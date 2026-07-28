Cât timp trebuie să păstrezi boarding pass-ul după vacanță și de ce este important

De ce este important boarding pass-ul

Boarding pass-ul dovedește că ai fost îmbarcat pe un anumit zbor și că ai efectuat călătoria. Deși companiile aeriene păstrează propriile evidențe, acest document poate fi util atunci când trebuie să demonstrezi că ai fost pasager sau când completezi o cerere de despăgubire.

În anumite situații, compania aeriană sau firma care gestionează solicitările de compensații poate cere o copie a biletului de îmbarcare pentru verificarea informațiilor.

În ce situații îți poate folosi

Păstrarea boarding pass-ului poate fi utilă dacă:

zborul a avut o întârziere semnificativă;

cursa a fost anulată;

ai pierdut o conexiune din cauza întârzierii primului zbor;

bagajul a fost pierdut, deteriorat sau a ajuns cu întârziere;

ai depus sau intenționezi să depui o cerere de despăgubire;

angajatorul sau o instituție îți solicită dovada călătoriei.

În toate aceste cazuri, documentele complete pot simplifica procesul de verificare și soluționare a cererii.

Cât timp este recomandat să îl păstrezi

Nu există o obligație legală care să stabilească perioada în care trebuie păstrat boarding pass-ul. Totuși, specialiștii recomandă să îl arhivezi împreună cu rezervarea, confirmarea plății și etichetele bagajelor cel puțin până când ești sigur că:

nu mai există probleme legate de bagaje;

nu intenționezi să ceri despăgubiri;

toate cheltuielile și eventualele rambursări au fost soluționate.

Dacă ai avut un zbor fără incidente, îl poți elimina după câteva luni. În schimb, dacă există un litigiu sau ai depus o cerere de compensație, este indicat să îl păstrezi până la finalizarea definitivă a procedurii.

Boarding pass-ul electronic este suficient?

În prezent, majoritatea companiilor aeriene folosesc bilete de îmbarcare digitale. Chiar dacă nu ai un document tipărit, este recomandat să păstrezi versiunea electronică.