Ce alimente nu trebuie să pui niciodată în cuptorul cu microunde. Ce alimente nu trebuie să pui niciodată în cuptorul cu microunde.

De ce microundele nu fac mâncarea „radioactivă”

Profesorul universitar Ioan Călinescu, de la Facultatea de Chimie Aplicată și Biotehnologii, explică faptul că radiația de microunde este neionizantă. Cu alte cuvinte, energia sa nu este de tipul celei asociate radiațiilor ionizante, capabile să producă ionizarea materiei.

În cuptor, energia microundelor este absorbită de alimente și transformată în căldură. Mâncarea nu devine radioactivă și nici nu „păstrează” microundele după ce aparatul s-a oprit.

Există însă o diferență importantă între a încălzi și a găti un aliment. Specialistul atrage atenția că distribuția energiei în interiorul cuptorului poate fi neuniformă. Unele zone ale preparatului se pot încălzi mult mai puternic decât altele.

Dacă o porție de mâncare este doar adusă de la o temperatură mai scăzută la una potrivită pentru consum, diferențele pot fi mai puțin importante. Situația se schimbă atunci când încerci să gătești complet, de exemplu, o bucată groasă de carne crudă. O parte poate ajunge la o temperatură ridicată, în timp ce alta poate rămâne insuficient preparată.

De ce trebuie să fii atent la ouă, roșii sau cârnați

O altă regulă importantă privește alimentele acoperite de coajă, pieliță sau o altă membrană. Ouăle, roșiile ori cârnații pot acumula presiune în interior pe măsură ce se încălzesc, existând riscul să plesnească sau chiar să explodeze.

Problema nu este radiația în sine, ci vaporii și presiunea formate în interiorul alimentului. Din acest motiv, asemenea produse trebuie pregătite corespunzător înainte de încălzire, iar ouăle întregi în coajă nu trebuie introduse în cuptorul cu microunde.

La fel de important este recipientul ales. Pentru încălzirea alimentelor sunt recomandate vasele din sticlă sau ceramică adecvate utilizării la microunde. Sticla este un material inert și nu interacționează cu alimentele în condițiile obișnuite de utilizare.