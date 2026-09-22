Când trebuie pornită căldura la bloc. Câte grade trebuie să fie afară pentru începerea furnizării

Regula este importantă mai ales în septembrie și octombrie, când diferențele de temperatură de la o zi la alta pot fi considerabile, iar nopțile reci pot fi urmate de perioade în care vremea se încălzește din nou.

Pragul de temperatură pentru pornirea căldurii

Potrivit regulilor privind furnizarea energiei termice, începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii urbani este legată de atingerea unui prag de temperatură de +10 grade Celsius.

Mai exact, trebuie înregistrate timp de trei zile consecutive valori medii ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, în intervalul nocturn prevăzut de reglementările serviciului de termoficare. Regula este utilizată de operatorii de termoficare pentru stabilirea momentului în care sunt îndeplinite condițiile pentru începerea încălzirii.

Aici apare și una dintre confuziile frecvente. Nu este suficient ca minima unei nopți să ajungă, de exemplu, la 7 sau 8 grade. Ceea ce contează este temperatura medie exterioară din intervalul nocturn, iar condiția trebuie îndeplinită trei zile consecutiv.

Prin urmare, dacă într-o singură noapte sunt 5 grade, dar în nopțile următoare temperaturile cresc considerabil, acest episod nu înseamnă automat că trebuie începută furnizarea căldurii.

Căldura nu pornește la o dată fixă în fiecare an

În practică, momentul pornirii încălzirii diferă de la un an la altul tocmai pentru că depinde de evoluția vremii. O toamnă neobișnuit de rece poate determina îndeplinirea condițiilor mai devreme, în timp ce temperaturile ridicate din octombrie pot amâna începutul sezonului de încălzire.

De aceea, ideea potrivit căreia există o zi fixă, precum 1 octombrie sau 15 octombrie, de la care toate caloriferele din România trebuie să fie calde nu este corectă. Temperatura exterioară este criteriul esențial pentru sistemele centralizate.