate printr-un concert aniversar la Expirat Halele Carol. Trupa, cunoscută pentru reinterpretările punk-rock ale unor melodii românești populare, promite o seară cu multă energie, umor și nostalgie. Evenimentul marchează 20 de ani de la înființarea formației, în 2006.

Tot pe 14 noiembrie, clubul Quantic găzduiește concertul aniversar byron – 20 de ani: „Idolescență”, de la ora 20:00. Evenimentul face parte dintr-o serie de patru concerte prin care formația își celebrează parcursul muzical, fiecare seară având un repertoriu diferit. Fanii vor putea redescoperi piese din discografia trupei într-un format special.

Pentru cei care preferă atmosfera petrecerilor retro, Romanian Dance Revolution: Celebrating the Popcorn Era este programat la Arenele Romane. Evenimentul readuce în atenție muzica dance românească asociată sfârșitului anilor 2000 și începutului anilor 2010, perioadă în care numeroase hituri produse în România au ajuns în clasamentele internaționale.

Sâmbăta aduce și un eveniment sportiv important. România întâlnește Statele Unite la rugby, în cadrul World Rugby Nations Cup, pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Meciul începe la ora 18:30 și reprezintă o nouă provocare pentru naționala Stejarilor, într-o confruntare cu o adversară puternică.

Duminică, 15 noiembrie: eleganță venețiană la Ateneu și ultimele evenimente SoNoRo

Duminică, 15 noiembrie, unul dintre cele mai importante evenimente culturale este concertul Rondò Veneziano, organizat la Ateneul Român, de la ora 20:00. Celebrul proiect muzical italian ajunge pentru prima dată în România cu un spectacol care combină sonoritățile baroce cu influențele moderne.

Fondat în 1980, Rondò Veneziano s-a remarcat printr-un stil aparte, în care instrumentele clasice și estetica Veneției istorice sunt îmbinate cu aranjamente contemporane. Concertul promite o experiență elegantă, completată de atmosfera impresionantă a Ateneului Român.

Tot duminică se încheie Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo 2026, organizat între 30 octombrie și 15 noiembrie, sub tema „Melodia infinită”. Festivalul aduce împreună muzicieni consacrați și artiști internaționali, în concerte dedicate muzicii de cameră și dialogului dintre diferite tradiții muzicale.

Pentru cei interesați de spectacole de teatru, weekendul include și producția internațională „The Corner of the Dead”, din Peru, prezentată pe 14 noiembrie în cadrul Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB 2026. Este o alternativă interesantă pentru spectatorii care caută experiențe culturale diferite de repertoriul obișnuit al teatrelor bucureștene.

În plus, între 6 și 16 noiembrie se desfășoară UniFEST 2026, festivalul studențesc care reunește concerte, activități culturale, competiții și experiențe interactive cu acces gratuit. Evenimentele organizate în Capitală reprezintă o opțiune pentru cei care vor să participe la activități fără să cheltuiască bani pe bilete.

Așadar, weekendul 13–15 noiembrie 2026 oferă numeroase motive pentru a ieși din casă, indiferent dacă preferi concertele rock, muzica simfonică, teatrul sau competițiile sportive. Pentru inspirație suplimentară, poți descoperi și ce evenimente au animat Bucureștiul în weekendul precedent.