Cadillac oprește livrările unui SUV electric de lux: scaunul din spate poate prinde pasagerii

Aproape 15.000 de SUV-uri sunt chemate în service

Campania afectează 14.540 de exemplare Cadillac Vistiq. Dintre acestea, 13.629 sunt produse pentru anul de model 2026, iar alte 911 aparțin anului de model 2027. General Motors estimează că toate vehiculele incluse în campanie pot avea defectul, ceea ce înseamnă că proprietarii nu ar trebui să presupună că problema privește doar anumite loturi izolate.

Constructorul a început investigația în martie 2026, după ce un alt producător a anunțat o rechemare pentru o problemă asemănătoare. Referința este asociată unui incident raportat la un Hyundai Palisade, unde un copil de doi ani ar fi murit după ce a rămas prins în zona scaunelor din spate.

General Motors a identificat șase incidente sau reclamații asociate mecanismului de pe Vistiq, însă niciunul nu a produs răni, conform informațiilor comunicate autorităților americane. Cu toate acestea, compania a decis să suspende livrările versiunilor din 2027 încă din 8 iunie.

Producția variantelor pentru anul de model 2026 fusese deja finalizată, astfel că vehiculele existente vor trebui reparate individual. Proprietarii urmează să primească notificări oficiale începând cu 3 august 2026.

Soluția temporară presupune dezactivarea modulului electric care controlează rabatarea celui de-al treilea rând. Ulterior, când piesele modificate vor deveni disponibile, dealerii vor înlocui componenta și vor reactiva funcția. Toate operațiunile vor fi efectuate gratuit.

De ce contează rechemarea și pentru mașinile importate în România

Cadillac Vistiq este un model rar pe piața românească, însă mașinile americane ajung frecvent în țară prin importuri independente. Un vehicul poate fi cumpărat de la o licitație, de la un dealer din afara Uniunii Europene sau prin intermediul unei companii specializate, fără ca noul proprietar să afle imediat că există o campanie de rechemare activă.

Înainte să cumperi o mașină importată, trebuie să verifici seria de șasiu în bazele de date ale producătorului și ale autorităților din țara de origine. Simplul fapt că automobilul a trecut o inspecție tehnică sau a fost înmatriculat nu garantează că toate campaniile tehnice au fost efectuate.