Câți metri pătrați cumperi, de fapt, când iei un apartament. Diferența dintre suprafața utilă și cea construită

Actul normativ stabilește ce încăperi intră în fiecare categorie de suprafață și modul în care acestea trebuie interpretate. Aceste noțiuni sunt utilizate în documente precum cadastrul, releveul, autorizațiile de construire sau contractele de vânzare-cumpărare, motiv pentru care sunt importante atât pentru dezvoltatori și proiectanți, cât și pentru cumpărători.

În practică, aceste diferențe pot influența direct valoarea unei proprietăți. Majoritatea apartamentelor sunt promovate prin raportare la un preț pe metru pătrat, însă este important ca viitorul proprietar să știe dacă acel calcul are la bază suprafața utilă sau cea construită.

Suprafața utilă este indicatorul care arată spațiul pe care îl vei folosi zilnic

Pentru cei mai mulți cumpărători, suprafața utilă este cea mai relevantă informație. Potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, aceasta reprezintă suprafața desfășurată din care este eliminată suprafața ocupată de pereți.

Mai simplu spus, suprafața utilă reprezintă spațiul care poate fi folosit efectiv în interiorul locuinței. În această categorie sunt incluse camerele de locuit, dormitoarele, bucătăria, băile, holurile și spațiile de depozitare, în timp ce pereții și anumite elemente structurale nu sunt luați în calcul.

Acesta este motivul pentru care suprafața utilă este considerată principalul indicator atunci când sunt comparate două apartamente. Ea oferă cea mai clară imagine asupra spațiului disponibil pentru mobilier, circulație și activitățile de zi cu zi.

De ce suprafața construită este întotdeauna mai mare

Spre deosebire de suprafața utilă, suprafața construită include mai multe elemente ale clădirii. În calcul intră atât suprafața utilă, cât și grosimea pereților interiori și exteriori, balcoanele, logiile și, în cazul apartamentelor, cota-parte din spațiile comune ale imobilului.

Din acest motiv, suprafața construită este întotdeauna mai mare decât suprafața utilă. În cazul locuințelor noi, diferența poate fi una importantă, iar două apartamente promovate cu aceeași suprafață construită pot avea, în realitate, spații interioare foarte diferite.