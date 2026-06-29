Camionul electric Mercedes care ia fața Tesla: 36 de tone, 600 km pe zi și economie de peste 4.000 de euro lunar
Mercedes-Benz încearcă să demonteze una dintre cele mai persistente idei despre camioanele electrice: că nu sunt pregătite pentru transport greu, distanțe lungi și vreme rece. Constructorul german a publicat date din operarea reală a 80 de camioane electrice grele folosite în propria rețea logistică, iar rezultatele sunt mai bune decât s-ar aștepta mulți sceptici. Exemplul cel mai interesant vine de la un eActros 600 care transportă, în medie, 36 de tone și parcurge aproximativ 600 de kilometri pe zi în Germania.
Ruta analizată leagă Wörth am Rhein de Bielefeld, iar camionul este operat de compania logistică Seifert. Datele acoperă perioada rece, între noiembrie și februarie, deci nu vorbim despre un test ideal de vară. Consumul mediu raportat este de 100 kWh la 100 km, echivalent energetic cu aproximativ 11 litri de motorină la 100 km. Pentru un camion greu, încărcat, într-o iarnă germană, cifra este impresionantă.
Mercedes susține că aproximativ jumătate dintre sesiunile de încărcare au fost făcute la stații publice, iar pe această rută economiile de taxă de drum depășesc 4.000 de euro pe lună. Anual, ruta ar economisi 90 de tone de CO2e. Aceste cifre sunt importante pentru că mută discuția de la teorie la exploatare reală. Nu mai este vorba doar despre autonomie declarată, ci despre trasee, program, încărcare și cost total.
Camionul electric funcționează când ruta este bine planificată
Una dintre concluziile esențiale ale datelor Mercedes este că succesul nu depinde doar de camion, ci de operațiune. Vehiculul trebuie pus pe o rută potrivită: distanțe previzibile, terminale clare, program controlat și posibilitatea de încărcare la momente logice. Când aceste condiții există, camionul electric poate deveni competitiv. Când traseul este haotic, încărcările sunt imprevizibile și presiunea de timp este mare, problemele apar mai repede.
Acest detaliu este esențial și pentru România. Transportul greu de la noi este divers: curse interne, transport internațional, distribuție regională, marfă pentru retail, construcții, agricultură, logistică industrială. Nu toate aceste scenarii sunt potrivite imediat pentru electric. Dar unele sunt. De exemplu, cursele repetitive între depozite, transportul regional sau distribuția către magazine pot fi electrificate mai ușor decât transportul internațional imprevizibil.
Autonomia zilnică de 600 de kilometri este relevantă pentru că acoperă multe scenarii regionale. Un camion care se întoarce la bază sau are puncte clare de oprire poate fi încărcat planificat. În plus, dacă economiile la taxele de drum și costurile de energie sunt consistente, calculul economic poate deveni interesant. Pentru flote, nu contează doar prețul de achiziție, ci costul total pe mai mulți ani.
Eficiența raportată de Mercedes, echivalentă cu aproximativ 1,61 kWh pe milă sau 100 kWh la 100 km, este comparabilă cu cifrele comunicate anterior pentru Tesla Semi, deși condițiile nu sunt identice. Mercedes subliniază că datele sale vin din încărcături grele și vreme rece, în timp ce alte comparații din industrie nu dezvăluie mereu greutatea totală a ansamblului. Pentru transportatori, astfel de detalii sunt cruciale.
Ce înseamnă pentru transportatorii români
În România, camionul electric greu este încă privit cu prudență. Motivele sunt evidente: preț de achiziție ridicat, infrastructură insuficientă pentru încărcare de mare putere, incertitudine privind durata bateriei, sarcina utilă și timpul pierdut la încărcare. Pentru un transportator care lucrează cu marje mici, orice oră de staționare și orice risc operațional contează.
Totuși, datele Mercedes arată că electrificarea nu trebuie privită ca o soluție universală, ci ca una potrivită pe anumite rute. O flotă nu trebuie să schimbe toate camioanele peste noapte. Poate începe cu trasee fixe, unde kilometrii sunt cunoscuți, încărcarea poate fi făcută la bază, iar taxele și costurile de energie pot fi calculate exact. Această abordare este mult mai realistă decât ideea unui camion electric trimis oriunde, oricând, fără planificare.
Pentru companiile mari din România, mai ales cele care lucrează cu retaileri, producători industriali sau logistică internațională, presiunea de reducere a emisiilor va crește. Clienții mari cer tot mai des raportări de carbon și soluții mai curate. Un camion electric poate deveni nu doar o investiție tehnică, ci și un argument comercial. Dacă poate reduce costuri pe anumite rute, argumentul devine și mai puternic.
Infrastructura rămâne blocajul major. Stațiile publice obișnuite pentru autoturisme nu sunt suficiente pentru camioane grele. Este nevoie de puteri mari, spațiu pentru ansambluri lungi, acces facil, program predictibil și conexiuni bune la rețea. În lipsa acestor condiții, electrificarea transportului greu va avansa lent. Dar datele din Germania arată că acolo unde infrastructura și ruta se potrivesc, rezultatele pot fi foarte bune.
Mercedes eActros 600 nu demonstrează că dieselul dispare mâine. Demonstrează însă că anumite argumente împotriva camioanelor electrice încep să fie depășite. Frigul, greutatea și distanțele zilnice nu mai sunt automat obstacole imposibile. Pentru transportatori, întrebarea corectă nu mai este „se poate?”, ci „pe ce rute se poate deja și cât costă în realitate?”.