Catalog electronic, examene digitale și inteligență artificială în școli. Lista tuturor schimbărilor promise de Guvern până în 2029

„Finalizăm până în 2029 sistemul informatic integrat al educației (catalog electronic, evidența elevilor și a personalului, examene), conectat la bazele de date sociale pentru acordarea automată a sprijinului și identificarea copiilor neșcolarizați”, prevede documentul.

Termenul corespunde calendarului contractului de finanțare anunțat de Ministerul Educației în iulie 2026, care permite dezvoltarea platformei cel târziu până la 31 decembrie 2029.

Pentru profesori și conducerile școlilor, programul promite formulare unice și eliminarea raportărilor duplicate. Obiectivul este reducerea cu cel puțin o treime a raportărilor solicitate unităților de învățământ.

Platformele private deja folosite nu ar dispărea automat la lansarea catalogului public. Conform unui răspuns al ministerului citat de Edupedu.ro, acestea vor trebui să transfere date către sistemul public, iar 2.873 de unități de învățământ folosesc în prezent asemenea aplicații.

Internet în toate școlile și reguli pentru inteligența artificială

Programul include internet de mare viteză în toate școlile, laboratoare virtuale și echipamente pentru profesori și pentru elevii din familii cu venituri reduse. Documentul enumeră aceste intervenții, fără să ofere în pasajul dedicat lor un calendar separat pentru fiecare categorie de dotări.

Inteligența artificială ar urma să fie utilizată atât în activitatea educațională, cât și în administrația școlară. Promisiunea este însoțită de referiri la ghiduri, protejarea datelor copiilor și formarea profesorilor.

„Folosim responsabil inteligența artificială în procesul educațional și în administrația școlară, cu ghiduri, protecția datelor copiilor și formarea profesorilor”, se arată în program.

Nu este anunțată prin această formulare introducerea unei aplicații obligatorii pentru elevi sau înlocuirea evaluării profesorului cu decizii automate.

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