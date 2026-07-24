Ce comision plătești la retragerea banilor din străinătate. Suma pe care o poți pierde la 500 și 1.000 de euro

Cât poți pierde la o retragere de 500 sau 1.000 de euro

Specialiștii atrag atenția că retragerile de numerar din afara țării pot implica mai multe tipuri de costuri, chiar și atunci când banca nu percepe un comision direct pentru operațiune. Printre acestea se numără taxele de conversie valutară și comisioanele percepute de banca sau operatorul bancomatului.

În cazul unei retrageri de 500 de euro, costurile totale pot ajunge la aproximativ 20 de euro, dacă sunt aplicate atât comisioanele de retragere, cât și cele de conversie valutară.

Pentru o retragere de 1.000 de euro, taxele pot urca până la 40 de euro. De exemplu, un comision de aproximativ 20 de euro pentru operațiune, la care se adaugă încă 20 de euro din conversia valutară, poate majora semnificativ costul unei singure retrageri.

Valoarea exactă diferă de la o bancă la alta și depinde de țara în care este utilizat cardul.

Cum poți reduce comisioanele

Există însă variante prin care aceste costuri pot fi limitate. Unele bănci oferă pachete de servicii dedicate persoanelor care călătoresc frecvent, prin care anumite comisioane pentru retrageri și plăți în străinătate sunt reduse sau eliminate.

„Diferite bănci oferă pachete care reduc variabilitatea acestor costuri. Practic, achiziționezi un pachet, iar în schimbul unui abonament lunar ai acoperite o parte dintre comisioanele aferente operațiunilor efectuate în străinătate”, explică Andreea Nica, analist economic.

Aceste abonamente costă, în general, între 29 și 129 de lei pe lună și pot fi dezactivate după încheierea vacanței.

Ce recomandă experții

Specialiștii în domeniul bancar spun că cea mai simplă metodă de a evita costurile suplimentare este folosirea cardului direct la comercianți, în locul retragerilor de numerar.