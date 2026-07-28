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Cât costă uleiul de măsline în Thassos în vara aceasta. La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi

Cât costă uleiul de măsline în Thassos în vara aceasta. La ce trebuie să fii atent înainte să cumperi
Cât costă uleiul de măsline în Thassos (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Uleiul de măsline este unul dintre cele mai cumpărate produse de românii care își petrec vacanța în Thassos, iar în această perioadă mulți turiști încearcă să afle unde găsesc cele mai bune prețuri și produse de calitate. Pe grupul de Facebook Forum Thassos, mai mulți turiști au publicat prețurile practicate la magazinul Thassos Spot din Skala Rachoni, cunoscut pentru uleiul de măsline Ammoudes, produs local.

Cuprins
  1. Cât costă uleiul de măsline Ammoudes
  2. Românii recomandă să verifici aciditatea
  3. Există și alte variante pe insulă
  4. De ce este apreciat uleiul din Thassos

Cât costă uleiul de măsline Ammoudes

Potrivit informațiilor publicate de un turist care a vizitat magazinul, prețurile sunt următoarele:

  • ulei extravirgin nefiltrat, presat la rece Ammoudes, bidon de 5 litri – 40 de euro;
  • sticlă de 1 litru – 11 euro;
  • măsline Thoumba Ammoudes, borcan de 1,2 kg – 8,5 euro;
  • măsline ambalate în vid, 600 g – 4,5 euro.

Postarea a atras rapid numeroase comentarii din partea celor care au cumpărat deja produsele sau au comparat ofertele din alte zone ale insulei.

Românii recomandă să verifici aciditatea

Unul dintre cele mai apreciate sfaturi oferite în discuție se referă la aciditatea uleiului de măsline.

„Dacă vreți un ulei bun, uitați-vă pe etichetă. Aciditatea ar trebui să fie de maximum 0,3% sau chiar 0,2%. Cele mai ieftine au, de regulă, 0,8%.”

În cazul uleiului extravirgin, legislația europeană permite o aciditate de cel mult 0,8%, însă specialiștii explică faptul că un nivel mai redus indică, de obicei, măsline culese la momentul potrivit și un proces de producție atent controlat. De aceea, uleiurile premium au frecvent valori de 0,2-0,3%.

Există și alte variante pe insulă

Alți turiști au comparat prețurile din diferite zone ale insulei.

„Pentru cei care își petrec vacanța în Paralia Rachoni și doresc ulei de măsline extravirgin cu aciditate redusă, acolo se găsește o canistră metalică de 10 litri la 60 de euro.”

Un alt membru al grupului a scris simplu:

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„Foarte bun uleiul! Am cumpărat acum trei zile.”

Au existat și turiști care au spus că au găsit oferte chiar mai avantajoase.

„35 de euro. Aproximativ 7 euro litrul.”

Aceste diferențe apar deoarece fiecare producător stabilește propriile prețuri, iar costurile pot varia în funcție de soiul măslinelor, metoda de producție și ambalaj.

De ce este apreciat uleiul din Thassos

Thassos este cunoscută pentru plantațiile sale de măslini, multe dintre ele având o vechime de câteva sute de ani. Climatul mediteranean, cu veri călduroase și ierni blânde, oferă condiții excelente pentru cultivarea măslinilor.

Multe dintre micile afaceri de familie de pe insulă produc ulei extravirgin presat la rece, fără procese intensive de rafinare, ceea ce ajută la păstrarea aromei naturale și a compușilor antioxidanți.

Specialiștii recomandă ca, pe lângă aciditate, cumpărătorii să verifice dacă pe etichetă este menționat că uleiul este „extra virgin”, „presat la rece” și, ideal, dacă provine dintr-o singură zonă de producție. De asemenea, recipientele metalice sau sticlele închise la culoare protejează mai bine uleiul de lumină și contribuie la păstrarea calității pentru o perioadă mai lungă.

Pentru mulți români care se întorc din Thassos, uleiul de măsline rămâne unul dintre cele mai apreciate suveniruri culinare, iar recomandările turiștilor arată că, înainte de a cumpăra, merită comparate atât prețurile, cât și informațiile de pe etichetă.

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