Catalog electronic, examene digitale și inteligență artificială în școli. Lista tuturor schimbărilor promise de Guvern până în 2029
Un sistem informatic care să reunească notele, absențele, evidența elevilor și a personalului, dar și examenele, ar urma să fie finalizat până în 2029, potrivit programului Cabinetului propus de Luca Niculescu. Documentul depus joi seară, 15 octombrie, la Parlament promite și reducerea raportărilor cerute școlilor, internet rapid și folosirea inteligenței artificiale. Pentru examenele integral digitale există însă deja un termen legal mai apropiat, anul școlar 2027–2028, pe care programul nu îl clarifică.
Catalog electronic, sprijin automat și mai puține raportări
Măsura „Catalog electronic, raportare unică și școala digitală” descrie o platformă integrată, conectată inclusiv la bazele de date sociale. Scopurile anunțate sunt acordarea automată a sprijinului și identificarea copiilor care nu sunt școlarizați, potrivit programului prezentat de Edupedu.ro.
„Finalizăm până în 2029 sistemul informatic integrat al educației (catalog electronic, evidența elevilor și a personalului, examene), conectat la bazele de date sociale pentru acordarea automată a sprijinului și identificarea copiilor neșcolarizați”, prevede documentul.
Termenul corespunde calendarului contractului de finanțare anunțat de Ministerul Educației în iulie 2026, care permite dezvoltarea platformei cel târziu până la 31 decembrie 2029.
Pentru profesori și conducerile școlilor, programul promite formulare unice și eliminarea raportărilor duplicate. Obiectivul este reducerea cu cel puțin o treime a raportărilor solicitate unităților de învățământ.
Platformele private deja folosite nu ar dispărea automat la lansarea catalogului public. Conform unui răspuns al ministerului citat de Edupedu.ro, acestea vor trebui să transfere date către sistemul public, iar 2.873 de unități de învățământ folosesc în prezent asemenea aplicații.
Internet în toate școlile și reguli pentru inteligența artificială
Programul include internet de mare viteză în toate școlile, laboratoare virtuale și echipamente pentru profesori și pentru elevii din familii cu venituri reduse. Documentul enumeră aceste intervenții, fără să ofere în pasajul dedicat lor un calendar separat pentru fiecare categorie de dotări.
Inteligența artificială ar urma să fie utilizată atât în activitatea educațională, cât și în administrația școlară. Promisiunea este însoțită de referiri la ghiduri, protejarea datelor copiilor și formarea profesorilor.
„Folosim responsabil inteligența artificială în procesul educațional și în administrația școlară, cu ghiduri, protecția datelor copiilor și formarea profesorilor”, se arată în program.
Nu este anunțată prin această formulare introducerea unei aplicații obligatorii pentru elevi sau înlocuirea evaluării profesorului cu decizii automate.
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Examenele integral digitale au termen în lege înainte de 2029
Articolul 133 alineatul (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede administrarea evaluărilor și examenelor naționale integral în format digital începând cu anul școlar 2027–2028. Programul menționează examenele în platforma de finalizat până în 2029, fără să explice cum se corelează cele două termene.
Legea stabilește și obligații privind catalogul electronic și interoperabilitatea datelor. Pentru portofoliul educațional digital integrat și schimbul de date bazat pe principiul „doar o singură dată”, articolul 133 prevedea un termen de 36 de luni de la intrarea legii în vigoare, în septembrie 2023.
Prevederile privind înființarea sistemului și operaționalizarea catalogului, de la alineatele (1) și (2), au fost amânate pentru anul școlar 2025–2026. Edupedu.ro arată că proiectul de ordin pentru catalog, pus în consultare în 2024, nu a mai fost aprobat.
Pentru elevi și părinți, termenul din 2029 nu trebuie confundat cu o modificare deja adoptată a calendarului examenelor. Programul de guvernare descrie intenții, iar schimbarea unui termen prevăzut de lege necesită un act normativ.
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Ce se schimbă pentru minister și instituțiile din subordine
Capitolul despre administrația digitală cuprinde măsuri generale care ar urma să se aplice și Ministerului Educației. Sunt prevăzute avizarea obligatorie a proiectelor digitale ale administrației centrale, un responsabil pentru tehnologia informației în fiecare minister și un scor public anual de digitalizare, stabilit prin audit independent.
Programul propune și o lege a guvernanței digitale integrate, prin care statul să nu mai ceară informații pe care le deține deja. Proiectele care nu respectă standardele naționale nu ar mai primi finanțare, iar registrul public al aplicațiilor ar include și instrumentele de inteligență artificială.
Din primele 100 de zile ar urma să se aplice regula găzduirii implicite a sistemelor noi sau modernizate în Cloudul Privat Guvernamental, cu excepții justificate tehnic. Separat, sunt promise achiziții centralizate de instrumente de inteligență artificială generativă și un ghid comun pentru utilizarea lor de către funcționarii publici.
Identitatea electronică ROeID obligatorie și competențele digitale minime certificate îi vizează pe funcționarii publici, nu automat pe profesori. În primele șase luni este anunțat și un audit al ministerelor și structurilor subordonate, care să identifice suprapunerile de atribuții, necesarul de personal și posibilitățile de reorganizare.