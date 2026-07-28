Cât costă uleiul de măsline în Thassos în vara aceasta. La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi

ulei extravirgin nefiltrat, presat la rece Ammoudes, bidon de 5 litri – 40 de euro;

sticlă de 1 litru – 11 euro;

măsline Thoumba Ammoudes, borcan de 1,2 kg – 8,5 euro;

măsline ambalate în vid, 600 g – 4,5 euro.

Postarea a atras rapid numeroase comentarii din partea celor care au cumpărat deja produsele sau au comparat ofertele din alte zone ale insulei.

Românii recomandă să verifici aciditatea

Unul dintre cele mai apreciate sfaturi oferite în discuție se referă la aciditatea uleiului de măsline.

„Dacă vreți un ulei bun, uitați-vă pe etichetă. Aciditatea ar trebui să fie de maximum 0,3% sau chiar 0,2%. Cele mai ieftine au, de regulă, 0,8%.”

În cazul uleiului extravirgin, legislația europeană permite o aciditate de cel mult 0,8%, însă specialiștii explică faptul că un nivel mai redus indică, de obicei, măsline culese la momentul potrivit și un proces de producție atent controlat. De aceea, uleiurile premium au frecvent valori de 0,2-0,3%.

Există și alte variante pe insulă

Alți turiști au comparat prețurile din diferite zone ale insulei.

„Pentru cei care își petrec vacanța în Paralia Rachoni și doresc ulei de măsline extravirgin cu aciditate redusă, acolo se găsește o canistră metalică de 10 litri la 60 de euro.”

Un alt membru al grupului a scris simplu:

„Foarte bun uleiul! Am cumpărat acum trei zile.”

Au existat și turiști care au spus că au găsit oferte chiar mai avantajoase.

„35 de euro. Aproximativ 7 euro litrul.”

Aceste diferențe apar deoarece fiecare producător stabilește propriile prețuri, iar costurile pot varia în funcție de soiul măslinelor, metoda de producție și ambalaj.