Cât costă un bilet cu trenul care urcă pe un feribot și traversează marea spre Sicilia. Experiența unică pe care o poți trăi în Italia
Puțini români știu că în sudul Italiei există o călătorie cu trenul pe care nu o mai găsești nicăieri în Europa. Pentru a ajunge în Sicilia, vagoanele nu traversează un pod și nici un tunel, ci sunt urcate direct pe un feribot care le transportă peste Strâmtoarea Messina.
Este una dintre cele mai neobișnuite experiențe feroviare de pe continent și poate fi trăită de orice turist care alege să călătorească spre Sicilia cu unul dintre trenurile directe operate de Trenitalia.
Cum ajunge trenul pe feribot
Călătoria începe ca orice alt traseu feroviar din Italia. Diferența apare în momentul în care trenul ajunge în gara Villa San Giovanni, din regiunea Calabria.
Aici, garnitura este manevrată pe liniile de cale ferată aflate în interiorul feribotului, după care nava pornește spre portul Messina, poarta de intrare în Sicilia.
Traversarea durează aproximativ 30 de minute, însă întreaga operațiune de îmbarcare și debarcare poate ajunge la aproape o oră.
În tot acest timp, pasagerii au posibilitatea să coboare din vagoane și să urce pe puntea feribotului, de unde pot admira Strâmtoarea Messina și țărmurile Calabriei și Siciliei.
Ce trenuri folosesc această rută
Traversarea este inclusă în programul trenurilor InterCity și InterCity Notte, care circulă fără schimbare între Italia continentală și Sicilia.
Printre cele mai populare legături se numără:
- Roma – Messina;
- Roma – Catania;
- Roma – Palermo;
- Roma – Siracuza;
- Napoli – Messina;
- Milano – Palermo;
- Milano – Siracuza.
În cazul unor curse, după traversarea mării, trenul este împărțit în două garnituri: una continuă spre Palermo, iar cealaltă merge către Catania și Siracuza.
Cât costă un bilet
Prețul diferă în funcție de ruta aleasă, perioada în care este făcută rezervarea și tipul de tren.
Pentru ruta Roma – Messina, biletele InterCity pornesc de la aproximativ 30-40 de euro dacă sunt cumpărate din timp. În apropierea datei plecării, tariful ajunge de regulă între 60 și 90 de euro.
Pentru traseul Milano – Messina, ofertele promoționale încep de la 50-70 de euro, însă biletele pot depăși 100-150 de euro dacă sunt cumpărate în ultimul moment.
Cei care aleg InterCity Notte, trenul de noapte, pot plăti între 30 și 50 de euro pentru un loc pe scaun în perioadele promoționale. Pentru cușete sau vagoanele de dormit se achită un supliment, iar prețurile sunt, în general, cuprinse între 70 și 120 de euro, în funcție de confortul ales.
Traversarea cu feribotul nu se plătește separat. Costul acesteia este inclus în biletul de tren, indiferent dacă destinația finală este Messina, Palermo, Catania sau Siracuza.
De ce această rută este unică în Europa
În urmă cu câteva decenii existau mai multe trenuri care erau transportate pe feribot, inclusiv între Germania și Danemarca.
După construirea podurilor și tunelurilor moderne, aceste servicii au fost eliminate, iar traversarea dintre Villa San Giovanni și Messina a rămas singura rută europeană pe care trenurile de pasageri sunt urcate pe un feribot pentru a traversa marea.
Din acest motiv, experiența a devenit o atracție în sine pentru pasionații de călătorii și fotografie.
O variantă interesantă pentru turiștii care vizitează Sicilia
Pentru românii care își petrec vacanța în Italia, trenul poate reprezenta o alternativă confortabilă la avion sau la mașină, mai ales dacă vor să viziteze mai multe orașe într-un singur circuit.
Cei care aleg trenurile de noapte pot pleca seara din Roma sau Milano și se pot trezi dimineața în Sicilia, după una dintre cele mai neobișnuite traversări feroviare din Europa.
Experiența ar putea dispărea în următorii ani
Autoritățile italiene lucrează la proiectul construirii unui pod peste Strâmtoarea Messina, care ar urma să lege direct Sicilia de continent prin autostradă și cale ferată.
Dacă proiectul va fi finalizat, trenurile nu vor mai fi transportate cu feribotul, iar această călătorie spectaculoasă ar putea deveni doar o amintire.
Până atunci, traversarea dintre Calabria și Sicilia rămâne una dintre cele mai inedite experiențe pe care un turist le poate încerca în Europa.