Ce ar schimba un copil de 9 ani în școala românească. Răspunsul care l-a surprins pe ministrul Educației

Oficialul a povestit că unitatea de învățământ derulează atât programul „Școală după școală”, cât și programul de masă caldă. În timpul întâlnirii, i-a întrebat pe copii ce ar modifica în sistemul de învățământ dacă ar avea această posibilitate.

„Ieri, împreună cu domnul inspector general de la București, am fost într-o școală în Giulești și o școală foarte interesantă, pentru că acolo se aplică și programul școală după școală, și programul masa caldă, cu o investiție foarte, foarte bună autoritate locală-minister”, a declarat Sorin Ionescu.

La întrebarea adresată de ministru, unul dintre copii a ridicat mâna. Oficialul a precizat că elevul era, după cum își amintea, în clasa a III-a, iar prima parte a răspunsului său privea persoana care se ocupa de curățenie.

„Și i-am întrebat pe copii: «Dacă voi ați putea, ce ați schimba în sistemul de învățământ?». A ridicat mâna un copil, cred că era în clasa a III-a, și zice: «Eu aș vrea s-o înlocuiesc pe doamna de serviciu»”, a povestit ministrul.

Copilul avea însă și o explicație pentru această alegere.

„Eu, când o să fiu mare, o să am o firmă care produce roboți și o să aduc roboți în școală”, i-a spus acesta oficialului.

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Ce spune Sorin Ionescu despre roboți și meseria de profesor

Pornind de la discuția cu elevul, ministrul a vorbit despre schimbările pe care inteligența artificială și robotizarea le aduc în lumea muncii. El consideră că anumite activități vor fi preluate de tehnologie, dar a legat viitorul meseriei de profesor de empatie și de capacitatea de a-i învăța pe copii să gândească.

„E clar că anumite lucruri, anumite meserii, anumite tipuri de comportament vor fi preluate de inteligența artificială și de roboți. Sub nicio formă, aceștia nu vor putea ataca meseria de dascăl, dacă această meserie înseamnă empatie, înțelegere și învățarea copiilor să gândească critic”, a declarat Sorin Ionescu.

În același interviu, oficialul a vorbit despre dificultățile profesorilor care își concentrează activitatea pe transmiterea conținuturilor și pe umplerea caietelor. El a spus că elevii de astăzi sunt mai puțin conformiști decât generațiile anterioare și acceptă mai greu o afirmație doar pentru că vine din partea profesorului.