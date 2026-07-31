Când se redeschide complet Pasajul Basarab. Anunțul așteptat de șoferi și călătorii STB
Șoferii și călătorii care tranzitează zilnic Pasajul Basarab au primit noi informații despre desfășurarea lucrărilor de reparații. Primăria Capitalei anunță că intervențiile avansează conform calendarului stabilit și dă asigurări că circulația pe întregul ansamblu va fi reluată înainte de începerea noului an școlar. În același timp, municipalitatea a prezentat și bilanțul lucrărilor executate până acum, precum și etapele care urmează în perioada următoare.
Primăria Capitalei anunță când va fi reluată circulația completă
Reprezentanții Primăriei Municipiului București au transmis că lucrările desfășurate la Pasajul Basarab continuă conform planificării, iar până la începutul școlii circulația va fi redeschisă integral.
Potrivit anunțului făcut de municipalitate, în aceeași perioadă vor reveni în circulație și tramvaiele care traversează pasajul.
„Așa cum am promis, până la începerea școlii, vom redeschide complet circulația pe pasaj. Tramvaiele revin și ele pe șine.
Din septembrie și până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier.”
Astfel, după redeschiderea completă a circulației, lucrările vor continua, însă fără restricții suplimentare pentru traficul auto.
Lucrările intră într-o nouă etapă în luna august
Primăria Capitalei a prezentat și calendarul intervențiilor aflate în desfășurare pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din București.
Potrivit municipalității, lucrările au început pe 20 iunie, odată cu montarea schelelor și scoaterea de sub tensiune a liniei de tramvai.
„✔️ Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor și scoaterea din tensiune a liniei de tramvai.
✔️ Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești. De atunci și până în prezent, mașinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens.
‼️ Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar mașinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens.”
Municipalitatea susține că intervențiile urmăresc recuperarea degradărilor acumulate de-a lungul timpului.
„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani.”
Peste 110 muncitori și 30 de utilaje lucrează pe șantier
Primăria Capitalei precizează că pe șantier lucrează peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje, activitatea desfășurându-se în două schimburi, atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în zilele de sâmbătă.
Intervențiile se desfășoară pe o lungime totală de aproximativ patru kilometri, dintre care doi kilometri pe pasaj și alți doi kilometri în zona de sub pod.
Potrivit bilanțului prezentat de municipalitate, până în acest moment au fost realizate următoarele lucrări:
- 24.000 mp de suprafață de beton au fost curățați;
- 17.800 mp de strat de uzură din asfalt au fost frezați, iar asfaltarea urma să înceapă de vineri;
- 18.000 mp de beton au fost acoperiți cu vopsea specială de protecție;
- 5.279 mp de cale de rulare a tramvaiului au fost curățați;
- 2.100 de metri de parapet au fost recondiționați și vopsiți;
- 1.500 de metri liniari de longrine pentru șinele de tramvai au fost curățați;
- au fost executate reparații pe 148 mp cu mortare speciale și 430 metri liniari de rosturi de dilatație între tronsoane;
- au fost spălate și vopsite suprafețele din beton, au fost reparate fisuri și a fost vopsită și montată tubulatura pentru evacuarea apelor pluviale.
Ce lucrări sunt prevăzute în cadrul proiectului
Lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab au început oficial pe 20 iunie 2026 și includ mai multe intervenții asupra structurii și infrastructurii pasajului.
Printre acestea se numără înlocuirea parapetului metalic degradat, schimbarea aparatelor de reazem nefuncționale și a rosturilor de dilatație, precum și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apei.
Proiectul mai prevede așternerea unui nou covor asfaltic pe pasaj și pe rampe, curățarea suprafețelor din beton și metal prin sablare, repararea fisurilor și aplicarea unor mortare speciale, protecția anticorozivă a suprafețelor și a hobanelor, executarea marcajelor rutiere, reparații la panourile fonoabsorbante și intervenții la nivelul scărilor rulante.
De ce sunt necesare reparațiile
La începutul lucrărilor, Primăria Capitalei explica faptul că Pasajul Basarab nu a fost recepționat la timp după darea în folosință, situație care a făcut imposibilă realizarea lucrărilor de întreținere.
Municipalitatea susținea atunci că pasajul ajunsese „plin de rugină, degradat”, prezentând fisuri la stâlpii din beton și probleme care afectau siguranța pietonilor și a șoferilor.
În urma unei tranzacții extrajudiciare au revenit pe șantier constructorii Astaldi, actualul Webuild, și FCC, companiile care au realizat proiectarea pasajului. Acestea participă la lucrări alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii.
Pasajul Basarab a fost dat în folosință în perioada 2011–2012, însă fără recepția finală, iar lipsa mentenanței în anii următori a dus la degradarea structurii, motiv pentru care au fost demarate actualele lucrări de reparații.