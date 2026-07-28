Cât timp trebuie să păstrezi boarding pass-ul după vacanță și de ce este important
După ce vacanța s-a încheiat, mulți călători scapă imediat de boarding pass, considerând că acesta nu mai are nicio utilitate. În realitate, biletul de îmbarcare poate deveni un document important chiar și după întoarcerea acasă, mai ales dacă apar probleme legate de zbor, bagaje sau solicitarea unor despăgubiri.
Specialiștii în drepturile pasagerilor recomandă să nu îl arunci imediat și să îl păstrezi, alături de celelalte documente de călătorie, cel puțin câteva luni după încheierea vacanței.
De ce este important boarding pass-ul
Boarding pass-ul dovedește că ai fost îmbarcat pe un anumit zbor și că ai efectuat călătoria. Deși companiile aeriene păstrează propriile evidențe, acest document poate fi util atunci când trebuie să demonstrezi că ai fost pasager sau când completezi o cerere de despăgubire.
În anumite situații, compania aeriană sau firma care gestionează solicitările de compensații poate cere o copie a biletului de îmbarcare pentru verificarea informațiilor.
În ce situații îți poate folosi
Păstrarea boarding pass-ului poate fi utilă dacă:
- zborul a avut o întârziere semnificativă;
- cursa a fost anulată;
- ai pierdut o conexiune din cauza întârzierii primului zbor;
- bagajul a fost pierdut, deteriorat sau a ajuns cu întârziere;
- ai depus sau intenționezi să depui o cerere de despăgubire;
- angajatorul sau o instituție îți solicită dovada călătoriei.
În toate aceste cazuri, documentele complete pot simplifica procesul de verificare și soluționare a cererii.
Cât timp este recomandat să îl păstrezi
Nu există o obligație legală care să stabilească perioada în care trebuie păstrat boarding pass-ul. Totuși, specialiștii recomandă să îl arhivezi împreună cu rezervarea, confirmarea plății și etichetele bagajelor cel puțin până când ești sigur că:
- nu mai există probleme legate de bagaje;
- nu intenționezi să ceri despăgubiri;
- toate cheltuielile și eventualele rambursări au fost soluționate.
Dacă ai avut un zbor fără incidente, îl poți elimina după câteva luni. În schimb, dacă există un litigiu sau ai depus o cerere de compensație, este indicat să îl păstrezi până la finalizarea definitivă a procedurii.
Boarding pass-ul electronic este suficient?
În prezent, majoritatea companiilor aeriene folosesc bilete de îmbarcare digitale. Chiar dacă nu ai un document tipărit, este recomandat să păstrezi versiunea electronică.
Poți face o captură de ecran sau poți salva fișierul PDF într-un serviciu de stocare online ori pe calculator, astfel încât să îl poți accesa și dacă aplicația companiei aeriene nu îl mai afișează ulterior.
Atenție la datele personale
Puțini pasageri știu că boarding pass-ul conține informații personale și, în multe cazuri, un cod de bare sau un cod QR care poate include detalii despre rezervare.
Din acest motiv, experții în securitate recomandă să nu postezi fotografii clare cu biletul de îmbarcare pe rețelele sociale și să nu îl arunci la întâmplare în locuri publice, fără a distruge în prealabil documentul.
Ce alte documente merită păstrate după vacanță
Pe lângă boarding pass, este recomandat să păstrezi pentru o perioadă și:
- confirmarea rezervării zborului;
- dovada plății biletelor;
- etichetele primite pentru bagajul de cală;
- polița de asigurare de călătorie;
- documentele privind eventualele reclamații sau despăgubiri.
Aceste acte pot fi utile dacă apar neînțelegeri cu operatorul aerian sau dacă ai nevoie să dovedești anumite cheltuieli.
Nu îl arunca imediat după întoarcerea acasă
Deși pare un simplu carton sau un fișier digital fără valoare după încheierea călătoriei, boarding pass-ul poate deveni un document important dacă apar probleme neprevăzute. Păstrarea lui pentru o perioadă, împreună cu celelalte documente de călătorie, îți poate economisi timp și îți poate ușura demersurile în cazul unei solicitări de despăgubire sau al unei reclamații adresate companiei aeriene.