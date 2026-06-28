Căldură slabă în habitaclu la ralanti: termostat, pompă de apă sau aer în instalație

Înainte să schimbi piese la întâmplare, trebuie înțeles comportamentul exact al mașinii. Contează dacă acul de temperatură stă jos, dacă urcă și coboară în mers, dacă aerul se încălzește doar când accelerezi sau dacă problema apare după o intervenție recentă la instalația de răcire. Fiecare detaliu poate indica o cauză diferită.

Termostatul și temperatura reală a motorului

Termostatul are rolul de a menține motorul la temperatura optimă. Când motorul este rece, termostatul ține lichidul de răcire într-un circuit mic, pentru ca încălzirea să se facă rapid. Când temperatura crește, termostatul se deschide și permite circulația către radiatorul principal. Dacă termostatul rămâne blocat deschis, motorul se încălzește greu sau nu ajunge corect la temperatura de lucru.

În această situație, căldura din habitaclu este slabă nu doar la ralanti, ci și în mers, mai ales iarna sau la viteze mari, când aerul rece răcește motorul suplimentar. Acul de temperatură poate sta sub nivelul normal, poate urca foarte greu sau poate scădea pe drumuri lungi. La unele mașini moderne, indicatorul din bord este foarte „calmat” și nu arată variații mici, așa că o diagnoză cu citirea temperaturii reale a lichidului poate fi mai relevantă.

Un termostat defect nu trebuie ignorat. Motorul care funcționează prea rece consumă mai mult, poate uza mai repede anumite componente și poate avea emisii mai mari. În plus, habitaclul se încălzește greu, dezaburirea este slabă, iar condusul devine inconfortabil. Pentru cine circulă mult în oraș, problema poate fi și mai enervantă, pentru că motorul stă mult la ralanti sau la turații mici.

Totuși, dacă motorul ajunge clar la temperatura normală, iar căldura este bună în mers, dar scade doar la ralanti, termostatul nu este primul suspect. În această situație, atenția se mută către circulația lichidului de răcire. O pompă de apă obosită, aer în instalație, nivel scăzut de antigel sau un radiator de habitaclu parțial înfundat pot explica mai bine simptomele.

Pompa de apă, aerul din instalație și debitul insuficient

Pompa de apă este responsabilă pentru circulația lichidului de răcire prin motor și prin circuitul de încălzire. La turații mai mari, chiar și o pompă slăbită poate reuși să miște suficient antigel pentru ca habitaclul să primească aer cald. La ralanti însă, debitul scade, iar radiatorul de habitaclu nu mai primește suficient lichid fierbinte. De aici apare senzația că mașina are căldură doar când accelerezi.

La unele motoare, pompa de apă poate avea palete uzate, rupte sau desprinse parțial de ax. Problema poate fi greu de diagnosticat fără verificare atentă, deoarece motorul nu se supraîncălzește neapărat imediat. Uneori, primele semne sunt tocmai căldura slabă la ralanti și variațiile ciudate de temperatură. Dacă pompa este antrenată de distribuție, înlocuirea ei poate fi asociată cu o intervenție mai amplă și mai costisitoare.