Cât costă un bilet cu trenul care urcă pe un feribot și traversează marea spre Sicilia. Experiența unică pe care o poți trăi în Italia

Cât costă un bilet

Prețul diferă în funcție de ruta aleasă, perioada în care este făcută rezervarea și tipul de tren.

Pentru ruta Roma – Messina, biletele InterCity pornesc de la aproximativ 30-40 de euro dacă sunt cumpărate din timp. În apropierea datei plecării, tariful ajunge de regulă între 60 și 90 de euro.

Pentru traseul Milano – Messina, ofertele promoționale încep de la 50-70 de euro, însă biletele pot depăși 100-150 de euro dacă sunt cumpărate în ultimul moment.

Cei care aleg InterCity Notte, trenul de noapte, pot plăti între 30 și 50 de euro pentru un loc pe scaun în perioadele promoționale. Pentru cușete sau vagoanele de dormit se achită un supliment, iar prețurile sunt, în general, cuprinse între 70 și 120 de euro, în funcție de confortul ales.

Traversarea cu feribotul nu se plătește separat. Costul acesteia este inclus în biletul de tren, indiferent dacă destinația finală este Messina, Palermo, Catania sau Siracuza.

De ce această rută este unică în Europa

În urmă cu câteva decenii existau mai multe trenuri care erau transportate pe feribot, inclusiv între Germania și Danemarca.

După construirea podurilor și tunelurilor moderne, aceste servicii au fost eliminate, iar traversarea dintre Villa San Giovanni și Messina a rămas singura rută europeană pe care trenurile de pasageri sunt urcate pe un feribot pentru a traversa marea.