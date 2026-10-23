Când va ninge în România. Temperaturile scad sub normal în noiembrie, potrivit prognozei ANM

Schimbarea apare odată cu intrarea în noiembrie. În intervalul 2 – 9 noiembrie, temperaturile medii sunt estimate să fie ușor mai coborâte decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile României.

Tendința se menține și în săptămâna 9 – 16 noiembrie, când mediile termice vor rămâne ușor sub cele normale la nivelul întregii țări. Așadar, prima jumătate a lunii noiembrie se conturează drept cea mai rece perioadă dintre cele patru săptămâni analizate de meteorologi.

Când ar putea ninge în România

Prognoza pe patru săptămâni nu permite stabilirea zilelor exacte în care vor apărea ninsorile. Estimările ANM indică abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice, nu dacă într-un anumit oraș va ninge într-o anumită zi.

Faptul că temperaturile sunt estimate sub normal în primele două săptămâni din noiembrie poate însă favoriza apariția episoadelor de vreme rece. În zonele montane, unde temperaturile sunt în mod obișnuit mai scăzute, precipitațiile pot cădea mai ușor sub formă de lapoviță sau ninsoare atunci când pătrund mase de aer rece.

Pentru a afla dacă ninsorile vor coborî și spre zonele joase, inclusiv în orașe, va trebui urmărită prognoza pe termen scurt. Aceasta poate indica mult mai precis temperaturile, tipul precipitațiilor și zonele afectate.

Ce se întâmplă cu precipitațiile

În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În restul României, precipitațiile vor fi apropiate de normalul perioadei.

În următoarele două săptămâni, 2 – 9 noiembrie și 9 – 16 noiembrie, ANM estimează cantități de precipitații apropiate de cele normale în toate regiunile. Prin urmare, răcirea prognozată nu vine, cel puțin deocamdată, cu un semnal privind cantități neobișnuit de mari de precipitații.