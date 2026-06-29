Camionul electric Mercedes care ia fața Tesla: 36 de tone, 600 km pe zi și economie de peste 4.000 de euro lunar

Mercedes susține că aproximativ jumătate dintre sesiunile de încărcare au fost făcute la stații publice, iar pe această rută economiile de taxă de drum depășesc 4.000 de euro pe lună. Anual, ruta ar economisi 90 de tone de CO2e. Aceste cifre sunt importante pentru că mută discuția de la teorie la exploatare reală. Nu mai este vorba doar despre autonomie declarată, ci despre trasee, program, încărcare și cost total.

Camionul electric funcționează când ruta este bine planificată

Una dintre concluziile esențiale ale datelor Mercedes este că succesul nu depinde doar de camion, ci de operațiune. Vehiculul trebuie pus pe o rută potrivită: distanțe previzibile, terminale clare, program controlat și posibilitatea de încărcare la momente logice. Când aceste condiții există, camionul electric poate deveni competitiv. Când traseul este haotic, încărcările sunt imprevizibile și presiunea de timp este mare, problemele apar mai repede.

Acest detaliu este esențial și pentru România. Transportul greu de la noi este divers: curse interne, transport internațional, distribuție regională, marfă pentru retail, construcții, agricultură, logistică industrială. Nu toate aceste scenarii sunt potrivite imediat pentru electric. Dar unele sunt. De exemplu, cursele repetitive între depozite, transportul regional sau distribuția către magazine pot fi electrificate mai ușor decât transportul internațional imprevizibil.

Autonomia zilnică de 600 de kilometri este relevantă pentru că acoperă multe scenarii regionale. Un camion care se întoarce la bază sau are puncte clare de oprire poate fi încărcat planificat. În plus, dacă economiile la taxele de drum și costurile de energie sunt consistente, calculul economic poate deveni interesant. Pentru flote, nu contează doar prețul de achiziție, ci costul total pe mai mulți ani.

Eficiența raportată de Mercedes, echivalentă cu aproximativ 1,61 kWh pe milă sau 100 kWh la 100 km, este comparabilă cu cifrele comunicate anterior pentru Tesla Semi, deși condițiile nu sunt identice. Mercedes subliniază că datele sale vin din încărcături grele și vreme rece, în timp ce alte comparații din industrie nu dezvăluie mereu greutatea totală a ansamblului. Pentru transportatori, astfel de detalii sunt cruciale.

Ce înseamnă pentru transportatorii români

În România, camionul electric greu este încă privit cu prudență. Motivele sunt evidente: preț de achiziție ridicat, infrastructură insuficientă pentru încărcare de mare putere, incertitudine privind durata bateriei, sarcina utilă și timpul pierdut la încărcare. Pentru un transportator care lucrează cu marje mici, orice oră de staționare și orice risc operațional contează.

Totuși, datele Mercedes arată că electrificarea nu trebuie privită ca o soluție universală, ci ca una potrivită pe anumite rute. O flotă nu trebuie să schimbe toate camioanele peste noapte. Poate începe cu trasee fixe, unde kilometrii sunt cunoscuți, încărcarea poate fi făcută la bază, iar taxele și costurile de energie pot fi calculate exact. Această abordare este mult mai realistă decât ideea unui camion electric trimis oriunde, oricând, fără planificare.