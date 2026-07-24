Ce comision plătești la retragerea banilor din străinătate. Suma pe care o poți pierde la 500 și 1.000 de euro
Retragerea de numerar de la un bancomat din străinătate poate părea o operațiune banală, însă costurile pot fi mult mai mari decât se așteaptă mulți turiști. În funcție de banca emitentă, tipul cardului și moneda utilizată, o singură retragere poate genera comisioane și taxe de conversie care ajung la zeci de euro.
Deși plata cu cardul este preferată de tot mai mulți români atunci când călătoresc, numerarul rămâne o opțiune pentru cei care vor să își controleze mai bine cheltuielile sau vizitează destinații unde plata cash este încă frecventă.
Cât poți pierde la o retragere de 500 sau 1.000 de euro
Specialiștii atrag atenția că retragerile de numerar din afara țării pot implica mai multe tipuri de costuri, chiar și atunci când banca nu percepe un comision direct pentru operațiune. Printre acestea se numără taxele de conversie valutară și comisioanele percepute de banca sau operatorul bancomatului.
În cazul unei retrageri de 500 de euro, costurile totale pot ajunge la aproximativ 20 de euro, dacă sunt aplicate atât comisioanele de retragere, cât și cele de conversie valutară.
Pentru o retragere de 1.000 de euro, taxele pot urca până la 40 de euro. De exemplu, un comision de aproximativ 20 de euro pentru operațiune, la care se adaugă încă 20 de euro din conversia valutară, poate majora semnificativ costul unei singure retrageri.
Valoarea exactă diferă de la o bancă la alta și depinde de țara în care este utilizat cardul.
Cum poți reduce comisioanele
Există însă variante prin care aceste costuri pot fi limitate. Unele bănci oferă pachete de servicii dedicate persoanelor care călătoresc frecvent, prin care anumite comisioane pentru retrageri și plăți în străinătate sunt reduse sau eliminate.
„Diferite bănci oferă pachete care reduc variabilitatea acestor costuri. Practic, achiziționezi un pachet, iar în schimbul unui abonament lunar ai acoperite o parte dintre comisioanele aferente operațiunilor efectuate în străinătate”, explică Andreea Nica, analist economic.
Aceste abonamente costă, în general, între 29 și 129 de lei pe lună și pot fi dezactivate după încheierea vacanței.
Ce recomandă experții
Specialiștii în domeniul bancar spun că cea mai simplă metodă de a evita costurile suplimentare este folosirea cardului direct la comercianți, în locul retragerilor de numerar.
„Alegeți întotdeauna plata în moneda locală, nu în lei, pentru a evita conversiile dezavantajoase. Folosiți cardul direct la comerciant, în loc să retrageți numerar, deoarece retragerile sunt, de regulă, mai scumpe. De asemenea, verificați înainte comisioanele și cursul de schimb aplicabile cardului pe care îl utilizați”, recomandă Irina Chițu, expert bancar.
De asemenea, este util ca turiștii să consulte înainte de plecare lista comisioanelor practicate de banca lor și să verifice dacă există parteneriate cu bănci din țara de destinație.
Nu doar comisioanele pot crește nota de plată
Pe lângă taxele bancare, vacanțele vin și cu riscul cheltuielilor impulsive.
„Este important să fim atenți și la costul comportamental. În vacanță suntem mai relaxați și avem tendința să depășim bugetul, găsind ușor justificări pentru cheltuieli suplimentare”, avertizează Andreea Nica.
Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în afara țării, iar printre destinațiile preferate se numără Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia. Înainte de plecare, verificarea comisioanelor bancare poate face diferența dintre o cheltuială minoră și una care afectează bugetul concediului.