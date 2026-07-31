Când se redeschide complet Pasajul Basarab. Anunțul așteptat de șoferi și călătorii STB

Potrivit anunțului făcut de municipalitate, în aceeași perioadă vor reveni în circulație și tramvaiele care traversează pasajul.

„Așa cum am promis, până la începerea școlii, vom redeschide complet circulația pe pasaj. Tramvaiele revin și ele pe șine. Din septembrie și până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier.”

Astfel, după redeschiderea completă a circulației, lucrările vor continua, însă fără restricții suplimentare pentru traficul auto.

Lucrările intră într-o nouă etapă în luna august

Primăria Capitalei a prezentat și calendarul intervențiilor aflate în desfășurare pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere din București.

Potrivit municipalității, lucrările au început pe 20 iunie, odată cu montarea schelelor și scoaterea de sub tensiune a liniei de tramvai.

„✔️ Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor și scoaterea din tensiune a liniei de tramvai. ✔️ Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești. De atunci și până în prezent, mașinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens. ‼️ Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar mașinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens.”

Municipalitatea susține că intervențiile urmăresc recuperarea degradărilor acumulate de-a lungul timpului.

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani.”

Peste 110 muncitori și 30 de utilaje lucrează pe șantier

Primăria Capitalei precizează că pe șantier lucrează peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje, activitatea desfășurându-se în două schimburi, atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în zilele de sâmbătă.

Intervențiile se desfășoară pe o lungime totală de aproximativ patru kilometri, dintre care doi kilometri pe pasaj și alți doi kilometri în zona de sub pod.