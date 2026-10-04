Ce alimente nu trebuie să pui niciodată în cuptorul cu microunde. Ce alimente nu trebuie să pui niciodată în cuptorul cu microunde.
Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din bucătărie, dar continuă să fie înconjurat de numeroase temeri. Una dintre cele mai răspândite este legată de radiațiile pe care le utilizează și de presupusele efecte asupra alimentelor și organismului. Specialiștii explică însă că microundele nu sunt radiații ionizante și că, atunci când apar riscuri, acestea țin mai degrabă de modul în care folosim aparatul.
Microundele fac parte din categoria radiațiilor electromagnetice, la fel ca undele radio sau lumina. Același tip de unde este utilizat, în alte condiții și la alte niveluri, în comunicații, telefonie mobilă sau în tehnologia radar.
De ce microundele nu fac mâncarea „radioactivă”
Profesorul universitar Ioan Călinescu, de la Facultatea de Chimie Aplicată și Biotehnologii, explică faptul că radiația de microunde este neionizantă. Cu alte cuvinte, energia sa nu este de tipul celei asociate radiațiilor ionizante, capabile să producă ionizarea materiei.
În cuptor, energia microundelor este absorbită de alimente și transformată în căldură. Mâncarea nu devine radioactivă și nici nu „păstrează” microundele după ce aparatul s-a oprit.
Există însă o diferență importantă între a încălzi și a găti un aliment. Specialistul atrage atenția că distribuția energiei în interiorul cuptorului poate fi neuniformă. Unele zone ale preparatului se pot încălzi mult mai puternic decât altele.
Dacă o porție de mâncare este doar adusă de la o temperatură mai scăzută la una potrivită pentru consum, diferențele pot fi mai puțin importante. Situația se schimbă atunci când încerci să gătești complet, de exemplu, o bucată groasă de carne crudă. O parte poate ajunge la o temperatură ridicată, în timp ce alta poate rămâne insuficient preparată.
De ce trebuie să fii atent la ouă, roșii sau cârnați
O altă regulă importantă privește alimentele acoperite de coajă, pieliță sau o altă membrană. Ouăle, roșiile ori cârnații pot acumula presiune în interior pe măsură ce se încălzesc, existând riscul să plesnească sau chiar să explodeze.
Problema nu este radiația în sine, ci vaporii și presiunea formate în interiorul alimentului. Din acest motiv, asemenea produse trebuie pregătite corespunzător înainte de încălzire, iar ouăle întregi în coajă nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde.
La fel de important este recipientul ales. Pentru încălzirea alimentelor sunt recomandate vasele din sticlă sau ceramică adecvate utilizării la microunde. Sticla este un material inert și nu interacționează cu alimentele în condițiile obișnuite de utilizare.
De ce nu orice recipient din plastic este potrivit
În cazul plasticului, trebuie verificat dacă recipientul este destinat în mod explicit folosirii în cuptorul cu microunde. Caserolele sau ambalajele care nu sunt concepute pentru temperaturi ridicate se pot deforma și nu reprezintă o alegere potrivită pentru încălzirea mâncării.
Recipientele metalice și obiectele cu elemente metalice trebuie, de asemenea, evitate, cu excepția situațiilor în care producătorul aparatului indică în mod expres că un anumit accesoriu poate fi utilizat. Metalul poate reflecta microundele și, în anumite situații, poate produce scântei.
O altă măsură simplă este amestecarea mâncării în timpul sau după încălzire și lăsarea acesteia pentru scurt timp înainte de consum. Astfel, căldura se distribuie mai uniform, reducând diferențele dintre zonele foarte fierbinți și cele care au rămas reci.
Ce legătură există între microunde și telefonul mobil
Microundele nu sunt întâlnite numai în bucătărie. Undele electromagnetice din această zonă a spectrului sunt utilizate și în telecomunicații, iar în cazul telefoanelor mobile există un indicator special, SAR, care arată rata la care energia de radiofrecvență este absorbită de corp în condițiile standardizate de testare.
Valoarea SAR este reglementată, iar telefoanele comercializate trebuie să respecte limitele stabilite. Indicatorul poate fi verificat în informațiile tehnice oferite pentru fiecare model.
Prin urmare, simplul fapt că un cuptor folosește microunde nu înseamnă că mâncarea devine periculoasă. Mult mai importante sunt regulile de utilizare: alegerea recipientului potrivit, evitarea alimentelor care pot acumula presiune, încălzirea uniformă și respectarea instrucțiunilor producătorului. Folosit corect și menținut în stare bună, cuptorul cu microunde rămâne o metodă rapidă și practică pentru încălzirea alimentelor.