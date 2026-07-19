Cadillac oprește livrările unui SUV electric de lux: scaunul din spate poate prinde pasagerii
General Motors a suspendat livrările pentru Cadillac Vistiq și a anunțat rechemarea a aproape 15.000 de SUV-uri electrice din cauza unei defecțiuni neobișnuite, dar potențial periculoase. Mecanismul electric al celui de-al treilea rând de scaune poate continua să se miște atunci când întâlnește un obstacol, existând riscul ca un pasager să rămână prins.
Problema este deosebit de gravă în cazul copiilor, care se pot afla între spătar și celelalte elemente ale interiorului atunci când scaunul este rabatat electric. General Motors a avertizat că o persoană poate fi prinsă de spătarul acționat electric, ceea ce crește riscul de rănire.
Aproape 15.000 de SUV-uri sunt chemate în service
Campania afectează 14.540 de exemplare Cadillac Vistiq. Dintre acestea, 13.629 sunt produse pentru anul de model 2026, iar alte 911 aparțin anului de model 2027. General Motors estimează că toate vehiculele incluse în campanie pot avea defectul, ceea ce înseamnă că proprietarii nu ar trebui să presupună că problema privește doar anumite loturi izolate.
Constructorul a început investigația în martie 2026, după ce un alt producător a anunțat o rechemare pentru o problemă asemănătoare. Referința este asociată unui incident raportat la un Hyundai Palisade, unde un copil de doi ani ar fi murit după ce a rămas prins în zona scaunelor din spate.
General Motors a identificat șase incidente sau reclamații asociate mecanismului de pe Vistiq, însă niciunul nu a produs răni, conform informațiilor comunicate autorităților americane. Cu toate acestea, compania a decis să suspende livrările versiunilor din 2027 încă din 8 iunie.
Producția variantelor pentru anul de model 2026 fusese deja finalizată, astfel că vehiculele existente vor trebui reparate individual. Proprietarii urmează să primească notificări oficiale începând cu 3 august 2026.
Soluția temporară presupune dezactivarea modulului electric care controlează rabatarea celui de-al treilea rând. Ulterior, când piesele modificate vor deveni disponibile, dealerii vor înlocui componenta și vor reactiva funcția. Toate operațiunile vor fi efectuate gratuit.
De ce contează rechemarea și pentru mașinile importate în România
Cadillac Vistiq este un model rar pe piața românească, însă mașinile americane ajung frecvent în țară prin importuri independente. Un vehicul poate fi cumpărat de la o licitație, de la un dealer din afara Uniunii Europene sau prin intermediul unei companii specializate, fără ca noul proprietar să afle imediat că există o campanie de rechemare activă.
Înainte să cumperi o mașină importată, trebuie să verifici seria de șasiu în bazele de date ale producătorului și ale autorităților din țara de origine. Simplul fapt că automobilul a trecut o inspecție tehnică sau a fost înmatriculat nu garantează că toate campaniile tehnice au fost efectuate.
În cazul unui Vistiq inclus în rechemare, problema nu este una care poate fi evaluată ușor în timpul unui test de câteva minute. Scaunul poate funcționa aparent normal, iar defecțiunea să apară doar atunci când întâlnește rezistență sau când un obiect rămâne pe traseul spătarului.
Proprietarii ar trebui să evite acționarea mecanismului electric atunci când pasagerii, în special copiii, se află în zona celui de-al treilea rând. Nu trebuie testată protecția prin blocarea intenționată a scaunului cu mâna sau cu un obiect, deoarece mecanismul poate exercita o forță suficient de mare pentru a provoca răni.
Cazul arată și o problemă mai largă a automobilelor moderne. Dotările electrice aduc confort, dar adaugă motoare, senzori și module care trebuie să detecteze corect obstacolele. Un scaun manual se oprește când utilizatorul nu mai aplică forță. Un mecanism automat trebuie să decidă singur când întâlnește un obiect și să inverseze imediat mișcarea.
Pentru familiile care folosesc frecvent toate cele trei rânduri, o astfel de defecțiune nu poate fi tratată ca o simplă problemă de confort. Până la efectuarea remedierii, al treilea rând trebuie utilizat cu precauție, iar mecanismul electric nu ar trebui acționat când există persoane în apropiere.