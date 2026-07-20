Care este cea mai pașnică țară din lume în 2026. România, inclusă în clasamentul global

Evaluarea urmărește trei domenii principale: nivelul siguranței și al securității sociale, conflictele interne și internaționale, precum și gradul de militarizare. Scorurile mai mici indică un nivel mai ridicat al păcii, iar în ediția din 2026 Islanda a obținut un rezultat de 1,161. Pe locul al doilea se află Noua Zeelandă, cu un scor de 1,343.

Mai mulți factori contribuie la poziția ocupată de Islanda în clasament. Raportul menționează lipsa unei armate permanente, rata foarte scăzută a criminalității, coeziunea socială puternică și nivelul ridicat al siguranței publice. În același timp, nivelul general al păcii în această țară a crescut cu 2% în ultimul an, iar indicatorii referitori la siguranță și securitate socială s-au îmbunătățit cu 4%.

Primele zece cele mai pașnice state ale lumii

Clasamentul din 2026 confirmă, încă o dată, dominația statelor europene în ceea ce privește nivelul de pace. Europa de Vest și Centrală rămâne cea mai pașnică regiune din lume, având șapte reprezentante în primele zece poziții ale ierarhiei.

Topul este alcătuit astfel:

Islanda;

Noua Zeelandă;

Elveția;

Slovenia;

Irlanda;

Austria;

Portugalia;

Singapore;

Finlanda;

Japonia.

Prezența a șapte state europene în acest clasament confirmă poziția dominantă a regiunii atunci când vine vorba despre stabilitate, siguranță și nivel redus al conflictelor.

România a pierdut șapte poziții față de anul trecut

În ediția din 2026 a Indicelui Global al Păcii, România ocupă locul 45 din cele 163 de state și teritorii analizate. Comparativ cu anul precedent, țara noastră a coborât șapte poziții, după ce în 2025 se afla pe locul 38.

În regiune, România este depășită de Ungaria, clasată pe locul 15, și de Bulgaria, care ocupă poziția 26. În schimb, se situează înaintea Republicii Moldova, aflată pe locul 55, și a Serbiei, care ocupă locul 70 în clasamentul global.